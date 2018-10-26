Регионы оставят без денег на «Цифровую экономику»

Минкомсвязи поделит 35 млрд руб. на региональные проекты в сфере «Цифровой экономики»

Минкомсвязи подготовило проект порядка распределения средств на региональные проекты, реализуемые в рамках программы «Цифровая экономика». Об этом на проходящей в Сочи конференции «Взгляд в цифровое будущее» объявил замдиректора департамента внешних коммуникаций министерства Юрий Зарубин.

Речь идет о распределении 35,14 млрд руб. в период с 2019 г. по 2021 г. Средства пойдут на реализацию проектов по внедрению в регионах отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий.

Раздел «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» программы «Цифровая экономика» (в настоящее время трансформируется в федеральный проект «Цифровые технологии») подразумевает девять направлений прорывных сквозных технологий: квантовые вычисления, нейросенсорика и искусственный интеллект, большие данные, системы распределенных реестров (блокчейн), компоненты роботехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности, новые производственные технологии и промышленный интернет.

Минкомсвязи хочет распределить 35 млрд руб. на региональные проекты «Цифровой экономики»

в виде грантов коммерческим компаниям минуя бюджеты регионов

Из указанной суммы 35,14 млрд руб. федеральный бюджет выделит 20,07 млрд руб., внебюджетные источники - еще 15,07 млрд руб. В 2019 г. финансирование будет происходить только из федерального бюджета в размере 5 млрд руб. В 2020 г. федеральный бюджет и внебюджетные источники направят на соответствующие цели по 6 млрд руб. Аналогичным образом в 2021 г. федеральный бюджет и внебюджетные источники направят еще по 9,07 млрд руб.

Кто сможет получить гранты на реализацию региональных проектов в сфере «Цифровой экономики»

Средства будут распределяться Минкомсвязи в виде грантов юридическим лицам. Для получателей грантов формируется целая система требований. Размер одного гранта должен составить не менее 30 млн руб. Грант выдается на условиях софинансирования проекта со стороны его получателя в пропорциях 50:50.

Чистая прибыль юридического лица - получателя гранта за год, предшествующий его получению, должна быть не меньше суммы самого гранта. Получатели должны быть российскими юридическими лицами, размер иностранной доли в которых не более 50%.

В одном регионе за год может быть реализовано не более трех проектов. Одно юридическое лицо не может получить за год гранты более чем на три проекта, а также получить финансирование из федерального бюджета на аналогичные цели. В год может быть несколько конкурсных отборов. Пройдя один отбор, юридическое лицо не сможет участвовать в другом отборе в этом же году.

Получатель грантов не должен иметь задолженности по налогам и сборам, не исполненных обязательств перед бюджетом и т.п. Минкомсвязи будет проверять процесс расходования грантов.

Региональные ИТ-директора остались недовольны

Региональные ИТ-директора, присутствовавшие на конференции, на условиях анонимности поделились с CNews своими негативными впечатлениями от услышанного. «Если говорить мягко, то мы недовольны тем, что региональные бюджеты не получат денежных средств», - говорит один из них.

«Мы все были в шоке, когда услышали такое, - продолжает другой региональный ИТ-директор. - Получается, что федеральный центр выберет некое ООО «Ромашка» для реализации проекта условного электронного документооборота в нашем регионе. А у нас, к примеру, эта система уже есть, но ее придется заново внедрять».

Третий региональный ИТ-директор уверен, что единственными получателями грантов станут госкорпорации, участвующие в реализации программы «Цифровая экономика» - «Ростелеком», «Росатом» и «Ростех». «Можно было бы сразу просто взять и отдать им деньги», - сетует собеседник CNews.

Почему деньги на региональные проекты не стоит направлять в бюджеты регионов

Источник, близкий к разработчикам программы «Цифровая экономика», не видит никакого драматизма в сложившейся ситуации. Тот факт, что регионы не будут получателям бюджетных средств на реализацию программы, связан с особенностями бюджетного процесса: чтобы в федеральном бюджете на 2019 г. для них были заложены средства, соответствующие процедуры надо было бы начать еще в 2017 г.

Также собеседник CNews считает предлагаемую схему более эффективной. «Проекты будут отбираться на региональном уровне, то есть регионы проведут конкурсный отбор на основе критериев, которые разработает Минкомсвязи, лучшие проекты направят на одобрение в конкурсную комиссию при Минкомсвязи , - говорит собеседник CNews. - Это означает, что проекты получат напрямую деньги».