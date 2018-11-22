CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото
В 2018 г. CNews в одиннадцатый раз собрал представителей ИТ-рынка на свой ежегодный форум, зафиксировав новый рекорд посещаемости в истории этого мероприятия.
Участников становится больше
В 2018 г. CNews Forum — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — собрала рекордное число гостей: свыше 1600 человек.
На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку свыше 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.
В этом году на CNews Forum был опробован новый для данного мероприятия формат выступлений докладчиков — открытое интервью. Руководитель CNews Analytics Максим Казак беседовал на сцене один на один с приглашенными экспертами, задавая им актуальные вопросы об их непосредственной работе и общем видении ситуации на рынке.
В частности одним из респондентов стал глава Аналитического центра при Правительстве Владислав Онищенко, затронувший тему технологического отставания СМЭВ, а также рассказавший о принципах работы своей организации, которая, напомним, была предыдущим местом работы нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова.
Помимо него в пленарной части форума в традиционном формате выступили с докладами председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, рассказавший о перспективах привлечения инвестиций в Крым за счет законодательной нормализации работы краудфандинговых цифровых платформ, а также директор по ИТ компании «М.видео» Сергей Сергеев, директор по ИТ в СО ЕЭС Глеб Лигачев, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов и многие другие.
Всего на форуме прозвучало около 100 экспертных докладов. После завершения пленарного заседания в сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Безопасность», «Банки», «Розница», «BI и большие данные», «Облачные технологии» и «Фарминдустрия».
Вручение CNews Awards
По традиции выступления докладчиков в пленарной части перемежались вручением наград CNews Awards — за самые значимые ИТ-проекты уходящего года в различных отраслях. В 2018 г. были выбраны лидеры в нескольких номинациях.
Часть из наград заранее была присуждена экспертами CNews Analytics, однако в некоторых номинациях победителей выбирали сами участники форума прямо на месте в ходе непосредственного онлайн-голосования.
В номинации «Современная страна» гости мероприятия определили победителем проект создания Единой биометрической системы, награды за которую были вручены представителям «Ростелекома» и «Центробанка». В номинации «Экспансия года. Развитие ИТ за пределами России» был отмечен «Вокорд» — портфельная компания РВК, резидент фонда «Сколково» и участник «Русского биометрического общества».
Кроме того, в номинации «ИТ в промышленности» награда досталась компании «Локомотивные технологии» («Локотех»), в номинации «ИТ-сервис года для ритейла» — «Платформе ОФД», в номинации «Защита сетевой инфраструктуры» — «Коду безопасности», в номинации «ИТ-проект года в транспортной отрасли» — «Аэрофлоту», в номинации «Билетные ИТ-системы: проект года» — «Центральной пригородной пассажирской компании» и «Программному продукту».
Ну а в специальной номинации, не относящейся напрямую к проектам в сфере информационных технологий, второй год подряд был присужден титул «Мисс ИТ». Накануне форума ее выбирали в ходе голосования на сайте CNews. Страницу конкурса в этом году посетили более 100 тыс. раз. «Мисс ИТ 2018» стала Анастасия Ермилова — директор по персоналу с опытом работы непосредственно в ИТ компании SAPrun Group.
Семинар IBM
Компания IBM провела на CNews Forum семинар по практической работе с решением Power AI Vision для анализа видеопотока в онлайн-режиме. Решение позволяет с помощью средств видеонаблюдения исследовать потоковый видеоряд и с помощью обучающихся моделей выявлять, анализировать и информировать о признаках нарушения порядка или техники безопасности с мгновенной демонстрацией результатов анализа.
В ходе самостоятельной работы с решением участники семинара могли создать репозитарий изображений, обучить нейронную сеть идентифицировать заданные критерии в изображениях (например, люди одетые в джинсы и др.) и проанализировать результат, согласно заданным критериям с последующей визуализацией в графическом интерфейсе.
«Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским
Заключительным аккордом CNews Forum стал турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», в котором мог принять участие любой гость, заранее подавший заявку на сайте CNews. Вопросы игры затрагивали широкий круг тем, но часть из них закономерно была связана с информационными технологиями.
Ведущим турнира стал Михаил Скипский, игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» (2010 и 2016 гг.), двукратный обладатель «Хрустального атома» (2014 и 2017 гг.), обладатель звания «Лучший тренер ассоциации клубов “Что? Где? Когда?”».
Организаторами мероприятия выступили компании ОМП — разработчик первой отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS Rus и «Диджитал дизайн» — ведущий разработчик корпоративного ПО.
Особенностью турнира на CNews Forum стал формат трансляции ответов команд. Команды давали их с помощью планшетов под управлением Sailfish Mobile OS Rus. Для этого было использовано мобильное приложение «Ареопад», предназначенное для распределенных совещаний в коллегиальных органах, включая госструктуры.
Следующий форум — через год
Высокий интерес гостей форума к данному мероприятию не оставляет сомнений в том, что традиция собирать главных экспертов отрасли в начале ноября каждого года будет продолжена и в 2019 г. До встречи.