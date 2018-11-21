Россиян переведут с военных билетов на электронные военные карточки

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении так называемого «электронного военного билета». Специальная карта станет полноценным документом воинского учета, но обмене традиционных военных билетов речь пока не идет.

Каждому военнообязанному по электронному военному билету

В третьем и окончательном чтении Госдумой принят законопроект о введении персональной электронной карты воинского учета, сообщается на официальном сайте Государственной Думы. Документ подразумевает внесение поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Электронная карта станет полноценной заменой традиционному военному билету, но в то же время не отменит его полностью. Выдача классических «военников» продолжится, более того, получение самой карты не будет обязательным. Решение о получении электронного военного билета будет принимать сам военнообязанный.

Кладезь персональных данных

В специальном чипе, встроенном в электронный военный билет, будут хранить те же личные данные военнообязанного, что прописываются в классическом бумажном документе. По словам председателя думского комитета по обороне Владимира Шаманова, в чип запишут: ФИО; место жительства; дату рождению; образование и место работы; годность или не годность к военной службе по состоянию здоровья; наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта.

Вместе с этим в память карты могут быть внесены биометрические данные и, в целом, все сведения, предусмотренные Положением о воинском учете: семейное положение; основные антропометрические данные; наличие бронирования военнообязанного за органом государственной власти, органом местного самоуправления или организацией на периоды мобилизации, военного положения и в военное время; наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника.

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении «электронного военного билета»

Другими словами, электронная карта станет кладезем личной информации о человеке, которая может привлечь внимание третьих лиц. Владимир Шаманов подчеркнул, что вопрос безопасности данных обязательно будет решен: карта получит высокую степень киберзащиты.

Цель нововведения, сроки исполнения и расходы на реализацию

Переход на электронные военные билеты, утверждается в пояснительной записке к законопроекту, «будет способствовать нормативной определенности при осуществлении воинского учета призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, повышению эффективности системы воинского учета, а также оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации»

Сроки перехода на электронные военные билеты законопроектом не рассматриваются. Документ направлен в Совет Федерации. В заключении правительства на законопроект сказано, что на его реализацию не потребуется дополнительного финансирования.

Финансовая и техническая составляющие проекта

Разработка технической составляющей проекта уже завершена, и оставалось дождаться лишь принятия соответствующих поправок к закону. В конце 2014 г. Министерство обороны России и научно-производственное объединение «Ангстрем» подписали контракт на разработку системы «Паспорт», представляющую собой, по сути, систему электронных «военников». Контракт предусматривал работы на сумму 2,07 млрд руб. и жесткие сроки выполнения – не позднее 31 декабря 2015 г.

По итогу, сводный акт приема-передачи товара был подписан сторонами двумя годами позже – 28 декабря 2017 г. Перенос сроков связан со множеством факторов, ответственность за которые несут обе стороны – и «Ангстрем», и Минобороны.

В системе «Паспорт» используются разработки Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, входящий в «Ростех»). В их число входят выпущенная в 2015 г. защищенная ОС на ядре Linux «Заря» в версии для ЦОДов и СУБД «Заря». СУБД базируется на ядре PostgreSQL, и в ее состав входит балансировщик нагрузки Pgpool-ll.

Изначально запуск системы «Паспорт» должен был состояться в сентябре 2016 г. по завершении опытной эксплуатации. К тому моменту «Ангстрем» уже изготовил 651 тыс. электронных карт, 89 тыс. из которых были персонализированы и прошли испытания в войсках. Однако на тот момент понятие «персональной электронной карты» не было закреплено нормативно – отсутствовала законодательная база.

В марте 2016 г. соответствующий документ внес в Госдуму депутат «Справедливой России» Игорь Зотов, но он был возвращен уже через месяц.

В ноябре того же года приказом Минобороны перечень документов учета Вооруженных сил был дополнен электронной картой. Дело оставалось за соответствующими поправками к закону «О воинской обязанности и военной службе» - на рассмотрение в Госдуму их внесли лишь в марте 2018 г., и только сегодня они были приняты в окончательном, третьем чтении.