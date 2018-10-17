Власти обещают ввести в России новую профессию «цифровой куратор»

В России появится новая профессия — цифровой куратор. Он будет консультировать граждан по вопросам использования ИТ. Юридически оформить профессию планируется до конца 2018 г.

Новая профессия

Еще до конца 2018 г. в России появится профессия цифрового куратора. Его задачей будет предоставлять гражданам консультации по использованию цифровых технологий и сервисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанину. Заявление Духаниной прозвучало на пресс-конференции, приуроченной к открытию конкурса «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ — 2018».

По ее словам, идея создания профессии цифрового куратора принадлежит обществу «Знание». Духанина выразила надежду, что до конца 2018 г. юридическое оформление профессии будет завершено.

Общество «Знание» — общественная организация, учрежденная Минобрнауки по указу президента в 2015 г. Общество занимается проведением лекций и других просветительских мероприятий. С организацией сотрудничают более 2 тыс. лекторов, основная тема мероприятий — борьба с коррупцией.

Кто сможет получить профессию

Как пояснила депутат, систему просветительской работы в России следует организовать таким образом, чтобы «каждый человек, который придет с рассказом о новых цифровых технологиях и будет пытаться помочь другому человеку освоить новые ИТ-компетенции, был профессионалом».

По словам Духаниной, в профессии цифрового куратора будет два уровня квалификации — 3 и 5. Приобрести квалификацию базового уровня смогут старшеклассники, более высокий уровень будет доступен студентам, аспирантам и лицам, которые выберут это занятие в качестве второй профессии.

Депутат Госдумы сообщила о скором появлении в России профессии цифрового куратора

Депутат сообщила, что до конца 2018 г. планируется создать 10 экзаменационных центров для цифровых кураторов. Весь проект должен быть завершен к 2024 г. — к этому сроку предполагается достичь показателей, заданных программой «Цифровая экономика».

Духанина пояснила, что новая профессия может стать шансом для людей, которые потеряют работу. По ее данным, исчезновение грозит более чем 50 профессиям, таким как кассир, консультант, копирайтер, риелтор, турагент. В тоже время появятся новые профессии — инфостилист, тренд-хантер, web-садовник, сити-фермер, science-художник и архитектор виртуальности.

Проблема кадров для цифровой экономики

Ранее CNews писал, что для реализации программы «Цифровая экономика» России придется подготавливать в год 500 тыс. ИТ-специалистов, в то время как сейчас их ежегодно готовится около 50 тыс. Причем для успеха программы все подготовленные кадры должны остаться работать в России, для чего им потребуется создать здесь соответствующую среду.

Под «средой» понимается не только определенный уровень оплаты труда, но и наличие научных коллективов, технопарков, компаний, специализирующихся на высоких технологиях и готовых принять на работу новые кадры.

По состоянию на 2016 г. Росстат оценивал количество работников ИТ-отрасли в России в 444,5 тыс. человек. С 2009 г. по 2016 г. этот показатель вырос на 44%, то есть на 136,4 тыс. человек. В 2014-2016 гг. темпы роста держались на уровне 5% в год. Осенью 2017 г. тогдашний глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил о наличии примерно 500 тыс. программистов в России.