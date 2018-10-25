ФСБ заявила, что глобальный спутниковый интернет вреден для России

Российские силовики выступили против британской глобальной системы спутниковой связи OneWeb, поскольку она якобы несет угрозу национальной безопасности России, способна поставить граждан России в зависимость от иностранных систем связи, а также губительно сказаться на деятельности отечественных поставщиков телекоммуникационных услуг.

ФСБ против

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) выступила против развертывания над территорией страны группировки спутников в рамках проекта OneWeb, задачей которого является обеспечение широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру, сообщило информагентство Reuters.

По мнению силовиков, система OneWeb представляет угрозу национальной безопасности России, так как может использоваться в целях осуществления разведки.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», – сказал Владимир Садовников, представитель ФСБ.

Кроме того, реализация подобных иностранных проектов якобы может угрожать рентабельности деятельности отечественных операторов связи, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах, а также поставить россиян в полную зависимость от зарубежных систем связи.

В качестве альтернативы участию в OneWeb ФСБ предлагает организовать собственную систему спутниковой связи при участии Китая, Индии и «других государств, которые не ведут агрессивной политики в отношении России».

В ФСБ проект OneWeb назвали угрозой национальной безопасности

Сама OneWeb теперь попытается достигнуть компромисса с российскими властями, снизив свою долю в совместном предприятии ниже контрольной, передает Reuters со ссылкой на источники в ФСБ и Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Напомним, в 2017 г. «Гонец», занимающийся разработкой одноименной российской системы низкоскоростной спутниковой передачи данных, и OneWeb создали совместное предприятие для работы в России – ООО «Уанвеб». Россияне получили в нем долю в 40%, а британцы – 60%.

Подробнее о OneWeb

OneWeb (ранее известная как WorldVU) – британская компания, целью которой является создание международной спутниковой сети мобильной передачи данных. Предполагается, что сеть будет сформирована из нескольких сотен низкоорбитальных спутников, которые смогут покрыть всю территорию планеты. Спутники будут находится на круговых орбитах в 19 орбитальных плоскостях.

Компания OneWeb основана выходцами из Google. В число ее инвесторов входят Airbus, одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, Virgin Group Ричарда Брэнсона (Richard Branson), Qualcomm, американский производитель интегральных микросхем, японский Softbank, Coca-Cola и многие другие. Предполагалось, что инвестиции в проект составят $3 млрд.

Выводить спутники на орбиту OneWeb планировала в том числе и при помощи российских ракет-носителей «Союз». Для этого британцы заключили договор о запуске спутников с «Роскосмосом», по условиям которого российская космическая госкорпорация должна предоставить 21 ракету «Союз». Первые запуски запланированы на 2019 г.

Борьба за частоты

Российское представительство OneWeb пыталось получить разрешение на использование необходимых частотных диапазонов (27,5-29,1 ГГц, 29,5-30 ГГц, 14-14,5 ГГц (Земля – космос) и 17,8-18,6 ГГц, 18,78-19,3 ГГц и 10,7-12,7 ГГц (космос – Земля) с момента своего появления, но по сей день безуспешно.

В конце 2017 г. перед заседанием Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) «Уанвеб» заручилась поддержкой Минобороны, ФСО и «Роскосмоса», но Роскомнадзор выступил против, поэтому комиссия решила отложить рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Принятие такого решения может быть связано с тем, что на указанные частоты также претендует система «Экспресс-РВ», призванная обеспечить связью районы Арктики.

«Гонец», «Сфера» и «Эфир»

О планах по созданию российской глобальной спутниковой системы связи «Сфера» в ходе прямой линии 7 июня 2018 г. рассказал Президент России Владимир Путин. Проект, подразумевающий запуск свыше 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли, позиционируется как конкурент OneWeb.

«Сфера» является развитием анонсированной в ноябре 2017 г. системы «Эфир» или Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС), которая предполагала развертывание к 2025 г. группировки из 288 низкоорбитальных спутников, которые должны были обеспечить связью до 10 тыс. подвижных объектов транспорта, 10 тыс. точек доступа в интернет и 10 млн абонентов персональной связью при минимальной скорости отклика – в 5-15 миллисекунд. Затраты на реализацию проекта оценили в 300 млрд руб.

В конце июня 2018 г. «РИА Новости», ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли, сообщило о том, что «Сфера» будет базироваться на спутниках системы «Гонец» нового поколения, а ее оператором станет одноименная компания.

По данным официального сайта АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф Решетнева, головного разработчика «Гонца», космические аппараты нового поколения «Гонец-М1» предназначены для обеспечения помехозащищенной спутниковой связи с возможностью выхода в сети общего пользования и интернет в режиме, максимально близком к реальному времени.

Кроме того, в задачи этих спутников входит радиотелефонная связь между подвижными и стационарными пользователями в зоне радиовидимости космических аппаратов, сбор и передача данных о состоянии подвижных объектов и местоположении абонентов. Космические аппараты «Гонец-М1» позволят существенно повысить количество абонентов, обслуживаемых многофункциональной системой персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М».