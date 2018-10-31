За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя

На смену Владимиру Авербаху в департаменте развития электронного правительства Минкомсвязи пришел экс-руководитель главного управления информатизации и связи Севастополя.

Новый директор департамента Минкомсвязи

В Минкомсвязи назначен новый исполняющий обязанности директора департамента развития электронного правительства (ДРЭП). Им стал Алексей Горобцов, работавший до этого руководителем главного управления информатизации и связи Севастополя. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил «Экспертный центр электронного государства».

В центре отмечают, что Горобцов пришел на смену Владимиру Авербаху, возглавлявшему департамент с декабря 2013 г. по сентябрь 2018 г.

На сайте Минкомсвязи должность директора данного департамента на момент выхода публикации все еще была обозначена как вакантная. Горобцов в своей предыдущей должности в Крыму трудился с января 2018 г.

Чем занимается ДРЭП

В соответствии с официальной формулировкой, департамент развития электронного правительства в Минкомсвязи занимается обеспечением государственной политики по применению информационных технологий для реализации механизмов оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Новый глава ДРЭП в Минкомсвязи Алексей Горобцов

Департамент отвечает за развитие, внедрение и эксплуатацию каналов и систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства, — таких как единый портал государственных услуг, система межведомственного электронного взаимодействия, единая система идентификации и аутентификации.

Трудовая биография Алексея Горобцова

Как указано на сайте правительства Севастополя, Алексей Горобцов родился в 1979 г. в Новосибирске. В 2001 г. он окончил Сибирскую государственную геодезическую академию (Институт геодезии и менеджмента, специальность: информационные системы).

После этого он работал в Правительстве Новосибирской области в департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий (ДИиРТТ НСО), был заместителем начальника отдела целевых программ с июня 2011 г. по сентябрь 2012 г.

С октября 2012 г. по май 2016 г. Горобцов был заместителем руководителя ДИиРТТ НСО. С июня 2016 г. работал заместителем генерального директора по развитию Новосибирского института программных систем.

Данный институт входит в контур управления холдинговой компании «Российская электроника» госкорпорации «Ростех». Профиль деятельности предприятия – разработка программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов для государственного и корпоративного сектора.