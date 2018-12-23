Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование

В преддверии Нового года CNews выбрал 12 наиболее значимых событий 2018 г., имевших важное значение для российской ИКТ-отрасли.

Редакция CNews составила список наиболее значимых событий года для ИКТ-отрасли России. Приглашаем принять участие в голосовании и выразить собственное отношение к описанным историям.

Триллионы на «Цифровую экономику»

Вступив на очередной президентский срок, Владимир Путин подписал новую серию «майских указов». В числе прочего в них говорилось о трансформации программы «Цифровая экономика» в национальную программу. К тому моменту программа вместе с планами мероприятий по пяти входящим в нее разделам уже была утверждена.

После «майских указов» началась переработка документов. Число разделов программы предлагалось чуть ли не удвоить. В итоге было решено, что национальная программа «Цифровая экономика» будет состоять из шести федеральных проектов, из которых новым будет один - «Цифровое государственное управление». Остальные пять федеральных проектов будут тождественны ранее входившим в программу разделам: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии и проекты», «Нормативное регулирование для цифровой экономики» и «Кадры для цифровой экономики».

«Цифровая экономика» трансформирована в национальную программу

Паспорт программы предусматривает бюджет в 3,5 трлн рублей

Если первоначально планы мероприятий программы «Цифровая экономика» были рассчитаны на период до 2022 г., то теперь горизонт планирования больше - до 2024 г. Увеличиваются и общие расходы на реализацию программы. Первоначально в программе было заложено 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, 350 млрд руб. - внебюджетные источники. Сейчас речь идет о 3,5 трлн руб., из которых 2 трлн руб. должен будет выделить федеральный бюджет, а 1,5 трлн руб. внебюджетные источники.

Конец утечки ИТ-кадров

В феврале 2018 г. в «Руссофте» — некоммерческом партнерстве российских компаний, разрабатывающих ПО, — констатировали завершение оттока ИТ-кадров из нашей страны. Речь не идет о полной остановке эмиграции программистов, но в количественном отношении она сравнялась с притоком ИТ-специалистов из-за рубежа.

Отток ИТ-кадров из России завершился. Эмиграция программистов

в количественном отношении сравнялась с притоком ИТ-специалистов из-за рубежа

По данным «Руссофта» ситуация с утечкой сохраняется в отношении ИТ-шников, желающих поработать в США и Европе. При этом часть из них все же возвращается обратно, но в целом равновесие возникло на волне тенденции к желанию остаться в нашей стране программистов, прибывших к нам на заработки из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Украины.

Крах биткоина

По итогам 2018 г. можно констатировать, что биткоин с точки зрения своей капитализации оказался «мыльным пузырем». Если в декабре 2017 г. на своем пике цена самой популярной в мире криптовалюты достигла $19666, то в середине декабря 2018 г. биткоин торгуется в районе $3200. Таким образом, падение его курса за 12 месяцев составило почти 84%.

Курс биткоина и других криптовалют за год упал в разы

Эксперты полагают, что дальнейшее снижение капитализации биткоина приведет к существенному росту цены золота. Это случится на фоне массового ухода инвесторов с крипторынка. Свои деньги они вновь начнут вкладывать в драгоценные металлы.

Волна арестов на ИТ-рынке

Уходящий год ознаменовался рядом громких арестов известных ИТ-менеджеров. В частности, в марте 2018 г. основатель и бывший гендиректор компании AT Consulting Сергей Шилов был задержан по подозрению в пособничестве задержанному в октябре 2017 г. представителю МВД Андрею Нечаеву, который заказал Шилову единую информационную систему для министерства. По версии следствия, Шилов сдал систему в незавершенном виде, а Нечаев оплатил ее как готовую. Сумма контракта составляла 1,4 млрд руб., созданием системы в качестве субподрядчика занималась AT Consulting, сотрудником которой в свое время также являлся Нечаев. Позже, 23 апреля стало известно, что Шилов отпущен из следственного изолятора и помещен под домашний арест

В связи с этим же делом в начале апреля 2018 г. был отправлен под арест до 10 июня гендиректор ООО «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин, известный по работе в «Ростелекоме» и своим участием в ряде госпроектов, в том числе в создании «Электронного правительства» и системы «Платон». Решение о его заключении под стражу приняла судья Юлия Савина в Басманном суде Москвы, отклонив просьбу защиты Нащекина об освобождении его под залог в размере 100 млн руб. В конце апреля Нащекин был переведен под домашний арест.

В мае 2018 г. по делу «Воентелекома», руководство которого обвиняется в хищении крупных сумм при выполнении заказа Минобороны, был арестован еще один подозреваемый — генерал-майор Александр Оглоблин, бывший руководитель первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны. Заказ Минобороны касался модернизации ведомственных систем связи, а управление Оглоблина отвечает за создание системы армейской связи в России и руководство ею.

2018 год запомнится громкими арестами ИТ-менеджеров и связанных с отраслью чиновников

Осенью, 21 сентября 2018 г. Тверской суд Москвы санкционировал арест президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Первоначально в отношении предпринимателя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г., однако уже 22 октября стало известно о переводе Ляща под домашний арест, а 15 ноября CNews узнал, что Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом. При этом он официально продолжает оставаться под домашним арестом — меру пресечения судьи ему не меняли.

Михаил Лящ подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью, а именно мошенничества, повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В начале октября стало известно, что фигурантами уголовного дела стали экс-руководитель Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков и его заместители Павел Щетинин и Андрей Краснюков. Их подозревают в сговоре на госзакупках по линии ИТ.

Следственные органы предъявили им обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 стать 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. На тот момент два соучастника дела — Красюнков и Шайков — уже находились под стражей, а Щетинин скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. По версии следствия, должностные лица ГЦИТОиС ФСИН вступили в преступный сговор и обеспечили победу на гостендере ФГУП НТЦ «Атлас».

В конце октября Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Алексея Ирисова — гендиректора и соучредителя российского производителя компьютерной техники Depo Computers. На основании этого решения бизнесмен пробудет за решеткой как минимум два месяца — до 24 декабря 2018 г.

Как и Лящу, Ирисову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК России — мошенничество. По предварительным данным, правоохранительные органы подозревают топ-менеджера в хищении средств при исполнении одного из контрактов.

В конце ноября 2018 г. к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и уплате штрафа в размере 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве при создании электронного правительства в Коми был приговорен экс-руководитель Комитета связи и информатизации республики Александр Селютин. Одновременно Сыктывкарский горсуд вынес приговор еще двум фигурантам того же дела, которые являются руководителями ИТ-компаний.

Так, глава «Айтихелп» Александр Новоселов получил три с половиной года лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. Однако, в связи с учетом времени, проведенного под арестом он был освобожден сразу после оглашения приговора. Главу «Центра информационных аналитических систем» Юрия Поливенко суд приговорил к четырем годам лишения свободы и уплате штрафа в размере 200 тыс. руб.

Смена ИТ-элиты в стране

В 2018 г. году в отрасли полностью сменилась управляющая элита. В мае 2018 г. в Правительстве появилась позиция вице-премьера по транспорту, связи и цифровому развитию. Эту должность занял Максим Акимов, до этого работавший замглавы аппарата Правительства и возглавлявший правительственную комиссию по цифровой экономике. Вскоре после этого Министерство связи и массовых коммуникаций стало называться Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Новым министром вместо Николая Никифорова стал Константин Носков, до того возглавлявший Аналитический центр при правительстве (АЦ, на базе этой организации действует проектный офис программы «Цифровая экономика»).

Управляющая ИКТ-отраслью государственная элита за год сменилась полностью

Носков обновил руководящий состав министерства: ведомство покинуло пять заместителей министра. Новыми замминистра стали Евгений Кисляков и Олег Войтенко, которые ранее были замами Носкова в АЦ. Замминистра по связи стал бывший замглавы Роскомнадзора Олег Иванов. Еще одним заместителей министра стал Максим Паршин из Минэкономразвития.

Кроме того, должности помощника Президента России лишился Игорь Щеголев, который в 2008-2012 гг. был министром связи, а в Администрации президента продолжил курировать вопросы отрасли. Щеголев стал полномочным представителем президента в Центральном административном округе.

Со своего поста был уволен и советник Президента России по интернету Герман Клименко.

В то же время появилась должность спецпредставителя Президента России по цифровому и технологическому развитию. Ее занял Дмитрий Песков, руководивший проектом Национальная технологическая инициатива.

Провал блокировки Telegram

В апреле 2018 г. Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram. Ведомство инициировало иск в Таганский районный суд в связи с тем, что Telegram отказался передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений его пользователей. Соответствующее требование налагается на Telegram по причине того, что в 2017 г. он вошел в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Обе стороны подготовились к конфликту. Telegram, имея контракты с крупными зарубежными хостинг-провайдерами, активно менял свои IP-адреса, дабы избежать блокировки. Также пользователям мессенджера стали активно предлагаться различные прокси-сервера и VPN-сервисы для обхода блокировок.

Попытка блокировки Telegram вызвала огромное

общественное недовольство и создало значительные проблемы интернет-бизнесу

Заблокировать Telegram не удалось

Роскомнадзор вычислял новые IP-адреса мессенджера и блокировал не только их, но и целые подсети, чьи IP-адреса использовал Telegram. В результате число заблокированных в России IP-адресов выросло с нескольких десятков тысяч до 20 млн. В основном под блокировку попали IP-адреса облачных сервисов Amazon Web Services и Google. Началась блокировка и прокси-сервисов, предназначенных для обхода блокировки Telegram.

Это вызвало огромное общественное недовольство и создало проблемы интернет-бизнесу. Например, трудности в работе испытывал мессенджер Viber, к которому российские власти не предъявляли претензий. На один день абоненты «Вымпелкома» лишились возможности работы со всеми популярными мессенджерами. В какой-то момент под блокировку попали IP-адреса, которые Google использует не для сторонних клиентов, а для собственных сервисов: из-за этого наблюдались трудности с доступом к Google Docs, поисковой службе Google и другим сервисам корпорации. Также на небольшой промежуток времени под блокировку попадали IP-адреса «Яндекса», Mail.ru, «Одноклассников», «Вконтакте» и других значимых российских сервисов.

Корпорации Apple и Google отказались удалять приложение Telegram из своих магазинов мобильных приложений. В результате мессенджер Telegram смог получать уведомления о новых доступных IP-адресах и, хоть и с перебоями, продолжил работать в России. Вопросы возникли и к правовым основаниям для блокировки. Когда Роскомнадзор блокировал IP-адреса, не принадлежавшие непосредственно Telegram, в качестве основания он использовал несколько постановлений Генпрокуратуры. Впоследствии же выяснилось, что в этих постановлениях говорилось о блокировке только некоторых пользователей и каналов Telegram, а не всего мессенджера.

В результате Роскомнадзор вынужден был отступить и сократить число заблокированных IP-адресов до 4 млн. Мессенджер продолжил стабильно работать. Единственной потерей для него стало прекращение госведомтсвами и крупными каналами поддержки собственных Telegram-каналов. Как прокомментировал данную ситуацию глава Федеральной Антимонопольной службы Игорь Артемьев, «государство не может позволить себе сесть в лужу».

Гаджеты от «Яндекса»

В мае 2018 г. «Яндекс» показал свое первое устройство: умную колонку «Яндекс.Станция». Устройство стоимостью 10 тыс. руб. способно воспроизводить музыку и видео, и, самое главное, оборудована встроенным голосовым помощником «Алиса».

«Яндекс» выпустил «умную колонку» и смартфон

В конце года «Яндекс» представил еще одно свое устройство - смартфон. «Яндекс.Телефон» работает на базе ОС Android, имеет предустановленные приложения и сервисы от «Яндекса» и голосовой помощник «Алиса». Стоимость устройства составляет 20 тыс. руб. «Максимум удобства за минимальные деньги», - обозначили в компании позиционирование своего устройства.

Путешествия по России без роуминга

В августе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось добиться отмены внутрисетевого роуминга, который возникает у абонентов сотовых операторов при путешествиях по России внутри сети одной компании. Отменить внутрисетевой роуминг ФАС потребовала еще в 2017 г. Сотовые операторы «большой четверки» - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 отказались. В конце 2017 г. сотовые операторы стали корректировать свои тарифы, в частности, отменив плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, однако только для звонков из региона пребывания.

Властям удалось добиться от операторов отмены платы за внутрисетевой роуминг

ФАС такой подход не устроил. Летом 2018 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете внутрисетевого и национального роуминга, возникающего при поездках абонентов «большой четверки» в Крым и Севастополь. В итоге в конце лета 2018 г. сотовые операторы пошли навстречу ФАС и отменили внутрисетевой роуминг. В частности, теперь входящие звонки во внутрисетевом роуминге бесплатны независимо от того, из какого региона они исходят.

Разработчики «Байкалов» запустили их в розницу и обрушили цены

Во II квартале 2018 г. российские процессоры «Байкал» появились в розничной продаже для всех желающих. Сначала, в апреле их стало возможным купить в составе так называемых оценочных плат семейства БФК 3.1 (аббревиатура: блок функционального контроля), которые выпускает компания «Байкал электроникс» — разработчик упомянутых процессоров.

Процессоры «Байкал» стали продаваться в рознице. Их цена кратно снизилась

Полтора месяца спустя, 1 июня 2018 г. «Байкалы» появились в магазинах в качестве самостоятельных товарных единиц. К реализации в обоих случаях был подготовлен первый и пока единственный серийно выпускаемый чип «Байкал электроникс» — Baikal-T1 (новое официальное название — BE-T1000).

В составе плат «Байкалы» стали продаваться по цене в 39,9 тыс. руб. Отдельно — 3990 руб. При этом ранее для юридических лиц в составе плат они обходились примерно в 200 тыс. руб. Снижение цен разработчики объяснили тем, что за последнее время существенно выросли тиражи процессоров, которые производятся на тайваньской фабрике TSMC, а также тем, что из розничной цены была исключена стоимость техподдержки, которая для юрлиц была обязательной.

Запущена биометрическая платформа «Ростелекома»

С 30 июня 2018 г. в России начала работать созданная «Ростелекомом» по инициативе Центробанка и Минкомсвязи Единая биометрическая система (ЕБС), которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги.

Запущена биометрическая платформа «Ростелекома»

(на фото вручение награды CNews Awards разработчикам)

Зарегистрировавшись в системе и предоставив биометрические данные для своего «цифрового образа», граждане России могут дистанционно открывать счета в российских банках. Идентификация происходит одновременно по голосу и лицу. Сегодня с системой работают более 100 финансовых учреждений в 120 городах России. Дистанционные услуги по открытию счета, вклада или получению кредита уже предоставляют Почта Банк, банк «Хоум кредит», Тинькофф банк, Альфа-банк, Совкомбанк и др.

Со временем биометрия сможет использоваться и в других сферах, например для получения госуслуг. В ноябре 2018 г. на CNews FORUM в ходе голосования участников мероприятия система получила награду CNews Awards в номинации «Современная страна. ИКТ в госсекторе».

«Зеленый свет» для цифровой маркировки товаров

В феврале 2018 г. Правительство России признало успешным и даже «вдохновляющим» эксперимент по маркировке шуб контрольными цифровыми знаками и решило расширить его на другие виды товаров.

Дан старт «второму «Платону» - проекту массовой цифровой маркировки товаров

После этого 28 апреля 2018 г. вышло распоряжение Правительства №792-р, которое утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в России с целью борьбы с их нелегальным оборотом. В список товаров вошли табачные изделия, для которых маркировка станет обязательной с 1 марта 2019 г., обувь (с 1 июля 2019 г.), а также духи и туалетная вода, резиновые шины и покрышки, предметы одежды из кожи, женские блузки, мужские и женские пальто и куртки, различные виды белья и фототехника (с 1 декабря 2019 г.)

Напомним, что еще с 1 февраля 2017 г. в России проводится эксперимент по маркировке лекарственных средств и медикаментов, который был продлен до конца 2018 г.

Запрет бумаги на госзакупках

В январе 2018 г. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о закупках, предусматривающие существенное углубление цифровизации в данной сфере.

Госзакупки полностью переведены в электронный вид

В частности, изменилась буква закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — проще говоря, о закупках госорганами. Его важнейшей новацией стал отказ от бумажной формы проведения закупок и перевод всех открытых закупочных процедур в электронную форму. Ранее в таком виде осуществлялись только электронные аукционы.