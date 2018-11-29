Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио

Задолжавший зарубежному субподрядчику 667 млн руб. стратегически важный НИИ Радио предлагается спасти от банкротства, забрав прибыль ФГУП «Космическая связь». Обе эти организации входят в состав Россвязи. Однако, проблемы института на этом могут не закончиться — две недели назад с претензиями к нему еще на 300 млн руб. в судебном порядке обратилась уже российская компания.

Спасение НИИ Радио

Дочерняя структура Россвязи — ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) — сможет спастись от разорения за счет получения из бюджета порядка 666,7 млн руб. в виде субсидии «на погашение задолженности перед иностранной компанией». Это следует из разработанного Минкомсвязи соответствующего проекта постановления Правительства России.

Чиновники уверены, что дополнительная нагрузка на бюджет при этом не ляжет, потому что деньги будут изъяты из прибыли другой «дочки» Россвязи — ФГУП «Космическая связь».

В пояснительной записке к документу Минкомсвязи говорится, что без субсидии НИИР грозит арест счетов и остановка хозяйственной деятельности, а также невыполнение предприятием государственного оборонного заказа и, как следствие, — банкротство.

НИИ радио спасают от разорения за счет прибыли «Космической связи»

Отметим, несмотря на то, что проект постановления подготовлен за авторством Минкомсвязи, в его основу легли правила предоставления в 2018 г. субсидии НИИР, разработанные Россвязью. У самой этой организации на нормотворчество уровня постановлений Правительства полномочий нет.

По данным бызы «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка НИИР сократилась на 12% до 1,9 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,8 млн руб.

Откуда у НИИР огромные долги

Дыра в бюджете НИИР образовалась в ходе осуществления в 2009-2015 гг. работ по проектированию, разработке, изготовлению и поставке модулей полезной нагрузки для российских космических спутников связи «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». Проект был частью федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Перед институтом стояла задача освоения технологий проектирования полезной нагрузки для космических аппаратов связи и вещания, создание на базе НИИР центра компетенций, способного решать задачи импортозамещения на уровне бортовых ретрансляторов, приборов и оборудования. В настоящее время работы по проекту завершены — вышеупомянутые спутники выведены на геостационарную орбиту.

Однако к проекту в качестве субподрядчика по поставке оборудования бортового ретрансляционного комплекса была привлечена компания Macdonald Dettwiler And Associates Gmbh (MDA GmbH — европейское подразделение американской космической корпорации MDA).

Общая стоимость работ MDA GmbH составила $280,4 млн (8,21 млрд руб. по курсу в момент подписания соответствующих контрактов). «Резкий рост курса доллара США в 2014-2015 годах привел к увеличению объема денежных обязательств по оплате работ, — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. — Фактическая стоимость контрактов с компанией MDA GmbH составила 9,07 млрд руб. Неоднократные попытки ФГУП НИИР реструктуризировать задолженность не принесли результата и 4 мая 2016 г. из секретариата Международного арбитражного суда Международной торговой палаты (ICC) в адрес ФГУП НИИР было направлено уведомление о подаче компанией MDA GmbH иска».

Зарубежный суд завершился 20 ноября 2017 г., а 10 сентября 2018 г. Арбитражный суд Москвы вынес определение о приведении в исполнение его решений на территории России. Суммарный долг НИИР перед MDA GmbH составляет $10,61 млн и 57 тыс. канадских долларов, что и составляет размер запланированной к выделению институту субсидии в 666,7 млн руб. по курсу ЦБ на 2 августа 2018 г. (почему была выбрана именно эта дата, в записке не объясняется).

НИИР может потребоваться еще 300 миллионов

Как показывает анализ базы арбитражных судебных разбирательств, существует вероятность, что финансовая нагрузка на НИИР в скором времени вырастет еще на 302,6 млн руб. С иском к институту на эту сумму 14 ноября 2018 г. обратилась компания «Практика безопасности».

Суть претензий пока в публичном доступе не представлена. Ближайшее судебное заседание по делу намечено на 23 января 2019 г.

«Контур.фокус» располагает сведениями только об одном крупном контракте НИИР с «Практикой безопасности». По его данным, закрытый конкурс НИИР на выполнение составной части технологической работы по выбору решения, созданию и внедрению комплекса техсредств сетевой и серверной инфраструктуры системы интеллектуального блокирования с начальной ценой контракта в 321,35 млн руб. завершился в марте 2018 г. с ничтожным снижением цены лота на 373 руб. победой именно «Практики безопасности».

По информации, размещенной на сайте госзакупок, можно заключить, что вышеупомянутые работы имеют отношение к проекту по созданию системы интеллектуального блокирования каналов утечки информации по сетям сотовой связи и беспроводным каналам передачи данных общего пользования в ходе реконструкции корпусов главного административного здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве.

Регалии и заслуги НИИР глазами Минкомсвязи

Полное название НИИР звучит как Федеральное государственное унитарное предприятие ордена Трудового красного знамени научно-исследовательский институт радио. Организация ведет свою историю с 1949 г.

Указом Президента России от 4 августа 2004 г. НИИР был включен в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также в перечень стратегических организаций и федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в различных отраслях экономики.

В соответствии с приказом Минпромторга от 1 октября 2010 г. НИИР был внесен в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в соответствии с распоряжением Рособоронзаказа от 8 августа 2008 г. институт был включен в Реестр единственных поставщиков военной продукции, а в соответствии с приказом Минпромторга от 3 июля 2015 предприятие внесено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

По данным Минкомсвязи, НИИР сейчас решает задачи разработки систем и средств военного, специального и двойного назначения в интересах Минобороны, ФСБ, ФСО и МВД. При этом НИИР взаимодействует с военно-промышленным комплексом России посредством участия в работе его научно-технического совета, а также с генеральными конструкторами систем и средств связи Вооруженных сил, системы контроля космического пространства, систем и средств радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, НИИР участвует в работе совета главных конструкторов по проблематике создания спутниковых систем межведомственного совета по интегрированным системам связи.

С 2011 г. ФГУП является единственным исполнителем размещаемых Минкомсвязи госзаказов ‎на научно-техническое и методическое обеспечение выполнения министерством функций администрации связи России в части, касающейся международно-правовой защиты интересов страны в области электросвязи и радиосвязи.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по договору от 16 апреля 2012 г. «О предоставлении бюджетных инвестиций» НИИР в 2012-2014 гг. являлся получателем средств на техническое перевооружение производственной базы. По итогам завершения работ в декабре 2014 г. в эксплуатацию был введен комплекс управления жизненным циклом создания модулей полезных нагрузок и приборов для космических аппаратов связи и вещания, а также других радиоизделий и комплексов на всех этапах их создания и использования. «Общая стоимость принятых к бухгалтерскому учету вычислительной техники, программного обеспечения и другого оборудования составляет 1,19 млрд руб.», — отмечается в пояснительной записке.