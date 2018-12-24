Где в России в первую очередь заработает 5G. Список

Госкомиссия по радиочастотам готовится выделить частоты для тестирования 5G в трех диапазонах на территориях 17 регионов. Предполагается, что тестирования будут происходить на территориях аэропортов, морских портов, автодорог, метрополитенов, вузов, инноградов, парков отдыха и офисов телекоммуникационных компаний.

ГКРЧ возвращается к вопросу о тестированию 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена на своем ближайшем заседании рассмотреть вопрос о выделении частот для тестирования сетей пятого поколения сотовой связи (5G). Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

Вопрос о выделении частот для тестирования 5G ГКРЧ собиралась рассмотреть на своем заседании в начале месяца. Тогда планировалось выделить госпредприятию «Научно-исследовательский институт Радио» (НИИР) частоты в диапазонах 3,4 – 4,2 Ггц, 4,4- 4, 99 ГГц и 24,25 – 29,5 ГГц для совместного с операторами связи тестирования 5G.

Тогда же предполагалось, что частоты в этих же диапазонах будут выделены сотовым операторам, у которых уже есть частоты в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 450 МГц. Это «Вымпелком», МТС, «Мегафон», Tele2 и ряд региональных операторов.

5G протестируют на территории 17 регионов

Решение на прошлом заседании не было принято. В этот раз комиссия планирует выделить частоты в тех же диапазонах – 3,4 - 4,2 ГГц, 4,4 - 4,99 ГГц и 25,25- 29,5 ГГц - неопределенному кругу лиц для тестирования 5G. Тестирования будут проводиться на определенных территориях.

Из материалов комиссии следует, что тестирование будет проводиться в общей сложности на территории 17 регионов. В том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для тестирования планируется выделить диапазон 27,1 – 27,5 ГГц.

Тестирование 5G в Москве: где это будет

Также в Москве частоты в диапазоне 3,4 – 3,6 ГГц планируется выделить на территориях «Экспоцентра», «Москва-Сити» и офисного парка Comcity (здесь находятся офисы «Ростелекома» и Tele2).

В каких регионах и в каких диапазонах ГКРЧ планирует выделить частоты для тестирования 5G

Полосы радиочастот Территория 3430-3600 МГц Москва в офисном парке Comcity (офисы «Ростелекома» и Tele2), ММДЦ «Москва-Сити» и ЦВК «Экспоцентр» 3430-3600 МГц Москва, ММДЦ «Москва-Сити» 3430-3600 МГц г. Москва, ЦВК «Экспоцентр». 27,1-27,5 ГГц г. Москва 27,1-27,5 ГГц г. Санкт-Петербург 27,1-27,5 ГГц Московская область 27,1-27,5 ГГц Ленинградская область 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц Московская область, Дмитровский район, пос. Автополигон НАМИ 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц Московская область, трасса М11 с 315 км по 330 км 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц Липецкая область, трасса М4 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц Воронежская область, трасса М4 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Москва, территория парка ВДНХ 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц Республика Татарстан, г. Набережные Челны, территория завода КАМАЗ 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Москва, Петровский бульвар, дом 12 строение 1 (офис МГТС) 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Москва, ул. Авиамоторная (МТУСИ) 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Москва, Зеленоград, территория завода «Микрон» 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 22 (офис МТС) 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Томск, Проспект Ленина (ТГУ) 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Краснодар, ул. Гимназическая г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Казань, ул. Ямашева г. Санкт-Петербург, Контейнерный терминал Санкт-Петербург 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Санкт-Петербург, Калининский район 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Туапсе (Краснодарский край), Туапсинский морской торговый порт 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Кемерово 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Мурманск, Мурманский морской торговый порт 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Калининград 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Полярные зори (Мурманская область) 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Арск (республика Татарстан) 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Калуга 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Ульяновск 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Москвы, городской округ Троицк 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Томск 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Дербент (республика Дагестан) 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Междуреченск (Кемеровская область) 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Альметьевск (республика Татарстан) 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Москва, территория парка Зарядье 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Москва, территории Парка имени М. Горького и парка искусств «Музеон» 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Москва, территория наукограда Сколково 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц Московская область, аэропорт «Шереметьево» 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц Московская область, аэропорт «Домодедово» 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Москва, ГУП «Московский метрополитен», станции и тоннели 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц г. Санкт-Петербург, ГУП «Петербургский метрополитен», станции и тоннели 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц Краснодарский край, г. Сочи, аэропорт «Сочи Адлер» 3400-4200 МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц Республика Татарстан, территория города Иннополис, университет Иннополис

Источник: CNews Analytics

Все остальные предполагаемые выделения касаются сразу трех диапазонов: 3,4 - 4,2 ГГц, 4,4 – 4,99 ГГц и 25,25 – 29,5 ГГц. В том числе в Москве планируется выделить частоты в метрополитене и на следующих территориях: ВДНХ, офис МГТС на Петровском бульваре, здание МТУСИ в районе метро «Авиамоторная», зеленоградский завод «Микрон», округ Троицк, парк Зарядье, Сколково, Парк им. М. Горького и парк искусств «Музеон».

5G протестируют в Шереметьево, Домодедово и петербургском метрополитене

В Московской области частоты планируется выделить на территориях аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», Дмитровского района (здесь располагается автополигон НАМИ для тестирования беспилотного транспорта) и вдоль трассы М11 (с 315 км по 330 км).

В Санкт-Петербурге частоты планируется выделить в метрополитене, на территориях Контейнерного терминала и офиса МТС на Петроградской набережной, а также в Калининском районе. В Краснодарском крае частоты планируется выделить на территории аэропорта Сочи, Туапсинского морского порта и Гимназической улице в Краснодаре.

Остальные города для тестирования 5G

В Республике Татарстан частоты планируется выделить в городах Иннополис, Арск и Альметьевск. Также предлагается выделить частоты на улице Ямашева в Казани и на территории завода КАМАЗ в городе Набережные Челны. В Екатеринбурге частоты планируется выделить на улице Мамина-Сибиряка.

Также частоты планируется выделить на территориях следующих городов: Калуга, Ульяновск, Калининград, Полярные Зори (Мурманская область), Томск (отдельное выделение предлагается сделать по зданию Томского государственного университета на Проспекте Ленина), Дербент (республика Дагестан), Кемерово и Междуреченск (Кемеровская область).

Еще одним местом, где планируется выделить частоты для тестирования 5G, является Мурманский морской порт. Кроме того, частоты планируется выделить на территории трассы М4 в Воронежской и Липецкой областях.

МТС, Tele2 и «Мегафон» уже подали заявки на частоты для 5G

Из материалов ГКРЧ следует, что заявки на выделение частот для тестирования 5G уже подали «Мегафон», МТС и Tele2. В том числе «Мегафон» просит частоты в диапазоне 27,1 - 27,5 ГГц на территории Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

МТС просит частоты на ряде территорий в диапазонах 3,4 – 4,» ГГц, 4,4 – 4,99 ГГц и 25,25 – 29,5% ГГц. На ряде других территорий компания просит частоты в диапазонах 4,8 – 4,99 ГГц и 27,1 – 27,5 ГГц. Tele2 просит частоты в диапазоне 3,43 – 3,6 ГГц в Москве на территориях офисного центра Comcity, «Москва-Сити» и «Экспоцентра».

Кто уже имеет частоты для тестирования 5G

Из российских сотовых операторов «Мегафон» стал первым, кто получил частоты для тестирования 5G. В 2017 г. ГКРЧ выделила компании частоты в диапазонах 3,4 – 3,8 ГГц и 25,25 – 29,5 ГГц.

В конце 2017 г. «Ростелеком» получил частоты в диапазоне 3,4 - 3,8 ГГц в территории восьми регионов, включая Москву и область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Татарстан и Калининград. Сейчас данные частоты заняты принадлежащему «Ростелекому» WiMAX-оператору Freshtel.

Тогда же ГКРЧ рассматривала заявки МТС и «Вымпелкома» на выделение частот для тестирования 5G, но выдала отказ. Осенью ГКРЧ рассматривала вопрос выдаче «Вымпелкому» частот для тестирования 5G в диапазонах 3,4 - 3,8 ГГц, 4,4 – 4,5 ГГц и 25,25 – 29,5 ГГц на территории ряда регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Протокол заседания комиссии не опубликован. По информации CNews, заявка «Вымпелкома» была удовлетворена.