«Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую

В «Русгидро» завершилось внедрение отечественное СЭД на базе платформы LanDocs. Решение «Ланита» заменило использовавшуюся до этого EMC Documentum. Автоматизацию прошли 12,5 тыс. рабочих мест. В компании отмечают рост эффективности работы и снижение количества ошибок при обработке документов.

Внедрение LanDocs

Госкомпания «Русгидро» перешла с иностранной системы электронного документооборота EMC Documentum на отечественную платформу LanDocs, разработанную «Ланитом». Внедрение затронуло 12,5 тыс. рабочих мест в самой «Русгидро» и ее дочерних структурах.

EMC Documentum использовалась в «Русгидро» с 2008 г. для основного делопроизводства, согласования договоров и т. п. Миграция на LanDocs началась в 2016 г. К тому времени это отечественное решение уже работало в дочерних и зависимых структурах «Русгидро». В настоящий момент переход на LanDocs полностью завершен, сообщили CNews в компании. В дальнейшем поддержка системы документооборота должна оказаться для «Русгидро» менее затратной, чем это было раньше.

Напомним, «Русгидро» — это крупнейшая в России энергетическая компания, обеспечивающая работу более 400 энергетических станций. Суммарная мощность электростанций компании, включая Богучанскую ГЭС, превышает 39 ГВт.

Что на что поменяли

LanDocs — это платформа для построения систем электронного документооборота (СЭД), собственная разработка «Ланита». Решениями на базе платформы пользуются такие организации как Центробанк, Московский кредитный банк, Федеральное казначейство, «Газпром-медиа холдинг», «Газпром энергохолдинг», «Камчатскэнерго», «Мосгаз», «Роснано» и др.

EMC Documentum — это платформа для управления корпоративным контентом, которая с начала 1990-х разрабатывалась компанией Documentum. Эту компанию в 2003 г. за $1,7 млрд купила EMC. Саму EMC в 2015 г. за $67 млрд приобрела Dell. В начале 2017 г. канадская компания OpenText выкупила Documentum у Dell EMC за $1,62 млрд.

Что было сделано в ходе внедрения

Миграцию на LanDocs в «Русгидро» осуществляли сотрудники департамента систем управления документами «Ланита» — ими было разработано и внедрено решение на базе платформы. Также была проведена оптимизация делопроизводства, включая работу с входящими, исходящими и внутренними письмами и протоколами, а также обработку договоров. Работа с закупочной документацией была автоматизирована, кроме того, было создано корпоративное хранилище документов.

«Русгидро» внедрила отечественную СЭД

Процессы обработки и согласования договоров и документов по закупкам были переведены на LanDocs. Здесь же теперь проходит создание интеграционных потоков с ERP-системой и автоматизированной информационной системой управления закупками, которую разработала компания «Норбит», являющаяся частью «Ланита».

К LanDocs были подключены новые пользователи, а исторические данные были перенесены из EMC Documentum посредством сервиса, созданного специально для этой цели. В LanDocs была автоматизирована работа с документацией коллегиальных органов «Русгидро» и налажен оборот документов между головной компанией, находящейся в Москве, и дочерними структурами в регионах.

Оценка проекта

По словам Александра Родионова, директора департамента систем управления документами «Ланита», проект внедрения LanDocs в «Русгидро» «уникален для российского ИТ-рынка». Родионов поясняет, что имеет в виду масштаб перехода с зарубежной ECM-платформы на российскую без остановок в работе с документами. По словам Родионова, произошла не просто замена системы документооборота, но и автоматизация новых процессов, а также оптимизация ранее автоматизированных.

Директор департамента информационных технологий «Русгидро» Виталий Шадрин называет миграцию на LanDocs «примером успешного импортозамещения системы электронного документооборота». По его словам, качество управления в компании от этого повысилось, также появилась возможность сэкономить средства, выделяемые на ИТ.

«Внедренные технологии на платформе LanDocs существенно сократили количество документов в системе, трудозатраты на их обработку, количество ошибок в работе с документами, повысили исполнительскую дисциплину и увеличили скорость принятия управленческих решений», — отмечает он. К моменту публикации настоящего материала в компании не ответили на вопрос CNews, на сколько процентов сократилось количество ошибок и возросла эффективность работы.