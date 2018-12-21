Государство требует колоссальную сумму от основателей «Техносерв», изгнанных из компании

Промсвязьбанк обвиняет своих бывших владельцев и основателей интегратора «Техносерв» братьев Ананьевых в причинении ущерба банку путем заключения ряда сделок. Он требует взыскать со всех ответчиков 282,2 млрд руб.

Иск Промсвязьбанка

Промсвязьбанк подал иск на 282,2 млрд руб. против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в прошлом являлись его основными владельцами, а также против бывшего менеджмента банка. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы, сообщили «Ведомости» со ссылкой на текст искового заявления.

В общую сумму иска вошли убытки Промсвязьбанка от нескольких сделок, обнаруженные временной администрацией Центробанка, в размере 194,2 млрд руб., а также 88 млрд руб. финансовой помощи, предоставленной Промсвязьбанку.

Центробанк начал санацию Промсвязьбанка в декабре 2017 г. В мае 2018 г. глава российского Правительства Дмитрий Медведев распорядился передать акции ПАО «Промсвязьбанк» в казну Российской Федерации.

Кто ответчики

Кроме братьев Ананьевых ответчиками по иску проходят зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR, Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, Татьяна Волошкина, которая отвечала за работу с вип-клиентами, бывшие руководители малого бизнеса и корпоративного блока Владимир Шаталов и Евгений Козеренко, глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев и руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов.

При этом Шаталов, Муравьев, Козеренко, Пидлужный и Иванов обвиняются непосредственно в нанесении убытков Промсвязьбанку, поскольку они заключали от его имени сделки по доверенности. Все остальные стали ответчиками потому, что являются бывшими членами правления.

Также в число ответчиков попала нидерландская Promsvyaz Capital B. V. — через эту структуру братья Ананьевы владели Промсвязьбанком. 282,2 млрд руб. — это общая сумма претензий ко всем ответчикам.

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Вероятность того, что арбитраж поддержит власти, которые уже год как контролируют Промсвязьбанк, крайне высока. Дело в том, что дела с аналогичным содержанием претензий были начаты в январе 2018 г., и многие из них были быстро выиграны новым руководством банка.

Алексей (на переднем плане) и Дмитрий Ананьевы

Временной администрацией в Промсвязьбанка руководил бывший директор Службы внешней разведки РФ Петр Фрадков. Сейчас Фрадков — предправления Промсвязьбанка, который объявлен основным банком российского оборонного сектора. Однако после выигрыша судов возникли сложности с взысканием выигранных сумм.

Отдельные эпизоды этого дела дошли до Верховного суда РФ, и он также поддержал Промсвязьбанк и ЦБ РФ. ЦБ обращался в Генпрокуратуру по поводу этих злоупотреблений в ПСБ, но та ход делу не дала. Но дела против голландской структуры Ананьевых все еще продолжаются в московском арбитраже. Сама Promsvyaz Capital B.V. пыталась обжаловать введение администрации ЦБ, которое произошло в декабре 2017 г., однако безуспешно.

Таким образом, Фрадков, очевидно, решил не затягивать дело и обратить внимание на бывших руководителей и владельцев банка. Претензии к братьям Ананьевым и к Promsvyaz Capital B. V. составляют 88 млрд руб. из общей суммы иска в 282 млрд руб. В России находится сейчас (по крайней мере до описываемых событий) Алексей Ананьев, его брат Дмитрий более года назад покинул РФ. Алексей же вернулся в начале 2018 г., и в феврале заявлял «Ведомостям»: «Все, что важно для меня в жизни, оно находится здесь: родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране — не уезжал и уезжать не планирую».

Если на него ляжет взыскание 88 млрд руб., то речь будет идти, скорее всего, о личном банкротстве. Подобные случаи банкротства олигархов уже бывали в России: несколько лет назад в похожее положение попал «банановый король» Владимир Кехман.

Кехмана банкротили с 2015 по 2018 гг., его признали банкротом как российский, так и лондонский суды. Однако к концу процесса этим летом кредиторам удалось взыскать лишь 9,5 млн руб. из общего долга в 20 млрд руб. Суд отказался списать эти 20 млрд долга, сославшись на то, что за Кехманом остались зарубежные активы.

Отстранение Ананьева от управления «Техносервом»

Напомним, 20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который являлся гендиректором (а также, наряду со своим братом Дмитрием, и основателем) системного интегратора. Напомним, в июне 2018 г. группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% акций «Техносерва». Акции были переданы ВТБ из личной доли Ананьева. При этом Ананьев продолжил владеть ООО «Группа Техносерв» на 60% через различные структуры.

Представители ВТБ рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

Группа «Техносерв» находится под управлением новой команды менеджеров, которая «займется стабилизацией ситуации и вывода актива из пике», заявили CNews представители банка.

Ананьев заявил «Ведомостям», что «всегда строго соблюдал и соблюдаю все достигнутые с ВТБ договоренности и всегда открыт для диалога. Поэтому мне очень жаль, что ВТБ счел возможным без обсуждения и вразрез с нашими договоренностями отстранить меня от управления компанией».

Раздел бизнеса между братьями

До конца 2017 г. братья Ананьевы выступали совладельцами Промсвязьбанка, который в декабре 2017 г. попал под санацию ЦБ, а с марта 2018 г. стал на 99,99% принадлежать Агентству по страхованию вкладов.

После санации братья в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей именно в этот момент и получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.