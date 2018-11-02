«Галактика» выпустила свою главную систему на Postgres Pro в пику СУБД Oracle и Microsoft

Корпорация «Галактика» внедрила в своей ERP-системе поддержку российской СУБД Postgres Pro. Ранее управление базами данных происходило на продуктах Oracle и Microsoft.

Postgres Pro для «Галактики ERP»

Как стало известно CNews, корпорация «Галактика» реализовала в своем флагманском ИТ-продукте для планирования ресурсов предприятия поддержку российской СУБД Postgres Pro. Ранее ERP-система компании была ориентирована на работу с СУБД Oracle и Microsoft.

«Галактика ERP» на СУБД Postgres Pro стала доступна для заказчиков со 2 ноября 2018 г. В компании рассказали CNews, что цены на систему едины для любой СУБД, то есть использование клиентами решения на Postgres Pro обойдется им в те же деньги, что и системы на продуктах западных вендоров.

Главными потенциальными заказчиками обновленной системы в «Галактике» считают организации из госсектора, госкорпорации, компании с госучастием и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В «Галактике» добавляют, что ее решения, позволяющие создать единое информационное пространство в рамках предприятия — система управления корпоративным и ведомственным контентом «Галактика ЕСМ», а также интеграционная шина «Галактика ESB» — сейчас уже работают на Postgres Pro.

Некоторые подробности

«Производительность “Галактики ERP” под СУБД Postgres Pro подтверждена разработчиком на уровне не ниже зарубежных СУБД», — указывают в компании в официальном заявлении.

«Галактика» выпустила промышленный релиз системы ERP с поддержкой СУБД Postgres Pro

В разговоре с CNews в «Галактике» уточнили, что проверка совместимости ERP-системы с отечественной СУБД проводилась на базе ALT 8.2 Server — российского серверного дистрибутива ОС Linux с поддержкой корпоративной инфраструктуры.

Тематические планы

«В ближайших планах управления разработки — завершение необходимых работ по обеспечению совместимости систем по управлению промышленными активами и надежностью “Галактика EAM” и управлению производством “Галактика AMM” с СУБД Postgres Pro Enterprise», — прокомментировал Геннадий Гацко, председатель совета директоров корпорации.

Длинная история проекта

Отметим, по собственным данным «Галактики», работы, связанные с обеспечением совместимости ее решений с PostgreSQL, стартовали еще в 2007 г., а в 2014 г. компания даже объявляла о повышении их приоритета.

В апреле 2018 г. в «Галактике» констатировали трансформацию проекта. По словам Геннадия Гацко, ранее работа велась только с общедоступным решением на открытом коде. «Мы действительно планировали вывести продукт на рынок, но на определенном этапе при более глубоком тестировании стало понятно, что он не соответствует требованиям по эффективности непосредственно для наших клиентов, так как большинство наших заказчиков — это крупные холдинги и корпорации, — говорил тогда Гацко. — Поэтому эта работа была приостановлена. Сейчас мы проводим работу совместно с Postgres Professional по повышению быстродействия и устойчивости решений до такого же уровня, что и на базах западных аналогов».

В этой связи напомним, что Postgres Professional является российским вендором, разрабатывающем на открытой СУБД PostgreSQL свои готовые и поддерживаемые компанией решения для бизнеса и госструктур. В феврале 2017 г. «Галактика» и Postgres Professional подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

На волне импортозамещения

Рост интереса к рынку разработки российских ИТ-решений в «Галактике» связывают с курсом государства на импортозамещение, однако отмечают, что реально этот тренд, появившийся в 2014 г., начал давать позитивные результаты лишь в 2017 г.

В компании полагают, что до этого все ограничивалось разговорами и запугиванием рынка грядущим жестким регулированием со стороны государства. И по факту это лишь увеличило объем продаж западных решений — госкомпании спешили закупиться зарубежным софтом впрок, опасаясь, что потом этого сделать уже не удастся.