У президента Maykor проходят обыски

Обыски у президента Maykor

По данным источника CNews, у президента российской ИТ-компании Maykor Сергея Сульгина проходят обыски.

Вице-президент по маркетингу и корпоративным коммуникациям Maykor Ирина Семенова в разговоре с CNews не подтвердила эту информацию, но и не опровергла.

Предполагаемые обыски проходят на фоне задержания Михаила Ляща — президента группы «Компьюлинк», в которой Сергей Сульгин с 2006 по 2012 гг. занимал пост председателя совета директоров (подробности ниже).

Трудовая биография Сергея Сульгина

Сергей Сульгин окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в 1995 г. Свою карьеру в ИТ-отрасли начал в компании Platinum Russia, где с 1995 по 1997 гг. работал в должности ведущего консультанта, руководителя проекта и затем директора департамента Platinum SQL.

У Сергея Сульгина проходят обыски

В 1997 г. перешел в Baan Russia на должность директора по локализации и разработкам. С 1999 г. стал директором по развитию компании GMCS. В 2003 г. занял пост президента этой компании. После работы в «Компьюлинке» стал президентом группы Maykor в апреле 2012 г.

Некоторые факты о Maykor

Компания Maykor называет себя общероссийским поставщиком услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов. Организация располагает собственной сервисной сетью из 83 филиалов и 400 подразделений во всех регионах России. В компании трудится свыше 6 тыс. специалистов, которые обслуживают порядка 1,2 тыс. заказчиков по всей стране. По итогам 2017 г. в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 Maykor занял 21 место с выручкой в 11,1 млрд руб.

В конце августа 2018 г. Maykor опубликовал отчет за 2017 г., в котором просуммировал итоги проводимой с 2015 г. трансформации бизнеса. В частности, компания скорректировала вектор продаж, добавив к услугам, ориентированным на сектор Enterprise, сервисы, доступные для малого и среднего бизнеса, которые будут выведены на рынок уже в 2018 г. Была продолжена реформа складского хозяйства, начатая в 2016 г. Практика конкурентных закупок и отказ от собственных складов в пользу ответственного хранения ТМЦ у логистических партнеров позволили сократить затраты на 40 и 20 млн руб. соответственно.

С конца 2017 г. в компании проходит процесс по объединению всех производственных ресурсов «ЦРТ сервис» и НСТ на базе НСТ. Новая компания, которая будет создана в результате объединения, станет работать под названием «Мэйкор-сервис».

Задержание Михаила Ляща

Напомним, сегодня источники на рынке сообщили о том, что в Москве правоохранительные органы задержали президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Следователи намерены просить суд применить к нему меру пресечения в виде ареста, подозревая его в участии в миллиардных махинациях.

По версии следствия, десять лет назад, в 2008 г., была создана организованная преступная группа, которая похитила деньги из «Московского конструкторского бюро “Компас”» и компании «Промпоставка», которые входили в состав «Ростеха», — всего около 2,5 млрд руб., указывает близкое к силовым структурам издание «Царьград». Деньги, по данным следователей, участники группы выводили через фирмы-однодневки по фиктивным контрактам.

Отметим, что в рассматриваемый период (в 2008 г.) Сергей Сульгин был коллегой Михаила Ляща по работе в «Компьюлинке», который он оставил только в 2012 г.