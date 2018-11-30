В России будут предъявлять мобильное приложение вместо прав и паспорта

Смартфон и планшет — вот мои документы!

Правительство России приступило к рассмотрению идеи по созданиию приложения, формально заменяющего собой ряд документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на форуме «Россия зовет!».

Новая разработка позволит россиянам предъявлять не оригиналы документов, а их виртуальные копии на экране смартфона или другого мобильного устройства. Речь идет, в первую очередь, о паспорте гражданина России и водительских правах. В таком виде, пишет информагентство ТАСС, документы будут приниматься в любом месте их требования, и их можно будет предоставлять даже для совершения юридически значимых операций.

Цифровой формат удостоверения личности

По словам Максима Акимова, идея о создании цифрового паспорта находится на ранней стадии проработки. «Мы сейчас обсуждаем, нужно ли вообще стационарное решение для того, чтобы носить это в кармане. Потому что мобильность и подключенность настолько быстро меняют мир, и нам нужно будет, я полагаю, несколько форм-факторов. По крайней мере, точно мобильное приложение, которое содержало бы в себе безопасные, надежные, но тем не менее современные формы предъявления документа», — добавил вице-премьер.

Техническая составляющая

Акимов подчеркнул, что в основу цифрового паспорта ляжет действующая государственная система «Мир», которая уже сейчас используется при выдаче загранпаспортов со встроенным чипом идентификации.

Смартфоны заменят россиянам паспорта и водительские права

В 2019 г. будет подготовлен дизайн-проект обновленной ее версии, которая сможет работать с цифровыми копиями удостоверяющих личность документов.



Создание электронного паспорта

Традиционный паспорт-книжка в обозримом будущем получит альтернативу не только в виде цифровой копии на экране смартфона или планшета. Новую его версию уже разрабатывают МВД, Минкомсвязи, Минэкономразвития совместно с рядом других ведомств, и она будет выполнена в виде специальной пластиковой карты размером с обычную кредитку.

В пластиковый паспорт планируется вшить специальный чип с памятью, содержащий, помимо базовой информации о владельце электронную подпись и его отпечатки пальцев для биометрической идентификации. Предполагается, что новый паспорт полностью заменит собой традиционный бумажный и будет выдаваться на 10 лет. Сроки начала выдачи паспортов нового образца еще не утверждены, но, по предварительным данным, замена документов начнется в 2021 г.

Пилотный эксперимент в Крыму

Будущие умные электронные паспорта — это уже второе поколение документов такого рода, тогда как пилотный выпуск первого поколения стартовал весной 2015 г. в Крыму. На тот момент паспорт гражданина России представлял собой пластиковую карту с отпечатанными на ней ФИО владельца и его фото. Помимо этого, присутствовали сведения о поле, дате и месте рождения, номере документа, дате его выдачи и сроке действия, а также номера ИНН и СНИЛС.

Электронные военные билеты

Классические военные билеты в скором будущем тоже уйдут в небытие, но, если разработка электронных паспортов еще в самом разгаре, то электронные военники уже созданы и проходят испытания в реальных условиях. Для них подготовлена законодательная база – в конце ноября 2018 г. в третьем чтении Госдумой принят законопроект о введении персональной электронной карты воинского учета.

Система учета электронных военных билетов под названием «Паспорт», развертывание которой велась с 2014 г. научно-производственным объединением «Ангстрем» и «Воентелекомом», в декабре 2017 г. была передана Минобороны для тестирования и наладки. Новый документ содержит всю личную информацию военнослужащего: ФИО, место жительства, дату рождения; образование, место работы и т. д.