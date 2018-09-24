CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018»

Технология блокчейн, с помощью которой можно хранить данные транзакций, ворвалась на рынок стремительно. Сегодня о ней знает каждый, а перспективы ее использования обсуждаются не только бизнесом, но и государством. На сегодняшний день существует уже целый ряд примеров использования технологии блокчейн в мире. Так, израильский стартап Wave, британский банк Barclays и ирландский производитель молочки Ornua провели с ее помощью аккредитив на $100 тыс. Парламент ЕС задумывается о проведении выборов с помощью блокчейна. О переходе на блокчейн заявила Австралийская биржа.

Первые примеры использования блокчейн появились и на российском рынке. Так, в конце 2016 г. сделку-аккредитив через блокчейн провели Альфа-банк и S7. ЦБ РФ создал платформу «Мастерчейн» и намерен с ее помощью повысить прозрачность и эффективность существующих финансовых систем. Правительство России обсуждает возможности использования новой технологии в госуправлении и планирует запустить в особых экономических зонах пилотные проекты с использованием блокчейн.

Какие крупные проекты с использованием блокчейн уже реализованы в мире? Какова их эффективность? Готов ли российский рынок к использованию блокчейн? Какие отрасли особенно заинтересованы в использовании блокчейн? Каковы перспективы использования технологии в госсекторе? Какое влияние технология блокчейн может оказать на развитие российского рынка? Какие проекты уже реализованы в России? Как перейти на блокчейн в организации? Какие сложности могут возникнуть в ходе реализации проекта? Насколько безопасно использование блокчейн?

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на конференции.

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Дмитрий Захаров , начальник управления развития технологий, Национальный расчетный депозитарий

, начальник управления развития технологий, Национальный расчетный депозитарий Игорь Сериков , эксперт ИТ-дирекции, торговый дом «Столото»

, эксперт ИТ-дирекции, торговый дом «Столото» Андрей Варнавский , заведующий блокчейн-лаборатории Финансового университета при Правительстве России

, заведующий блокчейн-лаборатории Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Плахов , главный инженер-разработчик, блок «Технологии» лаборатория блокчейн Сбербанка

, главный инженер-разработчик, блок «Технологии» лаборатория блокчейн Сбербанка Виталий Беликов , руководитель проектов, «Гознак»

, руководитель проектов, «Гознак» Евгений Джамалов , руководитель управления по инновациям группы «М.Видео-Эльдорадо»

, руководитель управления по инновациям группы «М.Видео-Эльдорадо» Надежда Сурова , член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, к. э. н.

, член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, к. э. н. Антон Приверзенцев , директор, директор ФГБУ «Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

, директор, директор ФГБУ «Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Студнев , CTO, Bloxy.info

, CTO, Bloxy.info Сергей Севанцян , блокчейнер, Adviser и ICO Supervisor множества блокчейн-проектов, сооснователь IBW (Independent Blockchain World), учредитель DAO MBA

, блокчейнер, Adviser и ICO Supervisor множества блокчейн-проектов, сооснователь IBW (Independent Blockchain World), учредитель DAO MBA Олег Нагаев , ИТ-директор, UBS Moscow

, ИТ-директор, UBS Moscow Андрей Козлов, директор по ИТ, НПФ «Сбербанка».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии. Участие в конференции составляет 14 990 руб.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11 доб. 1252,

e-mail: events@cnews.ru, Татьяна Крестьянова