В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ

В Минстрое определились с кандидатурой замминистра по цифровому развитию — им стал заместитель министра, отвечавший до этого за сферу ЖКХ. Должность зама по ЖКХ пока что вакантна.

Новое назначение Чибиса

Заместителем министра строительства и ЖКХ по цифровому развитию назначен Андрей Чибис. Он является замминистра с 2013 г., но до этого занимался вопросами ЖКХ. Теперь должность заместителя министра по ЖКХ вакантна. Глава Минстроя Владимир Якушев уже подписал приказ о назначении Чибиса.

В новой должности Чибис будет отвечать за выработку и реализацию госполитики и регулирования в области цифровизации, которая проходит в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Прежде всего он займется цифровизацией городского хозяйства и осуществлением проекта «Умный город».

Чибис по-прежнему останется главным государственным жилищным инспектором — эту должность он занимает с октября 2014 г. — а также куратором бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Крыма и Севастополя. Кроме того, в его ведении будет ряд международных проектов.

Напомним, в июле 2018 г. глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что в ключевых российских министерствах появятся особые заместители министров по цифровому развитию. Соответствующее поручение было дано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Достижения Чибиса в Минстрое

Чибис был назначен заместителем главы Минстроя в декабре 2013 г. По его словам, за пять лет работы в министерстве он успел принять участие в реализации многих инициатив в сфере ЖКХ. «В том числе, был запущен механизм концессий для привлечения инвестиций в отрасль, заработала система капитального ремонта многоквартирных домов, выполнена программа расселения жилья, признанного аварийным до 2012 г., введено лицензирование деятельности управляющих организаций, принят закон о «прямых договорах», успешно заработал проект формирования комфортной городской среды», — перечисляет он.

Новый замминистра по цифровому развитию в Минстрое Андрей Чибис

В декабре 2015 г. Чибис был избран членом Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

По словам замминистра, пришло время «нового шага» — цифровой трансформации и создания российских «умных городов». «Я рад, что честь реализовывать эту задачу выпала именно мне и благодарен за такое доверие», — так прокомментировал он свое назначение.

Трудовая биография

Андрей Чибис родился в Чебоксарах в 1979 г. В 1996-2001 гг. учился в Московском университете потребительской кооперации на специальности «Юриспруденция», с 2001 г. по 2004 г. занимался частной юридической практикой.

В 2004-2005 гг. являлся сначала советником губернатора Рязанской области, затем начальником Экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики. С 2006 г. по 2007 г. занимал пост заместителя директора Департамента строительства — начальника отдела сопровождения нацпроекта «Доступное жилье» Министерства регионального развития.

В 2007-2008 гг. был начальником Управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2008 г. по 2011 г. находился на посту председателя совета директоров, члена правления и директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Российские коммунальные системы». В этой должности отвечал за повышение качества коммунальных услуг и привлечение частных инвестиций в отрасль.

С июля 2009 г. является вице-президентом Национального союза водоканалов. В 2011-2012 гг. был исполнительным директором Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Общероссийского народного фронта. С октября 2011 г. является исполнительным директором некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие». В августе 2012 г. стал членом Экспертного совета при правительстве и руководителем Рабочей группы по развитию ЖКХ этого совета.