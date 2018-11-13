В России научились надежно передавать данные по плохим каналам

В России разработана технология, позволяющая передавать по волнам КВ-диапазона более длинные цифровые сообщения. Инженерам удалось увеличить их объем в несколько тысяч раз и многократно снизить вероятность потерь при передаче.

Импортозамещение в действии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» сообщил об успешном завершении разработки принципиально новой технологии. Она улучшает качество связи передачи цифровых данных по каналам КВ-диапазона, и в дальнейшем ее планируется применять в аппаратуре телекодовой связи, используемой в Вооруженных силах России. О наличии зарубежных аналогов данной технологии не сообщается.

Возможности новой технологии

Технологию усовершенствования каналов КВ-диапазона разработали специалисты Калужского НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ), входящего в состав «Росэлектроники». Она позволяет во много раз увеличить длину передаваемых по коротким волнам цифровых сообщений: с прежних 1000 бит (0,00095 Мбит) до нескольких Мбит, то есть в тысячи раз. При этом обещано снижение вероятности «потери» сообщения до 1%.

Процент готовности технологии

Сотрудники КНИИТМУ подготовили рабочую документацию первого базового программно-аппаратного комплекса (БПАК), в основу которого легла новая технология. Комплекс получил название Р-098-БПАК, но в настоящий момент он существует лишь на бумаге. Создание его первого опытного образца, который в дальнейшем будет использоваться для проведения предварительных и приемочных испытаний, запланировано на ближайшее будущее.

В России научились в тысячи раз эффективнее использовать КВ-диапазон для связи

Комплекс входит в линейку устройств быстродействующей телекодовой аппаратуры под названием Р-098, подчеркнули в «Росэлектронике». В настоящее время она активно используется в отечественных вертолетах, самолетах и на подводных лодках, включая модели, поставляемые на экспорт.

Особенности КВ-диапазона

Под аббревиатурой КВ подразумеваются короткие или декаметровые волны с диапазоном частот от 3 МГц (длина волны 100 м) и до 30 МГц (длина волны 30 м). КВ отражаются от ионосферы, вследствие чего распространяются на большие расстояния. КВ подходят для связи потребительского, профессионального, специализированного и военного назначения, широко применяются во многих странах мира, включая Россию. В Японии, Китае, Южной и Северной Корее, а также в Румынии, Турции, Индии и Иране короткие волны для вещания используют и государственные телерадиокомпании. В космической сфере КВ-диапазон не используется – волны не проходят сквозь ионосферу, что делает невозможным связь с орбитальными аппаратами.

Несколько фактов о «Росэлектронике»

Холдинг «Росэлектроника» был образован в 1997 г. и с 2009 г. входит в состав «Ростеха». По состоянию на вторую половину 2018 г. он обеспечивает 10% рабочих мест в радиоэлектронной отрасли России и формирует свыше 50% выпуска электронных компонентов в стране.

В холдинг входит более 120 отечественных предприятий и научных организаций из сферы разработки и производства радиоэлектронных компонентов и технологий. К ним относятся как новые организации, так и компании и институты, основанные несколько десятилетий назад.

Суммарная численность сотрудников «Росэлектроники» превышает 70 тыс. человек по всей стране, а его продукция поставляется не менее чем в 30 стран мира, включая государства Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы.

