В России появится сервис для работы над законами «в режиме Википедии»

Минэкономразвития готовит предложение о создании в России цифровой законотворческой платформы, которая позволит в открытом режиме просматривать онлайн все правки, предложенные к нормативным актам, и согласовывать их «в режиме Вики» — быстро и без больших объемов документации.

Законотворчество «в режиме Вики»

В России появится цифровая платформа для законотворческой деятельности, которая позволит отслеживать онлайн в открытом режиме предложенные изменения к нормативным и правовым актам. Предложение по внедрению такой платформы уже подготавливается Минэкономразвития, передает ТАСС со ссылкой на заместителя главы министерства Савву Шипова. Заявление прозвучало на VI Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018» в Светлогорске.

Как пояснил Шипов, создание подобной платформы позволит перестроить нормотворческий процесс таким образом, что правительство и федеральные министерства будут разрабатывать все нормативные и правовые акты «в рамках единой системы, в которой в открытом режиме будет видно, кто какие изменения в нормативные акты предлагает. Чтобы все согласования происходили в живом виде, «в режиме Вики», а не как сейчас это происходит — с огромными сроками и с большим количеством бумаг», — приводит слова Шипова ТАСС.

По мысли Шипова, сейчас цифровые платформы используются в основном для распространения товаров и услуг — они служат местом встречи покупателя, потребителя и поставщика, сокращая дистанцию между ними за счет виртуализации общения. Однако такие решения можно использовать и в работе государства, примером чего и послужит нормотворческая платформа, полагает замминистра.

Электронное законотворчество сегодня

Напомним, с 2012 г. в Госдуме реализуется проект ГАС «Законотворчество», известный также как «Электронный парламент». В рамках этого проекта летом 2017 г. была запущена новая система обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), которая пришла на смену устаревшей автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД), запущенной в эксплуатацию в 1997 г.

Минэкономразвития готовит предложение о создании цифровой законотворческой платформы

Более современная СОЗД позволяет отслеживать статус законотворческих инициатив на каждом этапе, видеть позицию депутатов по отношению к законопроектам, просматривать видеозаписи обсуждений. У системы есть закрытая часть, к которой имеют доступ только участники законотворческого процесса, и открытая часть, с которой могут ознакомиться все желающие. К закрытой части подключено около 3,5 тыс. пользователей. У СОЗД есть мобильные приложения для iOS и Android.

Через СОЗД осуществляется коммуникация между комитетами, которые могут создавать в системе повестки заседаний и публиковать решения из протоколов. Пользователь может создать список законопроектов, по которым будет получать оповещения в случае каких-либо изменений. В системе возможна автоматизированная подготовка документов и создание шаблонов, имеется единая нормативно-справочная подсистема.