 

Московский транспорт перейдет на большие данные

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, Текст: Мария Сысойкина

Инновационный центр «Безопасный транспорт», созданный год назад в рамках Московского метрополитена, объединяет разработчиков решений для работы с цифровыми технологиями. В рамках первой стратегической сессии инновационного центра прошло обсуждение новых технологий, предлагаемых российскими компаниями, а также уже реализованных центром инициатив.


Сообщество вокруг «Безопасного транспорта»

Инновационный центр «Безопасный транспорт» начал создание сообщества экспертов и разработчиков для обмена идеями и опытом по использованию современных технологий в решении различных транспортных задач для Москвы. В рамках сообщества объединятся как те компании, которые уже работают с «Безопасным транспортом», так и новые участники. На состоявшейся первой стратегической сессии центра представители компаний ABBYY, «Максима телеком», «Яндекс.Такси», Avito, «Программный продукт» и др. поделились своим видением необходимых технологических изменений на транспорте в Москве, обсудили роль технологий в формировании новых инновационных сервисов и предложили идеи для персонализации взаимодействия города с его жителями.

Большие данные меняют коммуникации

Идея создания центра родилась в августе 2018 г. Основная цель этой инициативы – трансформация взаимодействия с пассажирами, вывод коммуникаций с горожанами на новый, персонализированный уровень. Достичь поставленных целей помогает анализ больших данных. Инновационный центр имеет возможность работать с данными подведомственных департаменту транспорта организаций, выполняя свои исследования, проверки гипотез, делая работу по построению сегментов для таргетированных коммуникационных компаний.

«Мы собираем достаточно много разнородных деперсонализированных данных о пассажирах и на основе анализа можем адресно сообщать горожанам важную информацию, – поясняет руководитель Инновационного центра Юрий Емельянов. – Сценарии могут быть самые разные. Например, часто возникают изменения маршрутов, ремонты, перекрытия движения в связи с какими-то событиями, мероприятиями. Анализируя данные, мы можем персонализировано информировать об изменениях тех пассажиров, которые часто двигаются по этим маршрутам».

Проекты инновационного центра

Есть в копилке Центра и более масштабные проекты, например анализ удовлетворенности районов города Москвы в пользовании наземным транспортом. Эксперты центра проводили многочисленные опросы по этой тематике, анализировали результаты и формулировали по итогам инициативы по изменению маршрутов, расписания и остановок. Эти инициативы Центр выносит на различные управляющие комитеты, проводимые в рамках транспортного комплекса и в случае утверждения, реализацией их занимаются подведомственные организации. Обратная связь по реализованным инициативам снова поступает в инновационный центр, где оцениваются результаты работ и степень удовлетворенности граждан. Эта программа стартовала в марте 2018 г. и на данный момент показала себя достаточно успешной. Сейчас Центр активно принимает участие в аналогичной программе для Московского Метрополитена.

Отдельный интерес представляет проект Центра по аналитической поддержке мероприятий в рамках Чемпионата Мира по футболу. Эксперты центра анализировали пассажиропотоки в дни матчей, проводившихся на московских стадионах («Лужники», «Спартак», фан-зона на Воробьевых горах), в кратчайшие сроки после игры реализовали опросы удовлетворенности и вырабатывали рекомендации для оптимизации нагрузки на транспортную систему города и более эффективной организации транспортного обслуживания.

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Оценка распределения нагрузки на стадион «Лужники». Фрагмент аналитического отчета по матчу Россия – Саудовская Аравия, состоявшегося 14 июня, в день открытия чемпионата

Отдельным направлением работы центра стала поддержка мобильных приложений для граждан. «Безопасный транспорт» сотрудничает с рядом разработчиков, в том числе компанией «Инфокомпас», разрабатывающей приложение «Помощник Москвы». «Мы стараемся поддерживать инициативы по созданию различных сервисов на основе мобильных приложений для граждан. Для нас это один из каналов коммуникации с населением города, – рассказывает Юрий Емельянов. – Например, эксперты Центра совместно с разработчиками мобильного приложения «Помощник Москвы», ведут работу, направленную на улучшение алгоритма распознавания государственного регистрационного знака». Перед Инновационным центром стоит много амбиционных задача на предстоящий 2019 г.

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