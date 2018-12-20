Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных

Хакерская группировка опубликовала документы, похищенные с серверов НИИ «Квант», согласно которым НИИ разрабатывает для ФСБ систему мониторинга общественного мнения и протестных настроений в соцсетях. Недовольные отслеживаются по ключевым словам типа «Навальный».

Атака Digital Revolution

Федеральная служба безопасности (ФСБ) создает инструменты для мониторинга высказываний российских пользователей в соцсетях с помощью механизмов глубокого машинного обучения. Мониторинг будет проводиться с целью выяснения общественного мнения и выявления протестных настроений. Одним из таких инструментов является система под названием «Авенир», разработанная НИИ «Квант», которая ищет недовольных по заданным ключевым словам.

Описание системы было найдено на серверах НИИ «Квант» хакерами из группировки Digital Revolution. О том, что они взломали сети «Кванта», хакеры сообщили в Twitter в начале декабря, опубликовав скриншоты списка папок на сервере НИИ.

Помимо этого, на официальном сайте «Кванта» участники акции разместили изображение собак в капюшонах — логотип «цифрового сопротивления», придуманный основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Участники Digital Revolution называют себя защитниками свободы в сети и противниками чрезмерного контроля интернета со стороны властей.

Сегодня группировка опубликовала на своем сайте четыре документа, которые в сумме насчитывают более 300 страниц. Хакеры утверждают, что документы были похищены с серверов «Кванта». В них идет речь о системах мониторинга соцсетей и СМИ. Документы датируются 2017 г.

Напомним, НИИ «Квант» занят разработкой и производством вычислительной техники специального и гражданского назначения, специальных технических средств связи и созданием средств защиты информации. В июне 2018 г. предприятия попало в санкционный список США. В качестве причины Минфин США указал кибератаки против Америки или сотрудничество с ФСБ России.

Что умеет «Авенир»

Документ под кодовым названием «Авенир» содержит 127 страниц. Это научное исследование о применении машинного обучения для мониторинга соцсетей, подписанное именем сотрудника «Кванта» Михаила Пендюхова. Пендюхов является автором ряда других публикаций на подобные темы, которые можно найти в узкопрофильных изданиях, сообщает русская служба BBC.

Алгоритм ФСБ ищет в соцсетях недовольных по ключевым словам

В документе рассматривается возможность анализа публикаций в соцсетях «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники» и Instagram с помощью самообучающихся нейросетей. Цель анализа — выявить протестные настроения, для чего используются ключевые слова, на которые реагирует система. В исследовании есть примеры подобных слов — в частности, фамилия политика Алексея Навального.

«Авенир» позволяет мониторить настроения пользователей в различных сообществах — в пример приводится группа «Путин уходи». Также возможен мониторинг бизнес-конфликтов, причем нейросеть не просто ищет публикации по ключевым словам, но и понимает их смысл, сообщается в исследовании.

Борьба с информационными вбросами

В круг задач «Авенира» входит также борьба с информационными вбросами, гласит документация. В качестве примера рассматривается ситуация, сложившаяся в соцсетях вокруг вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, которую автор исследования считает организованной информационной кампанией.

Негативные публикации в соцсетях, касающиеся личности Хуснуллина, нейросеть искала по ключевым словам и фразам типа «варварство застройщиков», «беспредел», «путинско-сечинский застой», «хватит хуснуллить Москву» и т. д.

С помощью «Авенира» исследователи пришли к выводу, что образ вице-мэра до такой степени демонизирован, что ему лучше вообще сохранять молчание. Был также обнаружен основной рассадник публикаций по теме — им оказался «Живой журнал».

Прецедент в Казахстане

Согласно документам, опубликованным хакерами, «Квант» создал похожую систему мониторинга и для правительства Казахстана. Документ с исследованием на эту тему называется «Ангиме». При этом проект системы был создан в Москве в 2017 г., свидетельствует документация.

В начале 2018 г. власти Казахстана действительно занялись создание системы мониторинга информационного пространства страны. Финансирование проекта составило $4,3 млн, система делается для Министерства информации Казахстана.

Генеральным подрядчиком проекта стала местная научно-исследовательская лаборатория «Квант». Согласно документам хакеров, в качестве субподрядчика она выбрала российский НИИ «Квант», но владельцы казахского «Кванта» отрицает любую связь с российским тезкой, кроме совпадения названия, пишет BBC.

Вторым субподрядчиком стало российское представительство американской компании SAS, гласит документация, которое занимается созданием ПО для анализа текстов на казахском языке под условным названием «Анаграмма». Назначение у казахских аналогов то же, что и у «Авенира» — мониторить соцсети по ключевым словам, выискивая недовольных.