Правительство Москвы отказывается нанимать ИТ-разработчиков. Почему?

В ДИТ Москвы не намерены идти по пути госкомпаний, а в последнее время и многих органов госвласти, набирающих в собственный штат обширные коллективы ИТ-разработчиков. Кадровый состав ДИТ и дальше будет состоять преимущественно из менеджеров.

ДИТ останется с менеджерами, а не разработчиками

Вопреки наметившимся в госсекторе тенденциям, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) в обозримом будущем не планирует наращивать свой штат за счет программистов, намереваясь и дальше концентрироваться на управлении проектами. Об этом на прошедшем в середине ноября 2018 г. CNews Forum сообщил замруководителя ДИТа Александр Горбатько.

В этом заявлении он отреагировал на доклад на CNews Forum вице-президента Центра стратегических разработок Марии Шклярук, которая сейчас проводит программы для специалистов субъектов России по повышению их ИТ-квалификации и в целом по формированию навыков руководителей цифровой трансформации. Она в частности указала на то, что в последнее время наблюдает возрастающее стремление госорганов увеличивать численность собственных служб разработки. В данном случае примером для них можно считать госкомпании, создавшие мощные ИТ-структуры, например Сбербанк или «Росатом».

С точки зрения Горбатько, ДИТ на этот путь становиться не нужно, иначе резко снизится скорость выпуска новых информсистем. В его понимании, эффективнее взаимодействовать с огромным рынком разработки софта, чем пытаться собрать у себя локальную команду. И в этой связи он отмечает, что суперквалифицированных специалистов на госслужбу привлечь достаточно сложно — как минимум из-за более низкого уровня оплаты труда по сравнению с бизнесом.

Идеология ДИТ

«Конечно же, у нас есть инсорсная часть разработчиков, но больше все-таки менеджерский состав», — говорит Горбатько. По его словам, непосредственно в ДИТ сегодня трудится около 70 человек. Однако с учетом нескольких подведомственных организаций общая численность сотрудников по всем направлениям работы достигает двух тыс. человек.

Александр Горбатько: ДИТ не станет массово набирать ИТ-разработчиков, чтобы не снизить скорость выпуска информсистем

Как говорит чиновник, идеология ДИТ заключается в том, что он выступает для Москвы неким единым органом, который погружает своих сотрудников глубоко в отрасль, чтобы они в ней прониклись проблематикой тех или иных процессов и уже после этого смогли эти процессы автоматизировать. «То есть не вначале создается система, а потом мы пытаемся натянуть на нее процесс, — подчеркивает Горбатько. — Все идет от функциональных вещей».

«Составляя KPI разработчикам, мы понимаем, чего хотим, и как это сможем проконтролировать, — продолжает он. — Даже городская система видеонаблюдения изначально создана по сервисной модели, когда камера городу не принадлежит. У нас задача не купить серверы, протянуть оптику и установить такое-то количество камер, а получить сервис качественной уборки территории возле дома и детского садика, либо добиться элементарной безопасности внутри дома. То есть, мы поменяли отношение к KPI с технических на функциональные».

Презентация Александра Горбатько (кликните для пролистывания)

В остальной части своего доклада на CNews Forum Александр Горбатько рассказал о задачах и перспективах цифровой трансформации Москвы (см. презентацию).

CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости

В 2018 г. CNews Forum — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — собрал рекордное число гостей: свыше 1600 человек. На форуме прозвучало около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку свыше 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В традиционном присуждении наград CNews Awards были отмечены самые значимые ИТ-проекты уходящего года в различных отраслях. В отдельных номинациях победителей могли выбрать все участники пленарного заседания с помощью электронного голосования.

На форуме выступили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко, директор по ИТ компании «М.видео» Сергей Сергеев, директор по ИТ в СО ЕЭС Глеб Лигачев, вице-президента по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов и многие другие.