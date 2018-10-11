У россиян будут взимать пошлину за товары из зарубежных интернет-магазинов прямо в момент покупки

Пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах будут взиматься с российских покупателей онлайн и прямо в момент покупки. Уполномоченным оператором этих платежей будет «Почта России». Сейчас лимит на беспошлинную покупку составляет 1000 евро, но с начала 2019 г. он будет снижен до 500 евро.

Мгновенная уплата пошлин

Пошлины за покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах будут взиматься онлайн прямо в момент покупки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина. Заявление прозвучало в ходе конференции по вопросам электронной коммерции «Е-коммерсъ 2018», которая проходит сейчас в Москве.

Напомним, в настоящий момент в России таможенные пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах взимаются только в том случае, если стоимость покупки превышает лимит в 1 тыс. евро. По словам Трунина, мгновенная оплата этих пошлин через интернет будет происходить через «Почту России» — эта технология уже тестируется в экспериментальном порядке.

«Мы уже начали проводить эксперимент вместе с «Почтой России», который позволит уплачивать этот платеж, если он возникает, в момент осуществления покупки. Как только эта технология будет отработана, надеемся, что это произойдет в течение разумных сроков, необходимых для такой технологии на таком большом объеме операций, мы готовы будем объявить, как и когда мы снижаем порог беспошлинного ввоза», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, глава «Почты России» Николай Подгузов сообщил, что «Почта» уже заключила необходимые соглашения с рядом интернет-площадок. Кроме того, по его словам, уже разработаны соответствующие интерфейсы, а сам эксперимент находится в финальной стадии. Как пояснил Подгузов, пошлины будут взиматься «не в момент прихода посылки на какой-то сортировочный центр или зону таможенной очистки, а непосредственно при покупке на интернет-площадке».

Уполномоченный оператор

Ранее ТАСС со ссылкой на первого замглавы Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслана Давыдова писал, что пилот по оплате пошлин через «Почту России» должен стартовать 1 ноября 2018 г. В этом проекте «Почта» выступит в качестве уполномоченного оператора, совершающего таможенные платежи за физических лиц. Уполномоченный оператор, согласно определению Минфина, имеет право собирать и перечислять таможенные платежи за физических лиц в пользу ФТС.

Фото: depositphotos.com Россияне будут платить пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах прямо в момент покупки

Механизм оплаты пошлин через уполномоченного оператора был разработан Минфином и ФТС в связи с тем, что в 2019 г. лимит на беспошлинные покупки в зарубежных интернет-магазинах будет снижен в России до 500 евро а в 2020 г. — до 200 евро, поскольку таковы правила таможенного кодекса стран Евразийского экономического союза, вступившего в силу с начала 2018 г.

Пошлины на покупки в интернете

Напомним, с начала 2010 г. в России действуют таможенные правила, по которым пошлина взимается с получателя зарубежных посылок, если товар стоит более 1 тыс. евро или весит больше 31 кг., такова норма на одного человека в месяц. Размер пошлины исчисляется как 30% за превышение нормы по весу или цене (но не менее 4 евро за 1 кг).

В феврале премьер Дмитрий Медведев сообщил, что ценовая планка беспошлинного ввоза товаров в 2018 г. останется на уровне 1 тыс. евро, но с 2019 г. будет понижена до 500 евро, а с 2020 г. — до 200 евро. В апреле CNews писал, что Минфин подготовил проект постановления, согласно которому с июля 2018 г. порог будет снижен до 500 евро, а с начала 2019 г. его ужесточат до 200 евро. Однако потом снижение порога до 500 евро перенесли с 1 июля 2018 г. на 1 января 2019 г.

В конечном счете пошлиной могут быть обложены все покупки в зарубежных интернет-магазинах, независимо от стоимости, но эта мера будет реализована не ранее 2020 г.