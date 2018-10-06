Регионам оказалось легче внедрять проактивные госуслуги. Причина

О проблематике оказания госуслуг в новых форматах, связанных с проактивностью, и о том, что переход на эти форматы на поверку проще реализовать на региональном уровне, на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» рассказал министр ИТ и связи Кировской области.

Услуги по факту, без волокиты

Перевод уже существующих электронных госуслуг в проактивный режим проще оказалось реализовать на региональном уровне.

Проактивным называется режим, когда госуслуги начинают оказываться человеку просто по факту получения им права на них без отдельных заявлений с его стороны.

Трансформация в этом ключе федеральных госуслуг требует громоздких изменений в федеральном же законодательстве, в то время как на местах точечные корректировки в нормативную базу могут быть внесены гораздо оперативнее. Этот факт на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» отметил министр ИТ и связи Кировской области Юрий Палюх.





В качестве примера он сообщил, что в его субъекте с 1 марта 2019 г. стартует региональная услуга по выплате 5 тыс. руб. за рождение второго ребенка, если в населенном пункте нет мест в детском садике или садика нет вовсе, а у родителей доход ниже какого-то определенного уровня. Автоматическое начало перечисления денег родителям при соблюдении упомянутых условий станет первой «умной» услугой Кировской области.

«Государство все равно узнало, что у человека родился второй ребенок, — говорит Палюх. — Как минимум в реестре ЗАГСа создалась еще одна строчка. Зачем человеку ходить в МФЦ, какие-то справки собирать?» — рассуждает он.

Юрий Палюх: Информресурсы не синхронизированы. Эта проблема будет очень серьезно тормозить развитие умных и проактивных услуг

«Почему мы выбрали эту услугу? Потому что, чтобы перевести какую-то другую социально значимую услугу, необходимо внести изменения в федеральную нормативку, которая говорит, что сегодня для оказания услуг приемлем только заявительный принцип, а иначе никак, — поясняет Палюх. — В данном же случае это региональная услуга, административный регламент оказания которой полностью зависит от воли губернатора».

В целом, как можно было заключить из выступления Палюха, наибольшего эффекта и отклика от граждан государство получит, переводя в проактивный режим социально значимые услуги именно такого рода — чье оказание завершается предоставлением человеку каких-то заслуженных материальных благ: выплат, компенсаций и пр.

Проблема проактивности — рассинхронизация баз данных

Общей проблемой перевода госуслуг в проактивный режим, которая более ярко выражена опять же на федеральном уровне, Юрий Палюх считает рассинхронизацию информресурсов различных ведомств и структур.

«Вчера разговаривали с представителем одного очень крупного федерального банка,у которого сейчас идет судебная тяжба с региональной службой социальной защиты, — приводит он пример. — Банк полгода перечислял социальные выплаты человеку, который уже умер. Робот социальной службы все эти полгода формировал задание банку на перечисление средств, которые родственники умершего благополучно снимали с его карты — денег уже просто нет физически. При этом, к моему удивлению, почему-то банк этот суд пока проигрывает».

Презентация Юрия Палюха (кликните для пролистывания)

Рассинхронизация систем имеет и более очевидную и масштабную проблему, которую принято именовать отсутствием системы «одного окна». Во многих стандартных жизненных ситуациях человеку по определению нужно обратиться сразу в несколько ведомств — иногда параллельно, а иногда и последовательно, каждый раз затрачивая на это время.

Например, при заключении брака получение свидетельства о нем займет в ЗАГСе всего один день. Однако, если женщина захочет при этом сменить фамилию, то ей придется после обращения в МФЦ еще 10 дней ждать замены паспорта, потом обратиться в ФНС для смены ИНН, на что уйдет еще пять дней. Параллельно с этим через МФЦ нужно будет запустить процедуры замены СНИЛС, водительских прав и загранпаспорта — шесть, 16 и 30 дней соответственно. «Итого, женщине предстоит 40 дней ожиданий, и нужно будет четыре раза отпроситься с работы и 435 минут провести в ведомствах», — указывает Палюх.

Выступление Юрия Палюха на конференции CNews

Еще печальнее обстоят дела при рождении ребенка. На оформление его документов у родителей уйдет 63 дня, а помимо ЗАГСа, МФЦ и ФНС, им еще придется посетить Пенсионный фонд и МВД. Многие социально значимые услуги в силу каких-то нормативных актов по прежнему не переданы из ведомств в МФЦ; человеку вынужден ходить «от двери к двери».

«Однако, на мой взгляд, проблема кроется даже не в самих этих дверях, а в тех информационных системах, которые существуют за периметром этих дверей и офисов приема, — полагает Палюх. — Это неподдающееся исчислению количество государственных и муниципальных систем, не имеющих в явном виде базовых государственных информационных ресурсов, несмотря на то, что у нас в 2011 г. вступило о них в силу постановление Правительства России № 654. В течение семи лет существования данного нормативного акта архитекторы и строители информационных систем несколько отходили от тех постулатов, которые в постановлении прописаны».

Подробнее о рассматриваемой проблематике и об опыте Кировской области по внедрению госуслуг в новых форматах можно узнать из опубликованных здесь презентации и видеозаписи выступления Юрия Палюха на конференции CNews.