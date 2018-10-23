Принят закон о «незамедлительной» блокировке сайтов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке «колумбайн-сообществ». Одновременно законопроект серьезно меняет механизм блокировки большинства запрещенных сайтов: она будет производиться «незамедлительно», тогда как сейчас у владельца ресурса есть три дня на удаление запрещенного контента.

Депутаты запрещают «колумбайн-сообщества»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке доступа к так называемым «колумбайн-сообществам», пропагандирующим насилие среди подростков. Документ разработан 35 депутатами нижней палаты парламента, включая Ирину Яровую.

Законопроект предполагает внесение изменений в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», согласно котором блокировке подлежат сайты с информацией, направленной на склонение или иным образом вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действия, представляющих опасность для их жизни.

Сколько дней есть сейчас у владельцев сайтов на удаление запрещенной информации

В то же время законопроект предполагает и серьезные изменения в статье 15.1 относительно механизма блокировка по большинству видов запрещенного контента. Блокировка интернет-сайтов в России началась в 2012 г., когда Роскомнадзор создал Реестр запрещенных сайтов.

Сейчас по большинству типов запрещенной информации действует следующий механизм блокировки. Роскомнадзор, имея решение уполномоченного органа о блокировке того или иного сайта, направляет владельцу обслуживающего сайт хостинг-провайдера об удалении этой информации.

У хостинг-провайдера есть сутки на то, чтобы переслать данное уведомление владельцу сайту. У владельца сайта есть сутки на то, чтобы эту информацию удалить. В противном случае хостинг-провайдер, также в течении дня, должен будет сам удалить данную информацию.

Госдума меняет механизм блокировки запрещенных сайтов: она будет производиться «незамедлительно»

Если и этого не произойдет, то Роскомнадзор заблокирует доступ к соответствующему ресурсу. Всего процесс блокировки занимает от трех дней. Исключение составляет блокировка экстремистской информации, осуществляемая по решениям Генпрокуратуры: она осуществляется «незамедлительно», а владельцы сайтов только после блокировки получат уведомления об этом.

Депутаты требуют «незамедлительной» блокировки

Согласно нынешнему законопроекту, хостинг-провайдер, получив предписание от Роскомнадзора, должен будет «незамедлительно» уведомлять владельца сайта об этом. Тот должен будет «незамедлительно» удалять запрещенный контент, иначе сайт будет заблокирован.

Если законопроект будет окончательно утвержден, то ускоренный процесс блокировок затронет следующие виды запрещенного контента: детская порнография, пропаганда суицида, распространение наркотических препаратов, азартные игры, продажа алкоголя и распространение имен несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений. Также под упрощенный порядок попадут блокировки, осуществляемые по решениям судов.

Прежний порядок блокировок, с предоставлением владельцу ресурса и его хостинг-провайдеру трех дней на удаление противоправной информации, сохранится в отношении пиратских ресурсов, сайтов, не локализовавших персональные данные россиян, и не выполняющих требования законодательства организаторов распространения информации и VPN-сервисов. Не коснется новый порядок и сайтов с экстремистской информацией, которые, как уже отмечалось, и так блокируются «незамедлительно».

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что принятие законопроекта в нынешнем виде будет иметь крайне негативные последствия для интернета. «Поддерживая идеологию законопроекта, нам кажется что было бы правильно выделить чувствительные категории запрещённой информации, требующие быстрой реакции надзорного органа в отдельную статью закона, оставив в 15.1 общий порядок блокировок для таких случаев, как, например, решение суда или постановление Федеральной антимонопольной службы», - говорит Казарян.