Минэк рассчитывает оцифровать процесс создания российских законов к 2020 году
На конференции CNews представитель Минэка рассказал о перспективах и преимуществах перевода нормотворческого процесса чиновников в электронный вид, а также представил два пока не утвержденных связанных с этой и множеством других тем федеральных проекта, сформированных в развитие программы «Цифровая экономика». В материале представлены его презентация и видеозапись выступления.
СЭД для нормотворчества
Переход чиновников федеральных органов исполнительной власти России (ФОИВ) на электронный документооборот в процессе разработки нормативных правовых актов может состояться в ближайшие два года. Сейчас нормотворческий процесс у государства исключительно бумажный. Об этом на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» рассказал замдиректора департамента государственного управления Минэка Антон Лебедев.
С его точки зрения действующий в данной сфере бумажный документооборот существенно усложняет и замедляет рабочий процесс. «Мы только недавно с коллегами обсуждали, что при внесении нормативного правового акта в Правительство требуется предоставить оригиналы писем о согласовании ФОИВами, — приводит он пример. — По факту вроде работает уже МЭДО (система межведомственного электронного документооборота; — прим. CNews), и все эти письма видит, но вот нужен оригинал. Казалось бы мелочь, но она в реальной жизни, может означать, что внесение законопроекта растягивается на годы».
Как можно было заключить из общения CNews с Антоном Лебедевым, электронный документооборот между ФОИВами — это лишь самый простой и очевидный элемент цифровизации сферы регуляторных решений. Для его реализации не требуются масштабные изменения в законодательстве. Существенно сложнее будет осуществить выбор технологической платформы. Однако в целом все это можно сделать в течение 2019-2020 гг., максимум с задержкой еще на год. Правда любое расширение числа участников взаимодействия, например, за счет региональных госорганов, займет еще какое-то время.
При этом круг потенциальных задач на данном поле значительно шире. В частности предполагается перевод данных, которыми оперируют чиновники-нормотворцы, в машиночитаемый вид. Это задача на гораздо более отдаленную перспективу, указывает Лебедев. Хотя бы по той причине, что пока нет каких-либо четких требований к тому, что именно машиночитаемость должна собой представлять.
Сейчас она всеми понимается по-разному. Возможно вопрос прояснится после того как в «Сколково» завершится разработка некоего техзадания по переводу данных в машиночитаемый вид, отмечает чиновник. При этом он подчеркивает, что окончательный фронт работ в указанном направлении пока не определен — паспорта так называемых федеральных проектов в развитие «Цифровой экономики» (подробнее о них — ниже) еще не утверждены.
Что именно может дать СЭД в нормотворчестве
По оценкам Антона Лебедева, сейчас от начала разработки законопроекта до внесения его в Правительство в лучшем случае проходит полгода, до внесения в Госдуму — год. Электронный документооборот этот процесс несколько ускорит, однако полагать, что время на процедуры сократится в разы, было бы неверно. Главное достоинство СЭД перед бумагой в данном случае заключается в большей понятности и прозрачности процесса.
Например, важной является появляющаяся возможность отслеживать версии документа в ходе его корректировки. «А не так, что документ на regulation.gov.ru (федеральный портал проектов нормативных правовых актов; — прим. CNews) появился в одной редакции, а внесен потом после каких-то непонятных пертурбаций совершенно в иной, — рассуждает Лебедев. — Даже органы власти не всегда знают, где, на каком этапе были приняты решения, и как они были внесены».
Еще одно изменение — возможность в СЭД совместной работы над документами в режиме online, что принципиально невозможно реализовать с бумагой.
Презентация Антона Лебедева (кликните для пролистывания)
«Честно скажу, вопрос не самый простой, — признается Лебедев. — Потому что, как все решения, требующие повышения качества работы госаппарата, они вызывают дискуссии. В том числе внутри самого госаппарата. Но мы считаем, что это задача важная. Ее решение позволит ускорить и сделать более качественным нормотворческий процесс, о который мы все с вами в конечном итоге спотыкаемся».
Электронное нормотворчество в контексте «Цифровой экономики»
На конференции CNews общей темой выступления Антона Лебедева были вопросы нормативного регулирования цифровой экономики и цифрового госуправления, которые были заданы в так называемом майском президентском указе (от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.») и нашли отражения в двух федеральных проектах. Один из них получил наименование «Нормативное регулирование цифровой среды», другой — «Цифровое государственное управление». Подробнее о них можно узнать из опубликованных здесь презентации и видеозаписи выступления Антона Лебедева.
Примечательно, что рассматриваемая выше задача оцифровать нормотворческую деятельность относится ко второму из проектов, но существенное влияние ее решение могло бы оказать на первый — внесение и принятие новых законов. «Одна из проблем, связанных с реализацией программы “Цифровая экономика”, если говорить откровенно, в том, что когда ты начинаешь готовить и пытаешься вносить документ по каким-то четким установленным сейчас процедурам, это может занять очень много времени», — отмечает Лебедев.