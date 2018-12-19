Состоялась крупнейшая госзакупка ПК на российских процессорах

МВД получило 9348 компьютеров «Таволга терминал», что стало крупнейшей в истории России госзакупкой компьютеров на отечественных процессорах. Стоимость контракта составила 357 млн. руб., закупка проводилась у единственного поставщика.

Историческая поставка

Компания «Т-платформы» завершила поставку 9348 компьютеров «Таволга терминал» в МВД, о чем CNews сообщила компания. Поставка 9348 компьютеров стала крупнейшей известной в истории России закупкой вычислительной техники, созданной на основе отечественных процессоров. Речь идет о «Таволга терминал» модели 2BT1, аппаратной основой для которых послужили процессоры «Байкал-Т1».

Стоимость закупленных устройств составила 357 млн. руб., в рамках контракта они были поставлены в восемь городов России. Закупка была произведена согласно плану гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу (2016-2018 гг.), утвержденному правительством в апреле 2016 г.

Сведения о закупке

Информация о контракте была размещена на сайте госзакупок в ноябре 2016 г. Сумма открытого договора, подписанного 30 ноября 2016 г., составила 357,1 млн руб. Срок его исполнения должен был истечь 1 августа 2017 г. Цена одного автоматизированного рабочего места составила 38,2 тыс. руб. Первые 477 компьютеров должны были быть поставлены в Московское подразделение МВД до 1 апреля 2017 г. Поставку остальных устройств планировалось завершить к 1 июля 2017 г.

Закупка сразу же приобрела статус крупнейшей в своем роде. Назначение компьютеров — сдача теоретического экзамена на права — было определено заказчиком заранее. Конкурс по закупке не проводился, поскольку заявка поступила всего одна — от «Т-платформы». Напомним, госзакупку можно осуществлять у единственного поставщика, если его заявка была единственной и отвечала требованиям заказчика. В октябре 2017 г. компания «Т-платформы» через суд выставила МВД счет почти на 300 млн руб. Предположительно, иск касался данного контракта.

Как будут использоваться компьютеры

Поставленные автоматизированные рабочие места будут использованы в том числе для проведения экзаменов на право управления автомобилем, то есть как часть Федеральной информационной системы ГИБДД. Поставщик уточняет, что ежегодно на компьютерах экзамен на права смогут сдать «сотни тысяч» россиян, и что это хорошая возможность прорекламировать отечественному пользователю российские компьютеры.

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Также поставленные устройства будут использоваться в подразделениях МВД в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске. Они будут укомплектованы мониторами с диагональю 23 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей, а также клавиатурой и мышью.

Компьютеры можно использовать как самостоятельные рабочие станции с установленным пакетом офисных программ, так и для доступа к приложениям через веб-интерфейс в режиме тонкого клиента.

Что такое «Таволга терминал 2BT1»

«Таволга терминал 2BT1» представляет собой компактный настольный компьютер. Длина корпуса составляет всего 20 см, благодаря чему системный блок можно поставить за монитором. Это сэкономит место и упростит доступ к разъемам — у компьютера есть шесть USB-портов для подключения различных устройств. Разработчики отмечают практически бесшумную работу устройства, чего удалось достичь за счет пассивного охлаждения. Энергопотребление находится на уровне менее 10Вт.

Компьютер может быть оснащен до 4 ГБ оперативной памяти и опционально иметь диск SATA SSD на 2,5 дюйма. Устройство работает под управлением ОС Linux. Процессор «Байкал-Т1» компании «Байкал электроникс», изготовленный по техпроцессу 28 нм, работает с частотой до 1,2 ГГц. В процессорах использована архитектура MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages). Она реализует концепцию RISC — то есть, предназначена для процессоров с сокращенным набором команд.

Наличие аппаратного ускорителя, спроектированного по ГОСТу 28147-89, делает процессор совместимым с сертифицированными программно-аппаратными средствами шифрования.

Компания «Т-платформы» самостоятельно создала все схемотехнические и механические компоненты компьютера, а также провела адаптацию системного и встроенного ПО. Сборка и тестирование устройств проходили на заводе российского производителя ИТ-оборудования Depo Computers. Разработчик будет заниматься техподдержкой первой и второй линии поставленных в МВД автоматизированных рабочих мест.