Бардак в регулировании госзакупок российского ПО хотят устранить отдельным законом. Опрос

Совет по цифровой экономике при Совете Федерации рекомендовал Правительству России законодательно закрепить приоритет российского офисного ПО на госзакупках. Несмотря на существование ряда постановлений Правительства на эту же тему, принятие отдельного закона представляется актуальным — постановления не работают.

Закон вместо постановлений

Принцип приоритетного использования российского офисного ПО в органах госвласти может быть вскоре закреплен отдельным законом. Рассмотреть такую возможность Правительству России официально предложил Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Документ, включающий это предложение, подготовлен и опубликован по итогам заседания Совета, состоявшегося в Калининградской области еще 1 августа 2018 г.

Комментируя это решение Совета, генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов в разговоре с CNews пояснил, что сейчас приоритет упомянутого софта прописан лишь на уровне правительственных постановлений. В частности, № 1236 от 16 ноября 2015 г. — об ограничении допуска зарубежного ПО на госзакупки, а также № 325 от 23 марта 2017 г. — об утверждении дополнительных требований к офисному софту из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи.

С юридической точки зрения закон имеет больший вес по сравнению с постановлением. И если между двумя документами будет усмотрено противоречие, то суд встанет на сторону закона, а постановление должно быть отправлено на пересмотр законодательному органу. Кроме того, ответственность за неисполнение закона также выше.

В чем проблема существующих постановлений

В разговоре с CNews Алексей Смирнов указывает на то, что существующие вокруг офисного ПО правительственные постановления отчасти противоречивы, а отчасти пока неисполнимы.

Приоритет офисного ПО из России на госзакупках могут узаконить

Например, из упомянутых дополнительных требований следует, что госорганы должны закупать только то офисное ПО из Реестра, которое неким образом маркировано на предмет соответствия этим требованиям. «На сегодняшний день в подтверждение соответствия этим требованиям в Реестре не помечено ни одного продукта, — говорит Смирнов. — Это просто невозможно сделать технически. Некуда поставить галочку самому. И нет утвержденной процедуры подачи заявки на то, чтобы это сделал кто-то другой».

Таким образом, госорганам в соответствии с постановлением о запрете зарубежного софта нужно покупать российские офисные продукты, а их как бы не существует.

Проблема может отчасти решиться в контексте появления еще одного «софтверного» постановления Правительства: № 658 от 8 июня 2018 г. — о централизованных закупках некоторых видов ПО. В нем прописано, что Минкомсвязи будет самостоятельно закупать офисные программы «на всех сразу» — по заявкам и на деньги конкретных госорганов. Однако пока, по данным CNews, механизмы, прописанные в этом документе, в полную силу не заработали.

Какие еще проблемы может решить новый закон

Управляющий директор компании «Росплатформа» Владимир Рубанов в разговоре с CNews напомнил, что действующие нормативные акты регламентируют приоритет отечественного софта только при закупках министерств и ведомств — по закону 44-ФЗ. В его понимании, эти нормы законодательно следовало бы расширить и на закупки госкорпорации и компании с госучастием, осуществляемые по упрощенной процедуре — по закону 223-ФЗ. «Именно они составляют основную долю рынка, и обеспечение их независимости от санкций в плане используемых технологий является важной общественной задачей», — рассуждает он.

Помимо этого Рубанов считает необходимым залатать «дыры» существующей нормативки в отношении лазеек, позволяющих обходить требования по приоритету в использовании российского ПО, — например, «прятать» закупку иностранного софта в рамках общей закупки программно-аппаратных комплексов.

Также закон мог бы усилить контроль над обоснованиями невозможности использования российского ПО. Это обоснование предусмотрено первым из упомянутых в этом материале постановлений.

«Во многих случаях российское ПО игнорируют из-за банальной лени и страха отойти от привычных технологий, в то время как функциональность российских решений на самом деле отлично может решать целевую задачу, — говорит он. — Такие горе-специалисты пишут формальные отписки в виде фиктивных обоснований невозможности, которые даже по форме часто не выдерживают критики, не говоря уже о содержании».

В понимании Рубанова, сейчас контроль над такими отписками недостаточен. «Случаев, когда российское ПО реально не удовлетворяет требованиям, гораздо меньше, чем это пытаются представить, — уверен он. — И даже в этих случаях возможно решение задачи обеспечения санкционной устойчивости и развития отечественных разработчиков в несколько шагов — путем сотрудничества заказчиков и разработчиков в рамках планов поэтапного перехода, согласованных с планами разработки российских вендоров».

Несколько фактов о Совете при Совфеде

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации был создан в апреле 2018 г. Согласно положению о Совете в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в этой области, мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов, выработка рекомендаций по совершенствованию федерального законодательства и законодательства субъектов РФ и пр.

Состав Совета был утвержден в июле 2018 г. Председателем Совета стал вице-спикер СФ Андрей Турчак, его заместителем — глава комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев. В общий состав Совета вошли председатель комитета по международным делам Константин Косачев, по регламенту — Андрей Кутепов, по федеративному устройству — Олег Мельниченко, по бюджету — Сергей Рябухин, по социальной политике — Валерий Рязанский и другие сенаторы.

Экспертное сообщество в Совете было представлено ректором МГУ Виктором Садовничим, первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой, вице-президентом Сбербанка Анной Поповой, вице-президентом «Ростелекома» Борисом Глазковым, руководителем группы компаний InfoWatch Натальей Касперской и др.



