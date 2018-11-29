Создан первый российский чип для интернета вещей

«Ростех» объявил о создании первой полностью российской микросхемы для интернета вещей. Изделие обеспечивает связь на расстоянии до 30 км и надежно защищено от «внешнего вмешательства».

Отечественный чип для интернета вещей

Специалисты «НИИМА Прогресс», входящего в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создали первую российскую микросхему для интернета вещей (IoT – Internet of Things). По информации, распространенной пресс-службой «Ростеха», при проектировании и разработке устройства не использовались готовые иностранные схемотехнические решения. Изготовление и сборка новинки будут осуществляться на территории РФ компанией-резидентом. К настоящему моменту создана и тестируется опытная партия изделий.

По оценке индустриального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Сахненко, потребность отечественного рынка решений интернета вещей составляет не менее миллиона подобных устройств в год.

«Создание подобных устройств способствует масштабной цифровизации самых различных отраслей экономики и создает предпосылки для создания умных продуктов для массового рынка», – отметил Сахненко.

Под термином «интернет вещей» принято понимать концепцию вычислительной сети физических предметов или вещей со встроенными технологиями, обеспечивающими взаимодействие друг с другом или с внешней средой.

Предприятие холдинга «Росэлектроника» спроектировало полностью российский чип для интернета вещей

Рынок интернета вещей в настоящее время находится в состоянии бурного роста, в том числе и в России, а умные технологии находят применение во множестве областей. Ранее CNews писал о новом роботизированном умном заводе «Черкизово», оборудованном системой управления устройствами интернета вещей Cisco Kinetic.

По оценкам исследовательской компании «Директ инфо», общий размер российского рынка интернета вещей в 2016 г. составил 17,9 млн устройств и в сравнении с 2015 г. продемонстрировал рост на 42%. К 2021 г. ожидается увеличение общего числа устройств интернета вещей до 79,5 млн единиц, а к 2026 г. – 164,7 млн. Общий потенциал российского рынка оценивается на уровне 0,5 млрд устройств.

Характеристики изделия

Разработка «НИИМА «Прогресс» представляет собой схему приемопередатчика, работающего в микроволновом диапазоне частот (СВЧ).

Изделие, габариты которого не превышают 5 х 5 мм, предназначено для приема и передачи информации в оптимальном для интернета вещей частотном диапазоне от 100 МГц до 2,5 ГГц.

Как утверждают в «Ростехе», микросхема способна обеспечить цифровую связь на расстоянии до 30 км и не имеет отечественных аналогов.

Сфера применения устройства

Устройство планируется применять в решениях промышленного интернета вещей, транспорта, связи, сельского хозяйства, а также в умных приборах бытового назначения.

Главным преимуществом микросхемы производитель считает защищенность от вмешательства извне, что позволяет использовать новинку предприятиях и объектах инфраструктуры стратегического значения. Впрочем, защищенность передаваемых данных крайне важна и для рядовых пользователей, и с этим у современных устройств бытового интернета вещей имеются серьезные проблемы.

Несколько слов о «Росэлектронике»

«Росэлектроника» образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав «Ростеха». В 2017 г. в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация.

На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Холдинг включает свыше 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга экспортируется за рубеж, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.