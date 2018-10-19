ГИС хотят перевести на сверхдолгие ИТ-контракты. Как это скажется на конкуренции и качестве

В список объектов, которые могут быть предметом заключения контрактов жизненного цикла, будут внесены ГИС — Минкомсвязи уже подготовило соответствующее постановление. Мнения игроков рынка разделились: одни считают, что это убьет конкуренцию, другие — что только укрепит.

Проект Минкомсвязи

Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства, которое позволит заключать контракты жизненного цикла на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию государственных информационных систем (ГИС). Текст проекта можно найти на сайте regulation.gov.ru. В данный момент проходит его общественное обсуждение, которое продлится до 30 октября 2018 г.

В настоящее время заключать контракты жизненного цикла на объекты, относящиеся к ИТ, не разрешается. Список объектов, которые могут быть предметом заключения подобного контракта, определен постановлением правительства от 28 ноября 2013 г. №1087. В него входят автодороги, порты, аэродромы, объекты коммунального хозяйства, инфраструктура метрополитена и железнодорожного транспорта, санатории и т. п. С юридической точки зрения проект нового постановления представляет собой поправку к постановлению №1087 — один дополнительный пункт, который будет внесен в список.

Контракт жизненного цикла на ГИС

Авторы документа отмечают в пояснительной записке, что жизненный цикл информационной системы включает в себя ее создание, а также последующее развитие и эксплуатацию. Он состоит из различных, но последовательных действий, а значит в этом случае может быть заключен контракт жизненного цикла.

Согласно документу, такие контракты будут заключаться на работы по созданию, развитию (модернизации) ‎и эксплуатации ГИС. При этом обязательно выполнение требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации ГИС и дальнейшему хранению ее данных, которые были утверждены постановлением правительства от 6 июля 2015 г. №676. В контракт жизненного цикла также включается закупка технического ‎и программного обеспечения, предусмотренного документацией ‎на ГИС или ее части.

Власти разрешат заключать в ИТ-отрасли контракты жизненного цикла

Авторы проекта считают, что заключение контрактов жизненного цикла на ГИС поможет лучше обеспечить нужды госорганов-операторов и упростит реализацию проектов, где требуется системный подход. Бюджетные средства при этом будут эффективнее планироваться и расходоваться, что особенно важно в свете высокой стоимости эксплуатации, развития и модернизации ГИС.

Реакция рынка

CNews попросил некоторых системных интеграторов прокомментировать перспективы и опасности для рынка, связанные с возможностью заключать контракты жизненного цикла на ГИС. По мнению Максима Синягина, директора департамента информационно-аналитических систем группы «Компьюлинк», это постановление может помочь решить серьезную проблему на рынке. «Сейчас при подготовке конкурсов длительность подготовительных процедур мешает динамике развития самой системы. То есть один этап выполнен, и пока готовится конкурс на следующий этап, проходит полгода-год. За это время технологии развиваются, и часть решений может потерять свою актуальность», — полагает он.

В свою очередь в «Ростелекоме» отметили, что согласно текущему законодательству в ИТ-отрасли уже сейчас можно заключать долгосрочные контракты, длительность которых превышает срок бюджетного планирования. Но госорганы редко пользуются этой возможностью из опасения, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оспорить длительность срока контракта или возможность объединения в нем проектирования, создания, эксплуатации и модернизации системы. Новое постановление должно решить эту проблему.

Как это повлияет на конкуренцию и качество работ

На вопрос CNews, как повлияет заключение контрактов жизненного цикла на конкуренцию и качество работ, Синягин ответил, что заключение сверхдолгих контрактов приведет к снижению конкуренции на рынке однозначно. «Чтобы избежать снижения качества выполнения работ подрядчиками в этих условиях, нужно изначально зафиксировать в контракте конкретные критерии к результатам отдельных этапов работ, к элементам ГИС, к продукту в целом и пр. — рассуждает он. — Тогда качество исполнения четко будет определяться контрактными обязательствами. Плюс должна быть предусмотрена замена исполнителя при нарушении прописанных критериев».

В тоже время Александр Морлок, директор по разработке ПО и исполнительный вице-президент компании «Ланит», считает, что заключение сверхдолгих контрактов никак не повлияет на конкуренцию, поскольку основная конкуренция имеет место только на начальном этапе создания системы. «Крупную систему, над которой уже работают сотни программистов, не может просто взять и перехватить новый подрядчик. Либо заказчик должен остановить внедрение/развитие системы, чтобы дать время новому подрядчику разобраться (что невозможно), либо новому исполнителю придется выкупить большую часть действующей команды», — поясняет он.

Морлок также полагает, что у подрядчиков не будет возможности снижать качество выполнения работ, поскольку в контрактах жизненного цикла прописываются штрафы и поэтапная приемка работ, что держит исполнителя в тонусе.

В «Ростелекоме» отметили, что постановление не может отрицательно сказаться на конкуренции. Наоборот, оно снимет часть рисков, связанных с долгосрочными проектами в сфере ИТ, и таким образом сделает их более привлекательными для рынка, что как раз должно способствовать росту конкуренции среди ИТ-компаний.

Бюджет и планирование

Максим Синягин отмечает, что бюджет такого проекта будет сложно спланировать, поскольку средний жизненный цикл ГИС составляет 5-7 лет. Также в связи с длительностью срока контракта он видит необходимость выработать стандарты по приемке для ГИС. В настоящий момент использование существующих ГОСТов не является обязательным, поэтому стороны гибко подходит к условиям контракта, отмечает Синягин.

Со своей стороны Александр Морлок также отмечает, что крупную систему, работа над которой будет идти 3-5 лет, невозможно точно спланировать на старте, поэтому в контракт жизненного цикла следует включить общую предельную стоимость работ, примерный план финансирования проекта, фиксированную стоимость первого этапа, и оценку каждого этапа, начиная со второго, уже перед началом их реализации. В частности, он предлагает добавить в контракт калькулятор для расчета стоимости. Такие условия, по мнению Морлока, позволили бы обсуждать цену по мере реализации проекта и держали бы подрядчика в тонусе.

В «Ростелекоме» же отмечают еще одну положительную сторону нового постановления: если проект предусматривает инвестиции со стороны исполнителя, то появится возможность возмещать их из бюджета не сразу, а по мере реализации проекта, то есть в рассрочку. Вместе с тем в компании тоже считают недостатком контрактов жизненного цикла необходимость сразу сформировать неизменяемую цену контракта на весь период реализации, поскольку условия рынка по мере выполнения работ будут меняться.