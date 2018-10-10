В России отвели участок под ИТ-деревню у моря

Губернатор Калининградской области сообщил, что на берегу Балтийского моря уже выделено 10,6 гектара для строительства ИТ-деревни. К реализации проекта планируют приступить в 2019 г. Губернатор назвал потенциального инвестора, но инвестор говорит, что еще не принял решение.

ИТ-деревня у моря

В Калининградской области появится ИТ-деревня, под строительство которой власти уже выделили участок площадью 10,6 гектара. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова. Сообщение Алиханова прозвучало на VI Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018» в Светлогрске.

Деревня будет находится неподалеку от побережья Балтийского моря, в пригороде Светлогорска, населена она будет ИТ-специалистами. Алиханов пояснил, что приезжающие в Калининградскую область айтишники хотят жить возле моря, что учитывалось при выборе местоположения. По словам губернатора, деревня будет представлять собой отдельный ИТ-кластер, возможно также строительство в ней выставочного центра.

Алиханов уточнил, что на выбранном участке еще не начаты никакие работы — пока что это просто поля. Однако власти области уже собирают инвестиционный совет и намереваются приступить к реализации проекта в 2019 г.

Возможные инвесторы

Ресурс «Новый Калининград» пишет, что губернатор назвал потенциального инвестора — компанию GS Group, но сама компания сообщила изданию, что решения о ее участии в проекте принято не было, и будет принято только после детального анализа экономического аспекта инициативы.

У GS Group есть частный технополис на территории Калининградской области, в состав которого входит промышленная зона, образовательный центр, жилая зона, научно-исследовательский центр, бизнес-инкубатор и венчурный фонд. У компании также есть собственный домостроительный комбинат в Гусеве, который строил коттеджи для технополиса, а потом остановил работу.

В Калининградской области планируют построить ИТ-деревню у моря

Алиханов отметил, что идея деревни под Светлогорском родилась как раз в ходе обсуждения с представителями GS возможных локаций для ядра программистов компании. Также он сообщил, что технологическая компания «БФТ» столкнулась с трудностями при планировании расширения в связи с нехваткой жилье в Светлогорске, что дополнительно мотивировало власти к принятию решения о строительстве ИТ-деревни.

Айтишники в Калининградской области

Алиханов пояснил, что построить ИТ-деревню было решено в связи с притоком в область специалистов в этой сфере. Губернатор отметил, что регион не был готов к наплыву айтишников в таком объеме. По его словам, в Калининградской области сейчас работает около 1,5 тыс. ИТ-компаний.

С целью привлечения в область ИТ-бизнеса в регионе действуют льготы особой экономической зоны. Чтобы стать резидентом зоны, ИТ-компания должна уплатить взнос в размере 1 млн руб. Поправки в закон об особой экономической зоне Калининградской области вступили в силу в начале 2018 г., и с тех пор в регионе было зарегистрировано более 20 новых ИТ-резидентов. Помимо этого, в регионе существует программа перемещения в Калининградскую область специалистов в сфере высоких технологий из других субъектов федерации.

История вопроса

Проект строительства ИТ-деревни на берегу Балтийского моря обсуждается властями Калининградской области уже несколько лет — впервые о нем заговорил в октябре 2011 г. тогдашний губернатор региона Николай Цуканов. В декабре 2012 г. в проекте государственной программы развития области до 2020 г. был обнаружен проект «Город программистов». Тогда этот город, строительство которого оценивалась в 19,9 млрд руб., был рассчитан на 10 тыс. семей. Позднее проект из программы развития изъяли.

В сентябре 2015 г. «город программистов» планировалось расположить в поселке Ушаково под Ладушкином. В феврале 2016 г. Цуканов объяснил отсутствие шагов по реализации проекта тем, что при его многомиллиардной стоимости в области пока нет тех, для кого можно было бы построить город программистов. О строительстве ИТ-долины в Светлогорске власти впервые заговорили в апреле 2018 г. В мае местные СМИ писали, что долина будет располагаться в поселке Зори под Светлогорском.