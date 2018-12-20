Здание «Центрального телеграфа» продано неизвестным покупателям

«Центральный телеграф» продал свое здание

«Ростелеком» сообщил, что подконтрольный ему оператор «Центральный телеграф» (ЦТ) закрыл сделку по продаже своего дополнительного здания в центре Москвы. Проданный объект имеет площадь 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 г. и расположено между Никитским и Газетным переулками.

Сумма сделки составляет 2 млрд руб. Покупателя в «Ростелекоме» не раскрывают.

В августе 2018 г., ЦТ выставил данное на продажу путем открытого аукциона, который должен был пройти на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Начальная стоимость объекта составляла те самые 2 млрд руб.

Однако торги не состоялись по причине отсутствия заявок. Из документации по продаже здания, которая выкладывалась на сайте «Сбербанк-АСТ», следовало, что ряд помещений продаваемого здания обременена договорами аренды с различными структурами «Ростелекома».

Покупатель здания получил обременение в виде аренды

Сроки аренды данных помещений заканчиваются в 2019-2021 гг. Общая площадь находящихся в аренде помещений составляет 5,9 тыс. кв. м. Кроме того, покупатель объекта должен был заключить с ЦТ договор аренды ряда помещений здания общей площадью 1,6 тыс. кв. м.

Дополнительное здание «Центрального телеграфа» ушло за 2 млрд руб. Имя покупателя остается неизвестным

«Начальная цена, заявленная «Ростелекомом» для торгов достаточно точно отражает реальную стоимость данного объекта с учётом его чрезвычайно выгодной локации, качества самого строения и возможной востребованности со стороны потенциальных покупателей, - говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев. - Расположение здания в непосредственной близости от Кремля в историческом центре города, на главной улице Москвы, где наблюдается колоссальный туристический поток, может быть наиболее интересным отельерам высшей ценовой категории. Использование подобной недвижимости в качестве гостиницы категории «5 звезд» и выше, расположенной в данном месте, практически наверняка будет оправдано с финансовой точки зрения».

Как «Центральный телеграф» пытался избавиться от своего основного здания

В распоряжении ЦТ по-прежнему остается его основной офис по адресу Тверская улица, 7. Он находится в историческом здании в центре Москвы рядом с проданным зданием. В этом здании самому «Центральному телеграфу» принадлежат помещения общей площадью 45 тыс. кв. м. Еще 10 тыс. кв. м в этом здания принадлежат Минкомсвязи, еще 8 тыс. кв. м компании «Юника-Инвест».

Ранее уже предпринимались попытки продать основное здание ЦТ. В начале 2000-х годов оно было передано в собственность «дочке» «Центрального телеграфа» - ЗАО «Телеграф», после чего доля ЦТ в ЗАО «Телеграф» была размыта.

Госхолдинг «Связьинвест», контролировавший ЦТ, добился отмены соответствующих сделок, однако часть здания ЦТ все-таки ушла от предприятия к компании «Юника-Инвест».

В 2008 г. «Связьинвест» снова задумался о продаже здания ЦТ. Тогда предполагалось, что вырученные от продажи средства оператор направит на строительство сетей широкополосного доступа в интернет. Но затем, после смены руководства холдинга, от этой идеи было решено отказаться.

Дополнение

После публикации этого материала «Центральный телеграф» опубликовал сообщение о существенном факте. Согласно данному сообщению, покупателем здание выступило некое ООО «Первый». Никаких других подробностей о покупателе не приводится.