Facebook удалил страницы россиян, собирающих данные для властей

Аккаунты сотрудников российских компаний Social Data Hub и Fubutech были удалены из Facebook за противоправный с точки зрения соцсети сбор данных. Один из проектов занимается анализом данных пользователей Facebook для российских властей, другой — для коммерческих заказчиков.

Решение Facebook

Facebook удалил около 30 аккаунтов, принадлежащих сотрудникам российских компаний Social Data Hub и Fubutech. Компании специализируются на анализе данных о пользователях по заказу рекламных агентств, госструктур и т. д. Facebook сообщил, что это нарушает его правила и, по некоторым признакам, американское законодательство. Об удалении страниц изданию Rusbase рассказал основатель обоих проектов Артур Хачуян. Он уточнил, что речь идет об аккаунтах, где эти компании указаны в качестве места работы пользователя.

По словам Хачуяна, зарегистрированная в Ирландии Social Data Hub получила от Facebook письмо с обвинениями в свой адрес. Представители соцсети писали, что компания собирает и продает данные пользователей Facebook и Instagram, сотрудничая при этом с российскими властями. Эти действия были расценены Facebook как нарушение правил соцсети.

Facebook ссылается на интервью самого Хачуяна, опубликованное в апреле 2018 г., в котором предприниматель якобы сообщил, что сбор данных ведется без разрешения пользователей, и что его проекты сотрудничают с госструктурами, бизнесом и медиа. Представители соцсети отметили в письме, что по их данным Social Data Hub и Fubutech в ходе сотрудничества с властями проводят сверку фотографий, взятых с личных страниц пользователей, для установления их личности.

Что было в интервью

Сам Хачуян не смог уточнить, какое именно интервью имеет в виду Facebook. Однако в интернете доступно интервью с ним от 25 апреля 2018 г., которое опубликовал ресурс Inc. В этом материале Inc. писал, что Fubutech действительно «нацелен на госзаказы», а Social Data Hub работает через рекламные агентства с коммерческими заказчиками и занимается «спорными, с этической точки зрения, проектами». В пример приводился сервис для мониторинга поведения детей в соцсетях и счетчик участников кампании против депутата Леонида Слуцкого. Подчеркивалось, что команда в Social Data Hub и Fubutech одна и та же. Значительная часть интервью посвящена рассказу Хачуяна об особенностях работы с госзаказчиками.

В этом же интервью Хачуян прокомментировал особенности сбора данных на Facebook. «Мы собираем данные без разрешения конечных пользователей, то есть, в том числе, делаем то же, что и Cambridge Analytica, но на российском рынке», — сообщил он. Далее предприниматель отмечает, что Cambridge Analytica «ничего такого не делала. Ребята — молодцы, выборы в США — это крутой инфоповод. Может быть, они не совсем этично получили эти данные, но абсолютно законно».

«Официально эти данные были получены с разрешения людей, которые зарегистрировали огромное количество приложений типа тестов в Facebook. Ты проходишь тест, тебе дают ответ, и в этот момент твои данные сохраняются. Все это прописано в политике конфиденциальности, которую никто никогда не читает», — поясняет Хачуян свою мысль.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг

Он также привел несколько примеров работы своей команды. «Девушка запостила в Facebook информацию о том, что она беременна, мы посмотрели текст и дату публикации, запомнили, на каком она месяце. Через два года, когда к нам придет клиент и попросит найти женщину с двухлетним ребенком, мы передадим данные в рекламную платформу без ее разрешения, и ей покажут рекламу», — сообщил он.

«Когда человек пишет в открытый доступ, что у него есть машина и что у него родился ребенок, и видит рекламу детского кресла — ну, кто тут виноват? Он сам это сказал. Пусть закрывает свой аккаунт тогда», — рассуждает предприниматель.

Диалог с Facebook

В своем письме Facebook требует от Social Data Hub немедленно прекратить сбор и анализ данных, а также предоставить соцсети до 12 октября список всех использованных данных и всех клиентов, имевших к ним доступ, включая госструктуры. Кроме того, Facebook требует уничтожения всех данных, собранных в соцсети. В том, что данные удалены, Facebook намерен убедиться лично, в связи с чем запрашивает доступ к хранилищам Social Data Hub.

Facebook поясняет, какие именно его правила нарушает деятельность Social Data Hub. Например, в соцсети нельзя заниматься автоматизированным сбором данных. Также нельзя продавать данные, полученные с помощью Facebook, или использовать их для слежки. Facebook ссылается в том числе на правила Instagram, в связи с чем Хачуян выражает опасения, что компания удалит аккаунты его сотрудников и в этой соцсети.

Social Data Hub намеревается написать Facebook ответное письмо, в котором объяснит, что является разработчиком ПО, а не продавцом данных. Social Data Hub и Fubutech были созданы Хачуяном после того, как в 2014 г. он с командой ушел из агентства «Апостол» Тины Канделаки. Полностью удовлетворять требования Facebook компания не собирается, в частности, Хачуян не намерен удалять данные и присылать в Facebook логи, считая это требование чрезмерным.

Сотрудничество с властями

Хачуян пояснил Rusbase, какие именно заказы его компания выполняет для российского правительства. Он привел в пример продажу аналитики по посетителям чемпионата мира по футболу, систему по поиску наркоторговцев, алгоритмы для городов по урбанистике или по расстановке патрульно-постовой службы.

В апрельском интервью Inc. Хачуян также упоминал, что его компания создает для госзаказчиков системы поиска по текстовым упоминаниям во всех источниках, поскольку сами клиенты не могут осуществлять эффективный поиск по упоминаниям при слишком большом объеме данных. Хачуян отмечал, что обычно в таких случаях речь идет о поимке экстремистов или педофилов.

Также он сообщал, что не работает с секретными или совершенно секретными данными. В качестве стандартного кейса предприниматель приводил в пример убийство, после совершения которого МВД просит отфильтровать 300 тыс. телефонных номеров, находившихся в радиусе километра и переданных в МВД мобильным оператором, и команда Хачуяна в итоге оставляет из этих номеров 15-20 штук.

В качестве еще одного примера он приводил анализ онлайн-игр для МИД на предмет того, за какую нацию играют пользователи — за русских или американцев — и против кого. Также речь шла об анализе фильмов на предмет того, является ли там Россия главным злодеем.

Скандал вокруг Cambridge Analytica

Cambridge Analytica — это британская компания, созданная в 2013 г., которая специализируется на анализе данных пользователей интернета и использовании их в ходе предвыборных кампаний. О вмешательстве компании в избирательный процесс заговорили после того, как во время президентской предвыборной гонки в США в 2016 г. она смогла эффективно раскрутить малопопулярного кандидата в президенты, респуликанца Теда Круза (Ted Cruz), а после его выхода из гонки поддержала Дональда Трампа (Donald Trump), ставшего в итоге президентом.

Как утверждает Facebook, в 2015 г. работавший на Cambridge Analytica профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган (Aleksandr Kogan) создал в соцсети приложение, которое позволило компании получить и затем использовать в политических целях данные примерно 87 млн пользователей Facebook. Соцсеть просила компанию удалить данные, но этого не произошло. Когда о сборе данных стало известно, Facebook пришлось принять ряд мер по защите приватности пользователей на фоне разразившегося скандала.

В частности, Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей Facebook в парламенте США. Кроме того, Facebook приостановил работу примерно 200 приложений, которые имели доступ к большим объемом информации о пользователях до 2014 г., когда соцсеть значительно ограничила набор данных, доступных сторонним проектам. Также соцсеть аннулировала более 20 соглашений с производителями смартфонов о передаче им данных пользователей, хотя большая часть таких соглашений по-прежнему остается в силе.