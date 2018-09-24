На медкартах в России появится радиочастотная маркировка

Во всех поликлиниках Москвы по результатам успешного пилотного тестирования будет введена RFID-маркировка амбулаторных карт. Она даст возможность отследить перемещение карты между картохранилищем, медицинским постом и кабинетом врача, что поможет предотвратить утерю документа.

Маркировка карт

К весне 2019 г. на всех медицинских картах в московских поликлиниках появятся радиочастотные метки (RFID), с помощью которых будет отслеживаться перемещение карт за пределами картохранилищ — например, когда карту передают врачу во время приема пациента. Проект охватит как взрослые, так и детские поликлиники. Уже в октябре 2018 г. маркировка будет нанесена на карты консультативно-диагностической поликлиники № 121 и детской городской поликлиники № 131.

Как поясняется на официальном сайте мэра Москвы, контролировать перемещение карт можно будет с точностью до минуты. Чтобы отсканировать RFID-метку, потребуется всего несколько секунд, а нанесение такой маркировки на карту будет занимать порядка минуты. Метка даст возможность не только определить текущее местоположение документы, но и проследить историю его перемещений.

Пилотное тестирование внедрения RFID-маркировки медицинских карт прошло в мае 2018 г. в поликлинике № 46. Метки были нанесены более чем на 9 тыс. амбулаторных карт, ежедневно производилось более 1,5 тыс. их сканирований. Пилот был признан успешным, в результате чего и было решено распространить маркировку на все поликлиники Москвы.

Зачем это нужно

Как поясняет руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун, карты большинства пациентов уже ведутся в электронном виде — в одном только 2017 г. в московских поликлиниках было заведено 3,1 млн новых электронных медицинских карт. Однако в бумажных картах по-прежнему содержатся данные о предыдущих обращениях пациента в больницу, необходимые медикам для оценки текущего состояния человека. Пока эти данные не будут оцифрованы, бумажные карты не выйдут из обихода.

На медицинские карты в московских поликлиниках будет нанесена радиочастотная маркировка

По словам Хрипуна, ежедневно между картохранилищем, медицинским постом и кабинетами врачей в московских поликлиниках циркулируют тысячи амбулаторных карт. «Возможность отслеживать “маршрут” каждой из них существенно снизит риск утери документа и сократит время на его подбор», — поясняет чиновник. Он уточнил, что обеспечить метками все амбулаторные карты в городских поликлиниках планируется к февралю 2019 г.

ИТ в здравоохранении

В апреле 2018 г. Правительство распорядилось выделить 2 млрд руб. на создание информационных систем в больницах 75 регионов России. Внедрение информационных систем позволит вести расписание приема врачей в электронном виде, а для пациентов станет возможной удаленная запись на прием через портал госуслуг.

Также будет введен электронный документооборот, что подразумевает в первую очередь ведение медицинских карт в электронном виде. Отдельные информационные системы будут автоматически взаимодействовать с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Средства на создание информационных систем в медицинских учреждениях были выделены в рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Паспорт проекта был утвержден в октябре 2016 г. Программа «Электронного здравоохранения» охватывает 2016-2025 гг. Конечная цель проекта — перевести медицинскую документацию в электронный вид, ввести систему контроля времени ожидания в очереди к врачу и создать систему сервисов в личном кабинете пациента на портале госуслуг.

В рамках проекта планируется подключить медицинские учреждения к единой защищенной сети передачи данных, оборудовать компьютерами 95% рабочих мест в этих учреждениях и такое же их количество подключить к системе мониторинга ожидания в очереди. Кроме того, 55% медицинских организаций должны начать применять телемедицину.

С 1 января 2018 г. в России вступил в силу закон о телемедицине. Он узаконил существующую уже несколько лет, но пока не доработанную до конца ЕГИСЗ, ввел возможность выдачи рецептов и справок в форме электронного документа, разрешил врачам проводить консилиумы и консультации по видеосвязи, а также предписал пациентам проходить хотя бы один очный осмотр перед назначением лечения.