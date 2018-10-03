Как в России будут строиться сети беспроводного интернета вещей

Программа «Цифровая экономика» предполагает целый ряд мероприятий по строительству в России беспроводных узкополосных сетей интернета вещей, причем на отечественном оборудовании. Изначально предполагалось строить такие сети по технологии LPWAN, что было выгодно АО «ГЛОНАСС». Но по настоянию сотовых операторов сети LPWAN будут строиться только вдоль объектов транспортной инфраструктуры.

Концепция сетей интернета вещей

План реализации мероприятий раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» содержит ряд пунктов, касающихся строительства в России беспроводных узкополосных сетей интернета вещей. В первую очередь, планируется написать соответствующую концепцию. Этим мероприятием займутся «Ростелеком» и фонд «Сколково» под руководством Минкомсвязи, ФСБ и ФСТЭК.

В рамках будущей концепции должны быть разработаны ключевые термины и понятия, а также определен перечень технологий, протоколов и стандартов, в том числе в части информационной безопасности и криптографической защиты информации. Также в документе должна быть обоснована разработка национальных стандартов, технических требований, требований по обеспечению информационной безопасности с использованием отечественных криптографических алгоритмов и аппаратных средств. Требования по защите информации должны обеспечить безопасную коммуникацию устройств интернета вещей по выбранным стандартизированным протоколам.

Будущая концепция должна содержать предложения по типовой архитектуре узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей, определение возможных частотных диапазонов для создания таких сетей, сравнение с существующими традиционными беспроводными сетями связи (в части энергоэффективновсти, емкости, радиопокрытия, пропускной способности), оценку экономического эффекта при построении и использовании в удаленных районах и труднодоступных местах, предложения по гармонизации и совместимости с аналогичными зарубежными сетями (как основной фактор роста экспорта технологий), анализ возможных ограничений, включая регуляторные барьеры для построения и развития узкополосных беспроводных сетей в России, модели применения сетей (отраслевая, территориальная).

Должен быть проработан вопрос лицензирования деятельности и определения операторов связи либо отказа от лицензионной модели. При необходимости следует решить вопрос о выделении отдельного диапазона частот, в том числе путем проведение конверсии.

Россию охватят беспроводные сети интернета вещей

В части радиочастот следует провести классификацию сетей по типу, дать оценку возможности использования на лицензионной/безлицензионной основе, в том числе с закреплением радиочастотного спектра за оператором связи, установить наличие необходимого свободного радиочастотного спектра для создания сетей интернета вещей и определить уникальную полосу частот только на территории России (или обеспечить применение диапазонов, используемых за рубежом).

Беспроводной интернет вещей на отечественном оборудовании

Минпромторг, Минкомсвязи и ФСБ осуществят определение перечня и проведение оценки возможностей отечественной промышленности по производству оборудования для развития узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей. С этой целью должны быть определены требования к телекоммуникационному оборудованию, критерии присвоения оборудованию статуса «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» и обеспечено применение унифицированных отечественных программно-аппаратных средств (модулей безопасности), сертифицированных по требованиям информационной безопасности.

По результатам указанных мероприятий будет сформирован и поддерживаться в актуализированном состоянии перечень отечественного телекоммуникационного оборудования для беспроводных узкополосных сетей интернета вещей. Проведение оценки возможностей отечественной промышленности по производству оборудования в данной области позволит Правительству утвердить план по запуску производства и внедрению соответствующего российского оборудования, включающий меры по стимулированию отечественных производителей. А наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» примет решение об организации производства такого рода оборудования.

Отечественные стандарты беспроводного интернета вещей

В 2018-20 гг. будут реализованы пилотные проекты построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей в пяти ключевых отраслях экономики России. По итогам реализации пилотных проектов будут подготовлены предложения по их тиражированию.

В 2019-20 гг. Минкомсвязи, Росстандарт, ФСБ и ФСТЭК разработают комплекс мер по совершенствованию технического регулирования узкополосных беспроводных сетей интернета вещей на территории России. С этой целью будет проведен анализ практики построения и внедрения сетей.

Будут разработаны предложения по созданию отечественных стандартов этих сетей, в том числе в части информационной безопасности и криптографической защиты информации. Также будут разработаны предложения по регулирования использования радиочастотного спектра в интересах построения и развития сетей интернета вещей на территории России.

Кроме того, будут сформированы предложения по стандартизации протоколов взаимодействия и защите между компонентами систем интернета вещей, разработаны и внедрены отечественные встраиваемые программно-аппаратные модули с интегрированными российскими средствами криптографической защиты и доверенным программно-аппаратным обеспечением.

Сети LPWAN вдоль объектов транспортной инфраструктуры

В 2018 г. Минкомсвязи и Минтранс разработают проект концепции развития сетей узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре. Документ будет включать в себя анализ возможностей использования существующих и перспективных технологий узкополосной радиосвязи технологии LPWAN на транспортной инфраструктуре в части сбора телеметрической информации, технические требования к данным сетям связи, определение потребностей в типах и характере передаваемой информации для различных объектов транспортной инфраструктуры, требования по обеспечению информационной безопасности с использованием отечественных криптографических алгоритмов и аппаратных средств.

Кроме того, будет разработан план реализации данной концепции, который будет включать в себя выбор приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения покрытия для обеспечения покрытия сетями сбора телеметрической информации и график развертывания сетей сбора телеметрической информации.

Другое мероприятие документа состоит в создании условия для развертывания сети узкополосной связи, построенной по технологии LPWAN. Этим займутся Минкомсвязи, Минтранс, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) и АО «ГЛОНАСС».

В рамках данного мероприятия будут разработаны проекты необходимых нормативно-правовых актов, определяющих правила использования радиотехнических средств связи для обеспечения возможности функционирования сетей узкополосной связи, построенных по технологии LPWAN для сбора телеметрической информации в сфере транспорта на базе оборудования и технических решений отечественного производства. Также будут утверждены необходимые нормативно-правовые акты, определяющие правила использования радиотехнических средств для обеспечения возможности функционирования такого рода сетей.

Запланировано проведение исследований для определения полос частот в диапазоне 863-876 МГц в целях создания и функционирования транспортной телематики и принятие решения о выделении радиочастот для сетей по технологии LPWAN. При этом должны учитываться меры по обеспечению транспортной безопасности.

Также план реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» предполагает разработку плана-графика покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN. Этим мероприятием займутся Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфин и Минтранс.

Должен быть определен перечень приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для покрытия соответствующими сетями, исполнителей данных работ и источников финансирования. Ожидается, что в 2019-20 гг. сети связи на базе отечественной технологии LPWAN будут развернуты на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры с возможностью использования отечественного оборудования.

Стоимость соответствующих мероприятий составит 400 млн руб. Данная сумма поровну будет разделена между 2019 г. и 2020 г. Из общей суммы 200 млн руб. выделит федеральный бюджет, остальные 200 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Речь идет об АО «ГЛОНАСС», «РТ-инвест» (оператор системы «Платон») и РЖД.

Сотовые операторы против АО «ГЛОНАСС»

Отметим, что утвержденная в 2017 г. программа «Цифровая экономика» предполагала иной подход к построению узкополосных беспроводных сетей интернета вещей. Программа указывала, что данные сети будут строиться по технологии LPWAN. В 2019 г. сети LPWAN должны были заработать в пяти городах-миллиониках. К 2022 г. данные сети должны были появиться во всех городах с площадью более 100 кв. км. А к 2024 г. должно было быть обеспечено повсеместное внедрение сетей LPWAN в малых городах, поселках городского типа и вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей.

Такого рода подход был выгоден АО «ГЛОНАСС». По неофициальной информации, в прошлом году ГКРЧ на своем закрытом заседании выделило данной структуре частоты в диапазоне 800 МГц для строительства сетей LPWAN.

Однако сотовые операторы лоббируют использование своих сетей для интернета вещей. В конце 2017 г. ГКРЧ разрешила использовать сети стандарта LTE (4G) в режиме NB-IoT, обеспечивающим работу устройств интернета вещей. Кроме того, под интернет вещей будут заточены сети будущего, пятого поколения сотовой связи.

В этой связи план реализации мероприятий раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» отличается от того, что было заложено в саму программу. Сети LPWAN будут строиться только вдоль транспортных магистралей. В остальном же документ не указывает, какую именно технологию надо использовать для беспроводных узкополосных сетей интернета вещей.