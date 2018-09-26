Министр ИТ Московской области ушел в «Ростелеком» отвечать за цифровые платформы

Бывший министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев стал вице-президентом «Ростелекома» по цифровым платформам.

Новый вице-президент

Вице-президентом «Ростелекома» по цифровым платформам стал Максут Шадаев. В зону его ответственности на этой должности войдет реализация стратегических задач и проектов компании, касающихся электронного правительства, а также образования, медицины и геоданных. До Шадаева эту должность занимал Артемий Прокопенко.

До этого Шадаев занимал пост министра государственного управления, ИТ и связи Московской области. После ухода Шадаева в «Ростелеком» на этом посту его заменил Максим Рымар.

По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, стратегия компании до 2022 г. относит образование, медицину, госуслуги и геоданные к важнейшим направлениям развития бизнеса и роста показателей своей деятельности. Приветствуя назначение Шадаева, Осеевский отмечает, что на новой должности он сможет эффективно реализовать накопленный опыт госуправления и внедрения ИТ для реализации стратегии компании.

Карьерный путь Шадаева

Максут Шадаев родился в 1979 г. Окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития.

В 2000-2001 гг. руководил проектом «Эйдвайзерс» компании «Аррава интернет менеджмент». В 2002-2004 гг. работал в IBS, где получил назначение на должность начальника отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а затем занял пост директора по развитию бизнеса.

Новый вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев

В июле 2004 г. Шадаев стал советником директора ФГУП НИИ «Восход». В 2004-2008 гг. был советником главы Минкомсвязи и директором департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Минкомсвязи в команде Леонида Реймана.

В 2008-2012 гг. работал помощником руководителя Администрации Президента РФ Сергея Нарышкина, отвечал за организацию работы совета при Президенте по развитию информационного общества. В феврале 2009 г. вошел в «первую сотню» резерва управленческих кадров Президента.

В 2012-2014 гг. был советником председателя Госдумы Сергея Нарышкина, отвечая одновременно за группу, реализующую проект «Электронный парламент». С 2014 г. до недавнего времени являлся министром госуправления, ИТ и связи Московской области, а с 2016 г. — заместителем председателя правительства региона.