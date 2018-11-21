РЖД потратит на цифровизацию 150 миллиардов

РЖД инвестирует крупную сумму в цифровизацию сервиса перевозок, как грузовых, так и пассажирских. В планы компании входит переход на электронные билеты.

Крупные инвестиции в цифровое будущее

ОАО «РЖД» планирует вложить солидную сумму во внедрение новых и развитие уже существующих цифровых сервисов, сообщил председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров. План инвестиций расписан на ближайшие шесть лет.

«Сумма, которую мы хотели бы направить на развитие цифровизации до 2025 года, составляет порядка 150 млрд рублей», - заявил Олег Белозеров на панельной дискуссии «Транспорт России. Единая цифровая платформа».

Он рассказал о стремлении компании увеличить, в частности, число электронных билетов до 70% и число грузовых перевозок, оформленных в электронном виде, до 75% в течение ближайших шести лет. Это лишь две из ключевых целей компании по развитию цифровизации, но Белозеров пока не тал раскрывать остальные направления инвестиций.

Первые шаги уже сделаны

К недавним достижениям РЖД в ИТ можно отнести запуск электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), состоявшийся в первой половине 2017 г. В настоящий момент проект насчитывает более 3200 зарегистрированных участников, а количество заказов на перевозку, оформленных через систему, приближается к 50 тыс.

Сегмент пассажирских перевозок РЖД тоже не оставляет без внимания: компания работает над его реализацией и развитием проекта «Инновационная мобильность». Концепция проекта предусматривает целый ряд предлагаемых пассажирам услуг, к которым относятся, в том числе, бронирование и приобретение всех видов билетов для мультимодального путешествия, а также полное планирование и сопровождение поездки «от двери до двери».

РЖД планирует направить на развитие цифровизации до 2025 г. 150 млрд рублей

В будущем РЖД продолжит развитие проекта «Инновационная мобильность». В перспективе, по словам Олега Белозерова, у каждого пассажира появится возможность оформления личного единого транспортного документа. По состоянию на 2018 г. реализация этого плана в России невозможна ввиду отсутствия соответствующей законодательной основы.

На базе официального сайта компании РЖД развернула сервис покупки билетов на поезда дальнего следования. Проект позволяет выбрать дату поездки, поезд, вагон и место, заказать бронь и оплатить электронный билет всего за несколько минут. Этот сервис заменил собой кассы на вокзалах и позволил пассажирам экономить время при покупке билетов.

Переход на отечественное ПО и неудача с новым ЦОД

Одно из направлений развития цифровизации в РЖД – это отказ от использования ПО зарубежных разработчиков.

По состоянию на 2017 г. доля российского ПО во всех системах РЖД достигла в общей сложности 60%. В планы компании входит ее увеличение до 80% в 2020 г.

Из 100% используемых РЖД алгоритмов и методологий 90% имеют российское происхождение, однако для оборудования этот показатель находится на уровне 10%. В системах навигации и связи на долю отечественного ПО приходится 80%.

В 2020 г. РЖД намерена перейти на 100% применение российских методологий и алгоритмов, увеличить долю российского ПО до 80%, долю российской аппаратуры до 60%. В системах навигации и связи российский софт к тому будет занимать уже 90%.

Цифровизация РЖД не обходится без неудач. Компания на протяжении уже нескольких лет не может достроить в Екатеринбурге резервный центр обработки данных (ЦОД), строительство которого стартовало в 2011 г. Изначально планировалось завершить проект к концу 2013 г., но позже сроки были перенесены на 2016 г. без объяснения причин.

Резервный ЦОД РЖД не достроен и по сей день. В начале марта 2018 г. компания подписала договор на 74,5 млн руб. с единственно возможным поставщиком — компанией «Информсвязь сервис» — на выполнение в отношении ЦОДа комплекса строительно-монтажных работ. На сайте госзакупок уже размещена карточка этого контракта, в которой срок его исполнения ограничен 30 ноября 2018 г.