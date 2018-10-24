ИТ-компании США станут сдавать в аренду сотрудников-патриотов Дональду Трампу

Правительство США ведет поиск патриотов среди ИТ-специалистов крупных компаний. Им будет предложено работать по своей специальности на благо страны в рамках служебных командировок. ИТ-компании с воодушевлением восприняли инициативу государства.

Администрация президента нуждается в технических специалистах

Крупнейшие американские ИТ-компании выразили свою готовность к сотрудничеству с Белым домом США, в рамках которого их работники будут параллельно трудиться на госкорпорации для выполнения тех или иных задач, сохраняя при этом свои должности в бизнесе.

Такой вывод можно сделать по итогам заседания в Белом доме, в ходе которого американские власти и представители ИТ-индустрии обсудили возможность и способы работы патриотично настроенных ИТ-специалистов из частных компаний в госструктурах в формате служебных командировок для решения технических задач государственной важности.

Как сообщает портал FCW со ссылкой на официального представителя Белого дома, целью проведенного мероприятия являлся сбор не менее 150 специалистов-патриотов в сфере ИТ, готовых трудиться на благо своей страны.

Фото: Depositphotos Белый дом США рекрутирует патриотично настроенных ИТ-специалистов из ведущих компаний в помощь госсектору

Представители ИТ-компаний, участвовавших в мероприятии, подметили, что для их сотрудников работа на госсектор станет отличной возможностью не только для получения нового опыта, но и для дальнейшего развития их карьеры в ИТ-сфере. Названия готовых к сотрудничеству организаций на данный момент не раскрываются.

Компании с мировым именем заинтересовались предложением властей

Со стороны правительства США во встрече принял участие Крис Лидделл (Chris Liddell), заместитель руководителя штаба Белого дома по вопросам координации политики. Вместе с ним с представителями ИТ-компаний общался Мэтт Каттс (Matt Cutts), занимающий должность исполняющего обязанности администратора цифровой службы США. Предыдущим местом работы Каттса является корпорация Google.

От организаций на встрече были сотрудники софтверной корпорации Microsoft, крупнейшего интернет-магазина Amazon, интернет-гиганта Google, а также представители Apple, Adobe и IBM, интернет-ассоциаций, Совета индустрии информационных технологий и торговой ассоциации Business Software Alliance. В состав перечисленных организаций входят многочисленные американские ИТ-компании, включая Intel, Dell, Symantec, Autodeskи др.

По словам Криса Лидделла, государство видит пользу для страны в патриотически настроенных гражданах, подкованных в технической сфере, являющейся одной из наиболее актуальных и востребованных в XXI веке. Они приносят выгоду стране, работая на частные компании, но могут оказаться еще более полезными, если будут помогать непосредственно госкорпорациям.

Фокус на ИТ-сферу навел Барак Обама

Свою заинтересованность в ИТ-экспертах правительство США начало проявлять еще в начале десятилетия, когда походил к концу первый срок президентства Барака Обамы (BarackObama). После победы в выборах Обама и его администрация начали уделять ИТ-сфере еще более пристальное внимание, и было разработано несколько программ сотрудничества с ИТ-специалистами.

В большинстве своем контракт на госслужбу заключался на срок от двух до четырех лет с возможностью дальнейшего продления, и он подразумевал сотрудничество на федеральном уровне. Представитель Белого дома подчеркнул, что администрация Дональда Трампа (DonaldTrump) подготовит новые программы сотрудничества, которые будут действовать на федеральном, региональном и местном уровнях, и сроки действия которых будут значительно расширены в обе стороны.

Дальнейшие перспективы взаимодействия ИТ-предприятий с правительством

Проведенная встреча с ИТ-компаниями не является единственной в своем роде: с момента инаугурации в начале 2017 г. президент США Дональд Трамп инициировал несколько подобных встреч. В частности, в июне 2017 г. он встретился с руководством 17 крупнейших ИТ-организаций для поиска возможных решений определенных технических трудностей, возникших у государства. Логично предположить, что подобного рода мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

Тем не менее, заинтересованность Белого дома в тесном сотрудничестве с ИТ-предприятиями вовсе не дает последним какие-либо послабления. Напомним, что в конце сентября 2018 г. правительство США подготовило черновик указа о начале крупного антимонопольного расследования, в центре которого окажутся сразу несколько американских корпораций. В их число вошли Google, Twitterи Facebook.