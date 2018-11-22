СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии

Лучшая ситуация для покупки

CNews обнаружил, что первыми и единственными государственными покупателями самого дорогого массового смартфона оказались иркутские борцы со СПИДом. За аппарат iPhone XS Max с 512 ГБ памяти ФГБУ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заплатило 123 тыс. руб. Это в полтора раза дороже одного среднестатистического годового курса лечения от ВИЧ/СПИД (83 тыс. руб.). Планируется закупка и других подобных смартфонов. Коллеги из отрасли, с которыми общался CNews, говорят, что такими излишествами в Иркутске дискредитируют борьбу с эпидемией.

Иркутский СПИД-центр — дотационное, социально важное учреждение проблемного региона. Иркутская область регулярно попадает в тройку субъектов РФ по заболеваемости ВИЧ, эпидемия здесь объявлена еще 10 лет назад, инфицирован каждый 50 житель Иркутска. Региональному СПИД-центру (находится в ведении иркутского минздрава) ежегодно выделяется несколько сотен миллионов рублей.

Периодически сообщается о перебоях с лекарствами в регионе, хотя на 2018 г. бюджет на покупку лекарств против ВИЧ вырос с 30 млн руб. до 130 млн руб., и ситуация с лекарствами в регионе в этом году улучшилась, отметила Юлия Верещагина, консультант портала pereboi.ru, представитель общественного движения «Пациентский контроль».

Госдолг бюджета Иркутской области

При этом сам регион с каждым годом все больше увеличивает свою долговую нагрузку и вынужден сокращать траты на всё здравоохранение: а в 2019 г. — на 1,2 млрд руб., почти на треть урежут смету на скорую помощь.

Для кого смартфон

Руководитель центра, главный врач Юлия Плотникова возглавляет учреждение с 2010 г. 17 октября у неё был день рождения (57 лет). Плотникова любит красивые вещи: судя по опубликованным в Сети фотографиям Плотниковой, она тщательно подбирает украшения и наряды.

Фото: aids38.ru Глава иркутского СПИД-центра Юлия Плотникова

Её дочь Наталья много путешествует, в качестве своего города в инстаграме выпускница Сибирско-американского факультета менеджмента Иркутского госуниверситета указала «Иркутск — Бостон». Муж Юлии Плотниковой — Иван Плотников. По данным базы Kartoteka.ru, в Иркутске зарегистрирован один бизнесмен с таким именем, ему принадлежат две небольшие строительные фирмы — «Мида» и «Система». На госзаказы они не завязаны, похвастать крупными финрезультатами не могут (7 млн руб. выручки за 2017 г. у «Системы»).

Юлия Плотникова и пресс-секретарь центра Василий Бучинский согласились поговорить с корреспондентом CNews.

«Это оборудование приобретено для реализации международного проекта по вовлечению и удержанию представителей ключевых групп — к которым относятся представители МСМ (гомосексуалисты), потребители наркотиков, работники коммерческого секса — на терапии по ВИЧ-инфекции и по туберкулезу посредством в том числе специального приложения для смартфона и обеспечения непрерывного контакта врача и пациента, — рассказывает Юлия Плотникова. — То есть это элемент телемедицины. Устройство используется сейчас для обучения групп медицинских специалистов и пациентов исключительно в рабочих целях. Приобретение обусловлено высокой разрешающей способностью и уникальными техническими характеристиками данного устройства [iPhone XS Max 512 ГБ]. На прошлой неделе к нам приезжали коллеги и мы в большом кабинете на этом устройстве обучали, как работать с пациентами. Приобретение предусмотрено условиями гранта … Устройство будет использоваться на акциях по тестированию, на различных выездных групповых мероприятиях».

На реплику корреспондента CNews о том, что смартфоны ценой до 10 тыс. руб. тоже справились бы с нужными врачам приложениями, собеседники указали, что для работы центру требуется только лучшее оборудование, а необходимое приложение запустится только на свежих устройствах iOS. Это приложение даст сотрудникам СПИД-центра удаленный доступ к базе данных пациентов, но о какой именно программе речь, собеседники уточнять отказались.

В уникальности госзакупки iPhone XS Max с 512 ГБ CNews убедился также с помощью полнотекстового поиска по документации тендеров по 44-ФЗ и 223-ФЗ (такой поиск доступен с помощью агрегаторов закупок). Однако в документации закупки по айфону не указан источник финансирования. Плотникова и Бучинский подчеркнули, что потраченные на iPhone деньги не были бюджетными, это были деньги от Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation, EJAF), и поэтому закупка была организована по 223-ФЗ, а не 44-ФЗ. Продавца собеседники не раскрыли, закупка была организована у «единственного поставщика».

«Это большой грант… Мы не даем по этому гранту никакой информации, ничего не даем. Он настолько удобен и настолько хороший. Он предполагает приобретение различных материальных ценностей, не только этого. Возможно, это будет и мобильный пункт тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты. Это все то, что останется здесь после гранта», — сказала CNews Плотникова, не раскрыв финансовых деталей гранта. Для пациентов СПИД-центра тоже будут закуплены смартфоны: «важно мониторить, как они принимают препараты».

EJAF — это один из основных иностранных фондов, обильно спонсирующих борьбу с ВИЧ в России, наряду с фондами UNAIDS и M.A.C AIDS. По словам Бучинского, фонд Элтона Джона раздает в России «миллионы долларов», и соглашение иркутского СПИД-центра с EJAF рассчитано на три года. Известно, что с этим фондом о сотрудничестве в декабре-2017 договорилась и министр здравоохранения Вероника Скворцова, подробности сотрудничества не сообщались. Та же Скворцова подписала в прошлом году грамоту Иркутскому центру как лучшему российскому СПИД-центру 2017 г.

Одновременно в отношении иностранного финансирования борьбы со СПИДом идет процесс закручивания гаек. Согласно сентябрьскому законопроекту Минюста, в скором времени российские власти могут заставить иностранные фонды согласовывать свои российские антиВИЧ-программы: в них видят агентов западного влияния. Но внебюджетная помощь в любом случае нужна: по оценкам Федерального центра по борьбе со СПИДом, России ежегодно требуется 100 млрд руб. на профилактику и борьбу с болезнью, а сейчас выделяется около 20 млрд.

Вирус будут ловить телефонами в дополненной реальности

Однако вопрос в том, насколько эффективно тратятся имеющиеся деньги. Областные ревизоры в 2017 г. уличили иркутский СПИД-центр в плохом управлении бюджетом в течение года и авральных тратах в IV квартале — к концу сентября центр израсходовал только 19% своего бюджета.

По словам Бучинского, его центр старается креативно подходить к своей работе, не жалея денег на профилактические мероприятия. Например, каждый год организуются тематические проекционные шоу в центре Иркутска. Такие проекционные шоу обходятся по 2 млн руб.

Бучинский также сообщил, что через неделю-две в местном краеведческом музее появится тематическая экспозиция, а в соцсетях появятся разные «стикеры» со стилизованными презервативами. На эти проекты будут тратиться уже бюджетные деньги, отметил пресс-секретарь. Одной из особенностей намеченной выставки будет возможность для посетителей «ловить вирус» своими смартфонами в дополненной реальности — для этого проекта центр тоже закупит телефоны (чтобы дать тем, кто придет без техники, их заберут после мероприятия). У сотрудников СПИД-центра тоже «будут, скорее всего, хорошие служебные смартфоны», заверил Бучинский.

Ноу криминалити

Коллега Плотниковой — руководитель другого регионального СПИД-центра — отметил на условиях анонимности, что иркутский центр неплохо финансируется по сравнению с другими регионами, в силу плачевной ситуации в Приангарье. Общеизвестно, что в 2017 г. Минздрав дал иркутскому центру грамоту, при этом в отрасли знают про то, что «дочь Плотниковой живет в США». Конечно, лучшему центру — самый дорогой телефон, но если серьезно, то такие действия дискредитируют коллег и подрывают веру в способность грамотно тратить деньги, выбиваемые с большим трудом, добавил собеседник.

Представительница «Пациентского контроля» Юлия Верещагина подтверждает, что покупка айфона в условиях эпидемии — явное излишество. Ни о каких приложениях телемедицины в борьбе с ВИЧ в России она не слышала, а все необходимые приложения ставятся на любой дешевый смартфон, говорит Верещагина.

Наибольшее удивление у экспертов вызвали слова представителей иркутского центра об источнике финансирования. О финансировании фондом Элтона Джона российских СПИД-центров до сих пор известно не было, сообщалось о подобной 3-летней программе для российских НКО на 2 млн фунтов стерлингов.

Руководитель юридической службы «Первой лаборатории НКО» Екатерина Диковская пояснила, что законодательство РФ не запрещает госучреждениям принимать пожертвования от иностранных фондов — главное, чтобы эти фонды не были включены в официальных список нежелательных. Причем важно, чтобы в уставе учреждения были прописаны гранты/пожертвования как один из источников доходов. В уставе иркутского СПИД-центра такое положение есть (п. 4.4. устава). Так что всё законно — Элтон Джон и его друзья подарят айфоны иркутским борцам с ВИЧ и их пациентам.