Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос

Правительство определилось с датой начала выдачи электронных удостоверений личности, носителем которых станет пластиковая карта со встроенным микрочипом. Электронный паспорт объединит в себе все данные о гражданине (включая СНИЛС, водительские права, и т.п.), а также позволит владельцу получать госуслуги.

Россиянам выдадут электронные документы за их же счет

Россиян начнут переводить с бумажных паспортов на электронные в 2021 г.

По данным газеты «Ведомости» , разработка законопроекта об электронном паспорте поручена Минэкономики и АНО «Цифровая экономика» Вице-премьером Максимом Акимовым. На реализацию проекта до 2024 г. потребуется около 115 млрд руб., собрать которые планируется за счет госпошлин за выдачу документа.

О новом документе

Документ нового образца будет представлять из себя пластиковую карту, напоминающую банковскую, внутри которой размещен электронный чип. Кроме привычных паспортных данных электронное удостоверение личности будет содержать электронную цифровую подпись, три фотографии и отпечатки пальцев владельца.

Также предполагается, что паспорт избавит россиян от необходимости ношения других важных документов, таких как СНИЛС, страховой полис, водительское удостоверение, ИНН. Кроме того, не исключено появления возможности использования электронного паспорта в качестве банковской карты.

Россияне начнут получать электронные паспорта в 2021 г.

Помимо этого, обновленный паспорт должен упростить доступ граждан России к государственным услугам, став «ключом» к «цифровому профилю».

Электронный паспорт привяжут к «цифровому профилю»

В конце июня 2018 г. в интервью ТАСС Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя ЦБ РФ, рассказала о том, что Банк России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывают концепцию «цифрового профиля» гражданина.

Проект «Цифровой профиль» обеспечит хранение и безопасный обмен персональными данными между гражданами, государственными и коммерческими организациями с использованием единого идентификатора, а также позволит управлять «цифровыми согласиями» на обмен сведениями.

«Если говорить о структуре данных, то в первую очередь это будут персональные данные, справки, сведения об оплате коммунальных услуг, о кредитах или остатках на счетах, оплата налогов и пошлин, покупка и продажа недвижимости, автомобиля», – пояснила Скоробогатова.

Универсальная электронная карта как прошлая попытка

Разработка похожего проекта - Универсальной электронной карты (УЭК) была начата в 2009 г. Предполагалось, что карта совместит в себе функциональность платежного средства, удостоверения личности и других важнейших документов гражданина. Планировалось, что УЭК будет действовать около пяти лет, после чего на смену ей придут электронные паспорта, использующие «обкатанные» на УЭК технологии и инфраструктуру.

В октябре 2011 г. в Москве приступили к тестированию УЭК. Помимо Москвы, внедрение УЭК осуществлялось в шести пилотных регионах: Астраханской области, Башкирии, Волгоградской области, Новосибирской области, Татарстане и Санкт-Петербурге.

Сроки начала массовой выдачи УЭК неоднократно переносились. Тем не менее, выдача УЭК по заявлениям граждан все-таки стартовала на территории всей России в начале 2013 г. По состоянию на конец года было подано свыше 190 тыс. заявлений на получение карты и выпущено более 147 тыс. карт. Планы предполагали существенно более крупные объемы эмиссии карт на 2013 г. – около 3 млн.

В декабре 2016 г. Госдума приняла законопроект об отмене УЭК как обязательного инструмента предоставления государственных и муниципальных услуг в связи с разработкой электронного удостоверения личности гражданина РФ. Тем не менее, уже выпущенные карты остались действительными до истечения срока действия.