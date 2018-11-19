Власти раздадут ИТ-компаниям льготных кредитов на 12,5 миллиардов

Минкомсвязи задумалось о льготных кредитах для ИТ-компаний

Минкомсвязи провело совещание по вопросам субсидирования государством процентных ставок для отечественных производителей ИТ-продукции. Об этом CNews рассказал один из участников совещания.

Совещание прошло под руководством замминистра связи Евгения Кислякова. Среди банков на совещании присутствовали представители Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанка, банка «Санкт-Петербург», Россельхозбанка, Альфа-банка и «МСП банка».

От ИТ-отрасли на совещании присутствовали представители ассоциации «Руссофт», «Новые облачные технологии» (торговая марка «Мой офис»), «Росплатформа», «Микрон», «Ртсофт», «Гетмобит» и др.

Сколько государство выделит банкам для поддержки отечественных ИТ-компаний

Субсидирование банковских кредитов предусмотрено федеральным проектом «Цифровые технологии», который должен стать частью национальной программы «Цифровая экономика». Согласно проекту федерального бюджета на 2019-2021 гг., на эти цели государство потратит 12,5 млрд руб.

Минкомсвязи намерено распределить между банками 12,5 млрд руб.

для льготного кредитования отечественных ИТ-компаний

В том числе, в 2019 г. на субсидирование банковских кредитов будет направлено 1,71 млрд руб., в 2020 г. – 3,66 млрд руб., в 2021 г. – 7,124 млрд руб.

В ходе совещания Кисляков сообщил, что Минкомсвязи будет субсидировать до половины рыночной процентной ставки по кредитам. То есть если ставка составляет 12-14%, то государство будет субсидировать 6 – 7%.

Субсидии будут выдавать банкам при условии их финансовой стабильности. Кредиты должны выдавать отечественным производителям ПО и ИТ-продукции. Один из критериев для получения кредитов по льготной ставке – наличие соответствующей компании в Реестр отечественных разработчиков ПО.

В I квартале 2019 г. Минкомсвязи намерено подготовить правительственный акт о правилах выделения субсидий кредитным организациями и предоставлении льготных кредитов ИТ-компаниям.

Почему ИТ-компании испытывают проблемы с получением кредитов

ИТ-компаниям необходима поддержка государства в вопросах кредитования, так как они не обладают залоговым имуществом, которое требуют банки. На совещании гендиректор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров посетовал, что его компания шесть месяцев ведет переговоры с ВЭБ о получении кредита, так как компания не может предоставить требуемый банк залог на сумму 1,9 млрд руб.

По словам источника CNews, в ходе совещания исполнительный вице-президент Газпромбанка Наталья Пузырникова предложила на совещании следующий вариант: если ИТ-компания берет кредит для создания платформы, то в качестве инструмента управления рисками может использоваться предоставление в залог ноу-хау и интеллектуального права.