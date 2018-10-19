В документообороте между ФНС и ФССП теряется до двух третей документов

Счетная палата полагает, что ФССП и ФНС нуждаются в программном продукте для обмена данными, который обеспечит интеграцию их информационных систем. Устаревший бумажный документооборот между ведомствами работает неэффективно — документы при пересылке теряются так, что их потом невозможно найти даже по требованию надзорного органа.

Программа для обмена данными

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральная налоговая служба (ФНС) недостаточно взаимодействуют друг с другом, и одной из основных причин этого является отсутствие единого программного продукта, который обеспечивал бы интеграцию ведомственных информационных систем. При этом такой продукт должен учитывать особенности каждого участника информационного документооборота и позволять обмениваться нужными данными на всех этапах принудительного взыскания задолженности с должников.

К таким выводам пришла Счетная палата, проверившая, какие меры применяет ФССП в области принудительного исполнения судебных актов, включая взыскание налоговых и неналоговых доходов, а также дебиторской задолженности.

Надзорный орган отметил и недостатки в работе госинформсистемы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Там не было данных о начислениях по 91,8 млн исполнительных производств в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей на сумму 8,2 трлн руб. Это составляет 46,8% всех исполнительных производств.

Провал традиционного документооборота

Также в списке основных причин недостаточного взаимодействие ФССП и ФНС фигурирует невозможность возбудить исполнительное производство без бумажной версии судебного акта. Отмечаются и другие недостатки традиционного документооборота между ведомствами: утрата документов в процессе пересылки, их некорректное заполнение и оформление, включая отсутствие штампов, дат, подписей, отсутствие в актах судебных органов необходимых реквизитов вроде уникального идентификатора начисления, реквизитов счета взыскателя, кода бюджетной классификации, назначения фискального платежа и т. д.

В итоге ФССП не получает часть направленных ей бумажных судебных актов, и отчетность ведомства о задолженности физлиц по налогам не совпадает с данными ФНС. Сверки отчетности по производствам ведомства проводят формально, не детализируя данные по должникам.

Счетная палата считает, что ФССП и ФНС нужен программный продукт для обмена данными

Для проверки было выбрано 154 исполнительных документа, которые ФНС отправила на исполнение в ФССП. Из них фактически были направлены и получены всего 49, то есть 31,8%. При этом 10 документов были утеряны в ФССП и в настоящий момент проходят процедуру восстановления. Еще 83 документа, то есть 53,9%, по различным причинам не были отправлены. Где находятся 17 документов, то есть 11%, в ФНС выяснили только после получения запроса Счетной палаты. Еще пять документов, то есть 3,3%, так и не были найдены за все время проверки.

Отмечен также невысокий уровень эффективности документооборота между ФССП и территориальными органами ГИБДД. Например, в декабре 2017 г. 50,1% из 1,5 млн исполнительных документов, направленных в ФССП, пришли позднее установленного десятидневного срока.

Незримая автоматизация

Кроме того, надзорный орган пришел к выводу, что ФССП не учитывает нынешний уровень автоматизации работы судебных приставов при расчете нагрузки на каждого сотрудника. Норма, установленная еще в 2002 г., при другом уровне автоматизации, составляет 22,2 исполнительных производства на человека в месяц.

Если сравнивать с этой устаревшей нормой, то реальная нагрузка на приставов в настоящее время превышает ее в 18,3 раз и составляет 406 исполнительных производств в месяц. К таким выводам Счетная палата пришла, подсчитав, что за шесть месяцев 2018 г. средняя нагрузка на сотрудника составила 2434,8 исполнительного производства. Такая перенагрузка является одной из причин некачественной работы ФССП, считает палата.

По результатам проверки будут направлены представления в управления ФССП по Республике Северная Осетия-Алания и по Республике Алтай, а также информационные письма в правительство, Минюст, ФНС и ФССП. Отчет о проверке Счетная палата направит в палаты Федерального Собрания.