Минобороны «скромно» закупает ПК на «Эльбрусах» на 400 миллионов

Появилась информация о закрытом аукционе Минобороны по закупке 1 тыс. рабочих станций на базе процессоров «Эльбрус» с начальной максимальной ценой контракта 400 млн руб. В открытом извещении указано, что будет закуплено по 500 станций двух разновидностей.

Аукцион Минобороны

Минобороны намерено взять на вооружение тысячу рабочих станций на отечественных процессорах «Эльбрус». На данную технику министерство готово потратить 400 млн руб. Эта сумма фигурирует в качестве стартовой цены объявленного закрытого аукциона.

Извещение об аукционе размещено на портале госзакупок. Заявки принимаются с 26 сентября по 12 октября 2018 г. Они будут рассмотрены 16 октября, сам аукцион состоится 19 октября.

В извещении указано, что Минобороны намерено закупить 500 станций «Эльбрус 801-РС вариант 2» по начальной цене около 410 тыс. руб. за штуку, и столько же станций «Эльбрус 801-РС вариант 3» по цене порядка 391 тыс. руб. за штуку. Закупленное оборудование должно быть поставлено в Минобороны до 30 сентября 2019 г.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 20 млн руб. Согласно действующему законодательству, если участник понижает начальную максимальную цену контракта на 25% и более, обеспечение предоставляется в полуторном размере, о чем упомянуто в извещении.

В извещении также указано, что закупаемая техника должна соответствовать постановлению Правительства России от января 2017 г., которое запрещает допуск товаров, происходящих из иностранных государств, при закупках для нужд обороны страны, если у этих товаров есть аналоги, произведенные в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Закрытый аукцион

Поскольку аукцион носит закрытый характер, техническое задание на сайте госзакупок не размещено. Детальная информация по этому аукциону, включая требования к участникам закупок, размещена на специализированной электронной площадке Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ).

Напомним, с целью защиты от западных санкций Минобороны проводит закупки техники на закрытых процедурах. Переход в закрытый режим состоялся согласно постановлению Правительства № 1428 от 27 ноября 2017 г.

Аппаратной основой для «Эльбрус 801-РС» послужил 8-ядерный процессор «Эльбрус-8С»

Срок действия постановления изначально ограничивался 1 июля 2018 г. Такой срок действия объяснялся намерением скрыть закупки по гособоронзаказу 2019 г., которые должны завершиться в I полугодии 2018 г. Однако в июне 2018 г. было принято новое постановление № 708, согласно которому закрытые закупки были продлены до начала 2019 г.

К концу 2018 г. АСТ ГОЗ планируют доработать, и с начала 2019 г. к ней получат доступ все госзаказчики. Это значит, что закупки Минобороны могут переехать на полностью закрытую площадку. АСТ ГОЗ была запущена Федеральной антимонопольной комиссией (ФАС) в феврале 2017 г.

Что такое «Эльбрус 801-РС»

«Эльбрус 801-РС» — это рабочая станция, которая используется для оборудования автоматизированных рабочих мест операторов, микросерверов и информационных терминалов. Применяется в том числе в автоматизации промышленности и в системах с повышенным уровнем защиты данных.

Станция создана на базе 8-ядерного процессора «Эльбрус-8С» с частотой ядра до 1300 МГц. Также в ее состав входит контроллер периферийных интерфейсов КПИ-2. За оперативную память отвечают четыре модуля Kingston ValueRAM KVR16R11D8/8. Установленный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, но станция поддерживает до 64 ГБ.

Постоянная память обеспечена твердотельным диском Kingston SSDnow SMS200S3/120G емкостью 120 ГБ, жестким диском Western Digital Caviar Black WD1003FZEX емкостью 1 ТБ и картой памяти Kingston Compact Flash Ultimate 266X CF/16GB-U2 емкостью 16 ГБ. Видеосистема представлена видеокартой Gigabyte GV-R523D3-1GL rev. 2.0 с возможностью вывода изображения на три монитора.

В состав системного блока также входят корпус Aerocool PGS-Q Qs-180, блок питания Aerocool VX-450 и кулер процессора Cooler Master Hyper D92.

Разработчик станции Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука отмечает на своем сайте, что компоненты могут быть заменены на аналогичные по характеристикам. Срок службы станции заявлен на уровне 12 лет.