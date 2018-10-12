Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский

На острове Русский будет создан технопарк и центр цифрового развития, который займется разработкой ПО для обработки больших данных и для обеспечения информационной безопасности. Также там планируется развернуть образовательный проект в сфере управления в цифровой экономике и установить установку «мегасайенс» для научных исследований.

Технопарк на Русском

По итогам Восточного экономического форума президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений, направленных на создание на острове Русский крупного научно-технологического центра. С текстом поручений можно ознакомиться на сайте kremlin.ru.

В частности, правительству получается заняться вопросом о придании острову Русский специального правового статуса, что поможет создать там подходящую среду для развития инновационных проектов, а также тестирования и пилотного внедрения разработок. Речь идет о проектах и разработках в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, беспилотного и морского транспорта, экологии и др.

Также правительству поручено заняться вопросами создания на острове Русский технопарка и центра «цифрового развития», который будет заниматься разработкой ПО для обработки больших данных и для обеспечения информационной безопасности. Доклад по этим поручениям должен быть представлен до 1 августа 2019 г., ответственным по ним назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Образовательный проект и установка «мегасайенс»

Кроме того, правительству поручено совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проработать вопросы о реализации на базе Дальневосточного федерального университета образовательного проекта в сфере управления в цифровой экономике для сотрудников госорганов и дальневосточных предпринимателей. В дальнейшем проект будет тиражирован в других регионах страны. Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 декабря 2018 г., ответственными назначены Дмитрий Медведев и директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева.

Владимир Путин поручил создать технопарк на острове Русский

Также правительству было дано поручение совместно с президиумом совета при президенте по науке и образованию разработать и утвердить меры по обеспечению создания и эксплуатации уникальной научной установки класса «мегасайенс» на острове Русский. Установка будет предназначена для решения принципиально новых фундаментальных и прикладных задач в областях физики, фармацевтики, материаловедения, химии, биологии и в других, гласит поручение. Ответственными за его исполнение назначены Дмитрий Медведев и помощник президента Андрей Фурсенко, срок — 30 ноября 2018 г.

Инжиниринговые подразделения

Помимо этого, правительству было поручено совместно с «Росатомом», «Роскосмосом», «Газпромом», «Роснефтью», «Объединенной авиастроительной корпорацией», «Вертолетами России» и другими организациями, у которых есть проекты в Дальневосточном федеральном округе, проработать вопрос о размещении на острове Русский инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок. Доклад должен быть представлен до 1 мая 2019 г., ответственными назначены Дмитрий Медведев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Также правительству поручено, с учетом результатов выполнения предыдущего поручения, утвердить план-график размещения на острове Русский инжиниринговых подразделений и центров исследований и разработок, срок — 1 июня 2019 г., ответственный — Дмитрий Медведев.

Другие поручения

Кроме того, правительство должно с учетом ранее данных поручений дополнительно рассмотреть вопрос о докапитализации АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» на 2019 – 2021 гг. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября 2018 г. Ответственным за поручение назначен Дмитрий Медведев.

Помимо всего перечисленного правительству совместно с властями регионов Дальневосточного федерального округа, заинтересованными организациями, общественными и деловыми объединениями дано поручение подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. и внести в администрацию президента соответствующий проект президентского указа. Срок — 1 сентября 2019 г., ответственные — Дмитрий Медведев и высшие должностные лица регионов Дальневосточного федерального округа.