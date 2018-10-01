Спецслужбы нашли простейший способ разблокировать iPhone против желания хозяина

В штате Огайо сотрудники ФБР заставили подозреваемого в деле о детской порнографии посмотреть в камеру его iPhone X, чтобы разблокировать устройство. Это первый в истории известный случай использования правоохранителями Face ID для разблокировки телефона подозреваемого. Юристы считают, что такие действия можно опротестовать, основываясь на пятой поправке к Конституции США.

Принудительная разблокировка

Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) заставили подозреваемого разблокировать его iPhone X через функцию Face ID, то есть показав лицо камере. Это первый в мире случай, когда правоохранители принудительно использовали Face ID для разблокировки iPhone подозреваемого, пишет Forbes.

Инцидент произошел 10 августа 2018 г., когда ФБР обыскивало дом 28-летнего Гранта Михалски (Grant Michalski) в городе Колумбус в штате Огайо. Михалски проходил подозреваемым по делу о детской порнографии — позднее в том же месяце он был оштрафован за получение и хранение подобных материалов.

Предъявив соответствующий судебный ордер, специальный агент ФБР Дэвид Найт (David Knight) приказал Михалски поместить лицо напротив телефона, что и было исполнено. Разблокировка телефона позволила правоохранителям просмотреть онлайн-чаты, фотографии и другое содержимое, которое могло оказаться полезным для расследования.

Что искали в телефоне

На момент обыска в доме подозреваемого у ФБР были данные, что в приложении для обмена сообщениями Kik Messenger Михалски обсуждал с другими пользователями жестокое обращение с детьми. Позднее Найт пояснил, что в чате Kik подозреваемый общался с офицером под прикрытием, который изображал отца, заинтересованного в интимных отношениях с детьми. Kik Messenger фигурирует во множестве случаев, связанных с жестоким обращением с детьми, что заставляет его разработчиков тратить миллионы долларов на устранение проблемы, пишет Forbes.

ФБР использовало лицо подозреваемого для разблокировки iPhone X через Face ID

Кроме того, в телефоне Михалски следствие искало доказательства того, что он разместил на ресурсе Craigslist объявление с пометкой «табу». Также необходимо было найти электронную переписку Михалски с другим подозреваемым Уильямом Уикли (William Weekley). В переписке мужчины обсуждали среди прочего инцест и секс с несовершеннолетними, включая интимные отношения Уикли с некоей Джейн Доу (Jane Doe), которую он называл своей дочерью.

По словам адвоката Михалски Стивена Нолдера (Steven Nolder), в телефоне не было обнаружено интересующих ФБР материалов, хотя они имелись на других устройствах. Нолдер сообщил, что не будет пытаться опротестовать разблокировку в суде исключительно по причине ее бесполезности.

Законодательный статус человеческого лица

Согласно американскому законодательству, подозреваемый имеет право не сообщать пароль для разблокировки своего телефона следствию. Дело в том, что пароль считается информацией, поэтому попадает под защиту пятой поправки к Конституции, которая дает возможность обвиняемым не свидетельствовать против самих себя.

Однако закон разрешает использовать для принудительной разблокировки телефонов подозреваемых отпечаток пальца или лицо. В отличие от предоставления пароля, это считается физическим действием, а не актом раскрытия информации, хотя эффект от их использования точно такой же — разблокировка устройства. Опрошенный Forbes Фред Дженнингс (Fred Jennings), старший юрист в Tor Ekeland Law, полагает, что в будущем против принудительной разблокировки через Face ID следует ждать протестов в суде, основанных как раз на пятой поправке.

Примечательно, что отпечаток пальца как средство разблокировки дает правоохранителям больше возможностей, поскольку в этом случае доступ к телефону можно получить, используя палец уже мертвого человека. Ранее CNews писал, что правоохранители ворвались в похоронное бюро с целью произвести разблокировку таким образом.

Однако чтобы разблокировать iPhone с помощью Face ID, у пользователя должны быть открыты глаза. Кроме того, технология Apple дополнительно отыскивает признаки жизни на лице, чтобы сделать невозможной разблокировку с помощью мертвого тела. По данным источников Forbes, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке неоднократно пытались разблокировать с помощью Face ID телефоны людей, уже погибших к тому времени от передозировки, но тщетно.