Россия, США и Иран отказались подписать международный договор о борьбе с киберпреступностью

Предложение Франции

На Парижском форуме мира президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron) выступил с предложением «приступить к более основательному регулированию интернета без промедлений». Представителям стран, по информации ZDNet, был предложен к рассмотрению документ под названием «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве». Россия, США и Иран отказались его подписывать, в отличие от других 50 стран мира и более 150 крупнейших ИТ-компаний с мировым именем.

Декларация о кибербезопасности

«Парижский призыв» нацелен в первую очередь на усиление борьбы со злонамеренными действиями и цензурой во Всемирной паутине и любыми вмешательствами в выборы, а также на обеспечение защиты коммерческой тайны. Документ призывает все страны объединиться для выработки единых принципов обеспечения безопасности во всем интернете, не только отдельных его сегментах.

Россия и США не стали подписывать договор об усилении борьбы с киберпреступностью

В декларации президента Макрона говорится: «Мы осуждаем любую злонамеренную кибердеятельность в мирное время, угрожающую как отдельным лицам, так и критическим инфраструктурам, или влекущую за собой значительный неизбирательный или системный ущерб». Франция также приветствует любые предложения по мерам улучшения защиты от киберпреступлений и злоумышленников.

Всеобщее одобрение

Россия, США и Китай в ситуации вокруг «Парижского призыва» оказались в меньшинстве: после выступления Макрона под документом подписались, в частности, государства из состава Евросоюза, а также Япония и Канада. В число ИТ-компаний, не оставшихся в стороне, вошли Facebook, Google и Microsoft.

Компанию США, России и Китаю составили Северная Корея, Израиль и Иран.

Как пишет ZDNet, эксперты уже приравняли инициативу к глобальному пиар-ходу, учитывая тот факт, что документ подписали на следующий день после отмечания 100 лет со дня окончания Первой Мировой войны.

Отметим, что документ не предусматривает никаких санкций или иных ответных действий в отношении не подписавшихся стран.

Законы уже готовы

В декларации президента Макрона отдельное внимание уделяется законам и актам, на которые будут опираться страны, готовые бороться с киберпреступностью в глобальных масштабах. В частности в документ есть упоминание всего устава ООН, международного гуманитарного права и международного обычного права.

В то же время в «Парижском призыве» не приводится никаких конкретных мер для реализации поставленных в документе целей. Авторы декларации подразумевают, что те или иные меры будут выработаны в процессе совместной борьбы стран с общей угрозой. Сам документ – это, по сути, призыв к действию, а не инструкция или предписание.

Российский аналог «Парижского призыва»

Декларацию Макрона вполне можно считать аналогом российского проекта резолюции по безопасности. Отечественный документ, по информации газеты «Взгляд», был внесен на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН еще в конце октября 2018 г. В проекте Россия предложила использовать информационные технологии исключительно в мирных целях, предпринимать все усилия по предотвращению конфликтов в киберпространстве, с уважением относиться к суверенитету стран и препятствовать увеличению разрыва между ними, а также отказаться от «посредников в контексте применения» ИТ.

Проект резолюции не позиционируется как призыв к действию, но, в отличие от французской декларации, содержит перечень основных мер по реализации поставленных в нем целей. В частности, от государств, подписавшихся под ним, будет требоваться предоставление весомых доказательств при обвинении в сфере кибербезопасности, воздерживаться от провокаций и не использовать киберсреду для нападений.