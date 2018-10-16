Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.

Как прошел CNews Forum 2017

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.

Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).



Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД

В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и информационным технологиям, МТС

В этом году ожидаются выступления топовых представителей российского рынка, среди которых: Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и информационным технологиям, МТС; Максим Белоусов, заместитель председателя правления, банк «Уралсиб»; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ, Х5 Retail Group; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Герман Эпштейн, CIO, «Балтика»; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий «ТК «Мегаполис»; Всеволод Кузьмич, директор по информационным технологиям, «Лента»; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанк; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям ЕвразХолдинг; Анатолий Ушаков, директор по информационным технологиям АО «Трансмашхолдинг»; Тариэл Бокучава, директор по информационным технологиям, «О’кей»; Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям компании «М.Видео»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Владимир Чибисов, директор по информационным технологиям, МХК «Еврохим»; Владислав Беляев, директор по ИТ, ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции информационных технологий Московского кредитного банка; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк; Тимур Самедов, ИТ-директор, банк «ДельтаКредит»; Максим Таланов, ИТ-директор, Melon Fashion Group.

Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии

Регистрация на CNews FORUM 2018 продолжается!

Войти в историю главного ИТ-события года можно прямо сейчас.

Подробное описание и анкета для регистрации доступны на сайте.