Аркадий Волож продолжит управлять «Яндексом» и не продаст свою долю. Акции поисковика рванули вверх

В ответ на появившуюся информацию об основательном вхождении Сбербанка в капитал «Яндекса» и о намерении банка вмешаться в управление компанией, в пресс-службе поисковика распространили заявление Аркадия Воложа о том, что его роль и доля в бизнесе останутся неизменными. При этом вероятность каких-либо перемен в организации все же не исключают.

Волож как константа «Яндекса»

Основатель, гендиректор и крупнейший акционер «Яндекса» Аркадий Волож не планирует расставаться со своей долей в компании, намереваясь и дольше осуществлять над ней руководство. Об этом заявила пресс-служба компании в ответ на появившиеся 18 октября 2018 г. сведения о вероятной покупке до 30% доли поисковика Сбербанком, который к тому же нацелился на участие в принятии управленческих решений в «Яндексе». При этом саму возможность структурных изменений в компании все же не исключают.

«Я планирую и дальше возглавлять “Яндекс” и не намерен продавать свою долю в компании, — приводит слова Воложа пресс-служба. — Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и, в том числе, оценке различных возможностей управления структурой капитала».

Что нужно для легитимности изменений

«Совет директоров “Яндекса” и его соответствующие комитеты постоянно рассматривают вопросы, касающиеся структуры капитала компании, в рамках обычного рабочего процесса, — указывают представители поисковика. — Важно отметить, что любые корпоративные действия, влияющие на права любых акционеров, независимо от класса принадлежащих им акций, могут осуществляться только при строгом соблюдении всех формальных процедур корпоративного управления».

Основатель «Яндекса» заверил всех в неизменности своей роли в компании

В компании поясняют, что подобные действия, в частности, должен одобрить не только совет директоров, но и акционеры, владеющие 75% акций класса «А». Аркадий Волож на текущий момент владеет акциями класса «Б», составляющими 48% голосующей доли и 10% экономической доли в капитале компании. Сооснователи и первые сотрудники Яндекса, включая и Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли.

В соответствии с уставом компании акции класса «Б» не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников. «Структура акционерного капитала, состоящая из двух классов акций, довольно распространена в ИТ-индустрии, — говорят в организации. — Мы создали ее перед IPO для сохранения предпринимательского духа “Яндекса” и обеспечения возможности ориентироваться при принятии решений на долгосрочные цели развития компании и в меньшей степени на краткосрочную реакцию рынков капитала».

В качестве резюме

«Обсуждения в совете директоров могут привести или не привести к изменениям в структуре капитала компании или к заключению какой-либо сделки», — говорят в «Яндексе» в заключении.

Таким образом в компании еще раз дают понять, что различные коммерческие предложения она получает регулярно, но в соответствии со своей политикой «не комментирует слухи».

Позитивная реакция на бирже

Отметим, что сразу после распространения заявлений Аркадия Воложа, акции «Яндекса» резко подскочили в цене на Московской бирже. В течение часа они добавили более 5%.

«Яндекс» начал отыгрывать позиции на Московской бирже

после заявления Аркадия Воложа

Правда, для полного восстановления капитализации компании, ее акции, рухнувшие после известий о переговорах со Сбербанком, должны подорожать еще более чем на 20%.