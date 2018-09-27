ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018

В Москве 8 ноября 2018 г. CNews Forum соберет ИТ-лидеров, в том числе из банковского сектора.

Ведущая независимая площадка для встречи ИТ-лидеров, в том числе из банковского сектора, CNews Forum будет организована в 2018 г. в одиннадцатый раз. Программа мероприятия обещает быть еще более плотной и представительной, чем в прошлом году.

В 2017 г. в аналогичном событии приняли участие около 1,5 тыс. человек, были заслушаны около 100 докладов ИТ-руководителей компаний, представителей госсектора, коммерческих организаций. Ежедневно список делегатов расширяется.

В рамках форума пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Банки».

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

Присутствие на секции «Банки» в этом году уже подтвердили директор департамента информационных технологий «Геобанка» Александр Бычков, Директор блока ИТ банка «Зенит» Илья Кучугин, ИТ-директор банка «Дельтакредит» Тимур Самедов, замдиректора департамента ИТ банка «Ак барс» Рафаэль Валеев, директор по инновациям и ИТ-архитектуре банка «Уралсиб» Алексей Скогорев, член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин, директор департамента информационной безопасности банка «Ак барс» Вячеслав Яшкин, руководитель группы цифровых B2B-решений банка «Дельтакредит» Алина Кишова.

Предполагаемые темы для обсуждения:

Как развивается российский рынок финтех?

Каковы основные тренды в сфере информатизации банков и страховых компаний?

Какова роль ЦБ в стимулировании внедрения ИКТ в финансовом секторе?

Как потребности клиентов заставляют банки идти по пути цифровой трансформации?

Какие наиболее значимые ИКТ-проекты реализуются в российских банках?

Когда страховой рынок догонит банки по уровню информатизации?

Как ИТ-подразделения превращаются в генераторов прибыли банка?

Как меняется роль аутсорсинга для организаций финансового сектора?

К чему приведет легализация биткойна в России?

Как обеспечить безопасность банковских сервисов и остаться банком, удобным для клиентов?

Что ждет российский рынок финтех в ближайшие годы?

В основной части и на секциях на CNews Forum 2018 ожидаются выступления топовых представителей российского рынка, среди которых Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и ИТ, МТС; Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ, Х5 Retail Group; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Герман Эпштейн, CIO, «Балтика»; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий «ТК «Мегаполис»; Всеволод Кузьмич, директор по информационным технологиям, «Лента»; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанк; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям ЕвразХолдинг; Анатолий Ушаков, директор по информационным технологиям АО «Трансмашхолдинг»; Тариэл Бокучава, директор по информационным технологиям, «О’кей»; Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям компании «М.Видео»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Владимир Чибисов, директор по информационным технологиям, МХК «Еврохим»; Владислав Беляев, директор по ИТ, ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции информационных технологий Московского кредитного банка; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Максим Таланов, ИТ-директор, Melon Fashion Group.

Регистрация на CNews FORUM 2018 продолжается!

Войти в историю главного ИТ-события года можно прямо сейчас.

Подробное описание и анкета для регистрации доступны на сайте.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11, доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.

