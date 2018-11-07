Власти объяснили, как разработчикам получить деньги на создание цифровых платформ

Минпромторг опубликовал проект правил получения из бюджета субсидий на разработку цифровых платформ в сфере производства высокотехнологичной промышленной продукции. Субсидированию подлежит до 50% расходов, субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора.

Проект Минпромторга

Минпромторг подготовил проект постановления Правительства, который содержит правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов — в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Текст документа был опубликован на портале regulation.gov.ru, его общественное обсуждение завершится 8 ноября 2018 г.

С юридической точки зрения документ представляет собой набор поправок к постановлению правительства от 14 ноября 2014 г. №1200, в котором изложены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским операторам услуг — на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового ПО с целью повышения доступности такого ПО для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна.

Согласно новому документу, постановление 2014 г. переименовывается и переписывается таким образом, что субсидии теперь будут предоставляться не на приобретение специализированного инжинирингового ПО, а именно на разработку цифровых платформ.

В пояснительной записке указано, что проект постановления подготовлен во исполнение задач, поставленных указом президента России от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».



Зачем это нужно

Как и в постановлении 2014 г., субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Документ гласит, что субсидии предоставляются с целью стимулирования разработки цифровых платформ и программных продуктов, базирующихся на основных сквозных цифровых технологиях. Перечень таких технологий был утвержден распоряжением правительства от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"».

Минпромторг разъяснил правила получения субсидий на разработку цифровых платформ

Еще одной целью предоставление субсидий является создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной продукции, что будет способствовать достижению показателей упомянутой подпрограммы и федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

Использование цифровых платформ в этой сфере должно дать возможность предприятиям управлять проектами и программами создания сложных технических изделий, оптимизировать их цены и стоимость жизненного цикла, контролировать стоимость создания и владения, а также риски и интеграцию с другими системами. Также за счет цифровых платформ будет обеспечиваться информационная безопасность создания, эксплуатации и обслуживания изделий.

На какие продукты даются субсидии

Под цифровой платформой в документе понимается «совокупность программных продуктов, обеспечивающих взаимодействие субъектов хозяйственной деятельности в сфере промышленности». Программные продукты, о которых идет речь, могут быть предназначены для автоматизированного проектирования, инженерного анализа, управления станками, инженерными данными, производственными процессами, процессами организации, производственными активами и техническим обслуживанием, а также для планирования производства и потребности в материалах и мониторинга состояния оборудования.

Это также могут быть системы, поддерживающие технологии цифрового двойника изделия или техпроцесса, системы симуляции и моделирования производства, системы управления жизненным циклом изделия, промышленная автоматика и технологии обработки больших данных.

Кто получит субсидии

Согласно документу, за счет субсидии можно возместить не более 50% затрат на разработку цифровых платформ. Чтобы получить субсидию, нужно пройти конкурсный отбор. Решение о проведении конкурсного отбора принимает Минпромторг с учетом особенностей текущей конфигурации бюджета.

Обязательное условие — срок выполнения НИОКР в отношении платформ не должен превышать двух лет, при этом их выполнение должно быть начато в срок не ранее одного года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсном отборе. Те расходы, которые разработчик понес до заключения договора о предоставлении субсидии, возмещаться не могут.

Чтобы получить субсидию, разработчик цифровой платформы не должен иметь неисполненных обязательств и просроченных задолженностей перед бюджетом. Он также не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Субсидию не может получить иностранное юрлицо, или организация, которая более чем на 50% принадлежит юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах. Кроме того, информация о компании-получателе должна быть размещена в открытом доступе в интернете.

Что подлежит субсидированию

Согласно документу, субсидированию подлежат затраты на оплату труда работников, участвующих в разработке цифровой платформы — в размере, не превышающем величины средней зарплаты по региону, а также затраты на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование.

Также субсидированию подлежат накладные расходы в размере не более 100% суммы расходов на оплату труда работников, и расходы на оснащение и обслуживание вновь создаваемых и модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест — не более 10% от объема субсидии.

Субсидия может погасить в том числе расходы на приобретение оборудования, не относящегося к основным средствам и используемого для реализации проекта — не более 5% от размера субсидии. Погашению также подлежат расходы по договорам на выполнение НИОКР и технологических работ по проекту — не более 20% субсидии.

Также субсидия может погашать расходы на приобретение у российских и иностранных организаций неисключительных лицензий на результаты интеллектуальной деятельности, необходимых для реализации проекта — не более 10% субсидии.

Финансирование

В финансово-экономическом обосновании проекта постановления указано, что для реализации старого постановления правительства от 2014 г. предусмотрены в 2019 г. бюджетные ассигнования в размере 450 млн руб., и столько же в 2020 г. В период 2019-2021 гг. совокупный объем ассигнований должен составить 1,35 млрд руб., то есть по 450 млн руб. ежегодно.

При этом, начиная с 2019 г., Минпромторгу будут выделяться дополнительные бюджетные ассигнования в размере 6 млрд руб. Из них в 2019 г. будут получены 2 млрд руб., и еще столько же ежегодно в 2020 г. и 2021 г. Средства будут выделены в рамках одного из мероприятии федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

В результате общий объем субсидии на период 2019-2021 гг. будет увеличен до 7,35 млрд руб., то есть 2,45 млрд руб. ежегодно.