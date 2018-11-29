«Ростех» выпустил приборы для контроля за водителями автобусов и грузовиков

Российский концерн «Автоматика» разработал новые приборы для большегрузов и автобусов, ориентированных на повышение безопасности дорожного движения. Поставки устройств начнутся в первой половине 2019 г.

«Автоматика» на страже безопасности дорожного движения

Как стало известно CNews, концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех анонсировал свои новые разработки – тахограф и навигационный криптозащитный модуль для автомобилей. Новинки, как говорят разработчики, нацелены на повышение безопасности дорожного движения в стране, а также на цифровизацию экосистемы «автомобиль – дорога». Презентация новых продуктов концерна «Автоматика» соответствует принятой стратегии по наращиванию доли выручки от гражданской продукции до 60% к 2025 году.

Возможности тахографа

Разработанный «Автоматикой» тахограф отслеживает скорость и маневры автомобиля, на котором он установлен. К его обязанностям относится контроль рабочего дня водителя в плане отслеживания количества часов, проведенных работником за рулем, и необходимых перерывов для отдыха.

Тахографы обязательны к установке на весь автотранспорт, осуществляющий автобусные рейсы и большегрузные перевозки. Установка на личные автомобили россиян не требуется. Разработка концерна полностью соответствует всем требованиям и характеризуется оптимальным соотношением «цена – качество» при наличии максимального набора функций для устройства такого рода.

Контрольные тахографы обязательны к установке на все автобусы и большегрузы

В настоящий момент тахограф проходит тестовые испытания, и попутно «Автоматика» занимается наладкой его промышленного производства. Разработчики планируют поставить первые партии тахометров на рынок уже во втором квартале 2019 г.

Возможности навигационного модуля

Криптозащитный навигационный модуль концерна «Автоматика» входит в состав тахографа. Он разработан на базе современных технологий военно-промышленного комплекса, и это многофункциональный прибор, отслеживающий координаты транспортного средства и скорость его передвижения в реальном времени. В снимаемых им показаниях также учитывается текущее время.

За перечисленные возможности отвечает навигационная составляющая модуля, тогда как криптозащитная часть обеспечивает аутентификацию пользователей, полную сохранность полученных данных и невозможность их несанкционированного корректирования. Дополнить защиту информации можно при помощи создания квалифицированной электронной подписи – прибор располагает и такой функцией.

История Ростеха и концерна «Автоматика»

Концерн «Автоматика» работает в сферах информационных технологий и информационной безопасности. Он специализируется, в частности, на разработке защищенных информационно-телекоммуникационных систем, производстве устройств шифрования, оборудовании для автоматизации избирательных процессоров и другой продукции.

По результатам 2017 г. выручка концерна достигла 16,1 млрд руб., что на 10% больше в сравнении с показателями 2016 г.

«Автоматика» в 2018 г. совместно с компанией «Цитадель», разработчиком средств СОРМ и реализации «закона Яровой» создала совместное предприятие «Криптонит» для продвижения военных разработок в ИТ-сфере на коммерческом рынке.

В октябре 2018 г. концерн «Автоматика» инициировал серийное производство российских серверов «Эльбрус-804», собранных на четырех восьмиядерных отечественных процессорах «Эльбрус-8С». Серверы разработаны в России и предназначены для построения на их базе вычислительных кластеров, а также для работы с приложениями и базами данных.